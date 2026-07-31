Банкет за счет домоседов. Сотовые операторы вводят бесплатный международный роуминг на фоне повышения внутренних тарифов

Российские операторы связи начали предоставлять своим абонентам бесплатный международный роуминг – услугу, которая десятилетиями была очень дорогой. Раньше такую опцию предлагали только на премиальных тарифах, недоступных большинству россиян из-за высокой абонентской платы. Расплачиваются за такую щедрость сами абоненты – тарифы на сотовую связь внутри страны регулярно растут.

«Бесплатный» роуминг

Российские операторы связи стали «обнулять» стоимость международного роуминга для своих абонентов. Как пишет Forbes, эта услуга стала условно бесплатной – одни операторы сделали ее таковой весной 2026 г., другие последовали их примеру летом 2026 г.

Например, в марте 2026 г. Т2 снизил до нуля стоимость звонков в Россию для своих абонентов, находящихся за рубежом. Минуты расходуются из пакета, входящего в абонентскую плату по тарифу. Месяцем позже «обнуление» коснулось и интернет-трафика, но с ограничениями – не более 1 ГБ бесплатного (предоплаченного) мобильного интернета в роуминге.

Судя по всему, это было попадание в довольно широкую аудиторию. «Предложение широко востребовано абонентами: потребление мобильного интернета в роуминге выросло в три раза», – сообщили Forbes представители Т2. Количество звонков выросло вдвое, добавили они.

К тому же, согласно статистике Погранслужбы ФСБ России, в I квартале 2026 г. (1 января – 31 марта) россияне совершили 2,66 млн поездок за рубеж. Рост составил 19% год к году.

Road Trip with Raj / Unsplash Бесплатный роуминг избавляет россиян от поиска альтернативных способов оставаться на связи, находясь за границей

К концу весны 2026 г. предложения, связанные с бесплатным роумингом, появились и для абонентов МТС, но немного на других условиях. Месяцем позже пример с конкурентов взял «Билайн».

С заботой. О собственных кошельках

Операторы из «большой четверки» объясняют внезапно подешевевший или вовсе бесплатный роуминг заботой об абонентах. Один говорит, что разрешает использовать интернет, оплаченный для роуминга, в домашнем регионе, чтобы трафик не сгорел после возвращения абонента в страну, другой утверждает, что стремится снять страх россиян перед гигантскими счетами за роуминг, пишет Forbes И лишь одна из четырех компаний прямо заявила изданию, что делает это ради лояльности абонентов.

С лояльностью абонентов у федеральных операторов сейчас действительно не все гладко, в том числе по их собственной вине. Они регулярно повышают тарифы, что заставляет россиян уходить к их конкурентам из числа виртуальных операторов, расценки на услуги которых почти всегда ощутимо ниже, подчеркивает Forbes.

Как сообщил изданию партнер Comnews Research Леонид Коник, сейчас на рынке сотовой связи в России наблюдаются два тренда. «С одной стороны, из-за регулярного отключения мобильного интернета и сотовой связи лояльность абонентов к операторам значительно пострадала», – сказал он.

«В то же время банковские виртуальные операторы уверенно наращивают абонентскую базу за счет более низких тарифов, при этом через месяц перенос мобильного номера от одного оператора к другому станет возможным в масштабах всей России, а не внутри одного региона, как сейчас. Все это вынуждает участников «большой четверки» играть на повышение лояльности», – добавил он.

Важно подчеркнуть, что собственные виртуальные операторы есть не только у российских банков, например, у Сбербанка («Сбермобайл») и «Т-Банка» («Т-Мобайл»). Аналогичный бизнес имеется, в числе прочих, у «Почты России» и «Яндекса».

А есть ли выгода

Леонид Коник отметил также, что в последнее время за границей бывают не так уж и много россиян. По его словам, на фоне этого вложения операторов в снижение расценок за услуги роуминга «не такие существенные».

Другие опрошенные Forbes эксперты подчеркивают, что роуминг приносит операторам не так уж много денег. Так считает, в том числе, аналитик iKS-Consulting Максим Савватин – по его словам, оплата за роуминг, по разным оценкам, составляет единицы, а иногда и доли единиц процентов от общей выручки компании, то есть операторы на этом «особо не зарабатывают».

По оценке Савватина, сейчас услуги роуминга для оператора – это часть программы лояльности, притом направлена она в первую очередь на «высокодоходных абонентов». «Рынок трансформируется. Кто экономит, тот выбирает туристические e-sim и другие альтернативы. Роуминг предназначен для тех, кому важен номер, прямое общение и отсутствие каких-то дополнительных усилий по активации новых сим-карт или покупке зарубежных. В итоге классический роуминг превращается из массовой услуги, какой он был ранее, в элемент лояльности», – заявил эксперт.

Летит один, расплачиваются все

Предоставляя небольшой части своей аудитории возможность бесплатно пользоваться международным роумингом, например, во время отпуска за границей, операторы связи продолжают усиливать давление на кошельки россиян, остающихся в своей стране. Иначе говоря, они регулярно повышают свои локальные тарифы, заставляя абонентов платить больше, притом чаще всего меняется только цена – объемы трафика, минут и SMS, входящие в абонентскую плату, почти всегда остаются прежними.

Очередное повышение цен на сотовую связь в России произошло летом 2026 г. Как сообщал CNews, один из федеральных операторов проиндексировал абонентскую плату на ряде своих тарифов на 12%, другой – и вовсе на 14%.

Первый объяснил это инфляцией, ростом своих расходов, а также изменением экономической ситуации. Второй сделал акцент на том, что пересмотрел условия оплаты исключительно на тарифах, которые давно не индексировались. В качестве причин он тоже упомянул «общую экономическую ситуацию», а также посетовал на рост расходов на оборудование, электричество и эксплуатацию сети.

Притом, что важно, это уже второе повышение тарифов на сотовую связь за первые семь месяцев 2026 г. И нет никакой гарантии, что до конца года операторы больше не будут индексировать расценки.