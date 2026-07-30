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Lada Largus научили находить поломки еще до того, как она сломалась, с помощью оптоволоконных датчиков

Инженеры МГТС научили Lada Largus выявлять неисправности еще до их появления, установив в автомобиль лабораторию на базе оптоволоконных датчиков. В результате российские инженеры смогли проверить работу системы в разнообразных режимах холодного запуска, движение в пробках, разгона, торможения, длительной работы на холостом ходу, разной загрузки и движения по неровным дорогам. Разработка собирает данные о работе двигателя, трансмиссии и подвески, а в перспективе она может применяться для раннего выявления неисправностей.

Создание системы мониторинга

В Lada Largus внедрили лабораторию на оптоволоконных датчиках для раннего обнаружения поломок, об этом проинформировали в подразделении исследований и разработок Московской городской телефонной сети (МГТС). Благодаря этому российские инженеры сразу смогли собирать данные в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, пропустив этап лабораторных испытаний.

В июле 2026 г. российская компания МГТС, «дочка» МТС, представила результаты пилотного проекта Smart Largus. В его рамках служебный автомобиль Lada Largus оснастили системой виброакустического мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков. Разработка собирает данные о работе двигателя, трансмиссии и подвески. В перспективе она может применяться для раннего выявления неисправностей.

Проект реализован специалистами подразделения исследований и разработок компании МГТС совместно с департаментом транспортного обеспечения. Для испытаний выбрали новый служебный Lada Largus, на который установили шесть волоконно-оптических датчиков: четыре — на подвеску; по одному — на двигатель и коробку передач.

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Lada
Lada Largus

Все датчики подключены к единому измерительному блоку. ИТ-система автоматически запускается после включения двигателя, фиксирует данные и передает их в облако через сотовую сеть.

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В отличие от традиционных электрических датчиков, волоконно-оптические сенсоры не требуют в 2026 г. питания в точках измерения, устойчивы к электромагнитным помехам и позволяют подключать несколько датчиков к одному оптоэлектронному блоку.

МГТС — это один из крупнейших телекоммуникационных операторов Москвы. Компания входит в группу МТС и предоставляет услуги фиксированной телефонной связи, широкополосного интернета, а также другие цифровые сервисы.

Тестирование системы

По информации МГТС, сами же испытания проводились в условиях повседневной эксплуатации автомобиля. Система Smart Largus функционировала во время холодных запусков двигателя, движения по городу, езды в пробках, разгонов, торможений, длительной работы на холостом ходу, а также поездок по неровным дорогам.

Разработка уже способна различать основные режимы работы автомобиля. По вибрациям подвески она определяет, находится машина в движении или стоит, а по сигналам двигателя фиксирует изменение оборотов холостого хода. Датчик, установленный на коробке передач, регистрирует характерные вибрации трансмиссии, а не только колебания, передающиеся от двигателя.

Дальнейшие планы по работам

Текущий этап проекта посвящен накоплению данных. В дальнейшем систему Smart Largus планируют синхронизировать с телеметрией автомобиля, чтобы сопоставлять вибрации с оборотами двигателя, скоростью, нагрузкой и другими параметрами. После этого инженеры МГТС рассчитывают обучить алгоритмы выявлять аномалии и прогнозировать возможные неисправности еще до их появления.

В перспективе технология может найти применение не только в служебном и промышленном транспорте в России, но и в беспилотных платформах, а также в системах мониторинга инженерной инфраструктуры, где важно заранее выявлять признаки износа оборудования.

Антон Денисенко

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