Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги

Оплата детских садов, кружков, секций, налогов и штрафов, а также взнос других платежей в пользу государства через систему быстрых платежей станет проще. Российские банки обязаны будут поддерживать этот способ оплаты на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Согласно документу Центробанка, у крупнейших кредитных организаций такая обязанность возникнет с 1 апреля 2027 г., у банков с универсальной лицензией — с 1 октября 2027 г.

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Оплатить детский сад, налоги и штрафы в России через систему быстрых платежей (СБП) станет проще уже с 1 апреля 2027 г., об этом сообщили CNews в пресс-службе Центрального банка (Центробанк) России.

Как сообщили в регуляторе, российские банки будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность оплаты через СБП на порталах государственных и муниципальных услуг. У крупнейших игроков такая обязанность возникнет с 1 апреля 2027 г., у банков с универсальной лицензией — с 1 октября 2027 г.

СБП — это государственный сервис, который позволяет мгновенно переводить деньги между людьми по номеру телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду. Главные особенности системы: не нужны длинные номера карт или счетов, деньги приходят за пару секунд в любой день и час, а комиссия чаще всего отсутствует.

CNews С 2027 г. оплатить детский сад, налоги и штрафы через СБП станет проще

Через СБП станет проще оплачивать кружки, детские сады и секции, налоги и штрафы, а также совершать другие сitizen-to-government (C2G)-платежи т.е. платежи в пользу государства, отметили в Центробанке.

C2G-платежи — это платежи от граждан государству. В 2026 г. к ним относятся: оплата налогов штрафов государственных пошлин услуг детских садов, кружков, секций других платежей в пользу государства и муниципальных органов.

Тарифы на услугу

В июле 2026 г. некоторые банки уже оказывают такую услугу по собственной инициативе, но не все, о чем писал CNews. C2G-платежи в СБП для граждан остаются бесплатными. Банки в этом случае также не уплачивают комиссий регулятору, уточнили в финансовом регуляторе.

Возможные услуги

Кроме того, в СБП появился сервис, позволяющий вносить наличные через банкомат одного банка с последующим зачислением средств на счет в другом банке (cash-in). Но уже решение о внедрении этой услуги банки будут принимать самостоятельно.

Число операций

Количество операций через СБП в I квартале 2026 г. снизилось на 6% до 4,7 млрд единиц, их объем уменьшился на 9% до 26,5 трлн руб., об этом говорится в докладе Центробанка о развитии национальной платежной системы. Относительно I квартала 2025 г. число операций увеличилось на 14, а объем — на 17%.

Подавляющее большинство операций через СБП составляют переводы денежных средств между физическими лицами (С2С) — 69% от общего количества и 88% от общего объема. В I квартале 2026 г. было совершено 3,2 млрд таких переводов на сумму 23,3 трлн руб. Количество переводов за квартал снизилось на 7%, объем — на 10%, а относительно I квартала 2025 г. показатели выросли на 12% и 15% соответственно.

Существенная часть C2C-переводов — это переводы между своими счетами в разных банках (ME2ME). В I квартале 2026 г. доля таких переводов составила более 40% по количеству и около 70% по объему от всех C2C-переводов.

Значительную долю (29% по количеству и 9% по объему) в СБП занимают операции по оплате товаров и услуг (С2В). В I квартале 2026 г. было совершено 1,4 млрд покупок на сумму 2,4 трлн руб. Их количество и сумма уменьшились по сравнению с IV кварталом 2025 г. на 4% и 5% соответственно, а относительно I квартала 2025 г. показатели выросли на 16% и 22% соответственно.

По данным Центробанка России, более 30% платежей совершается в супермаркетах, кафе и ресторанах. Также СБП пользуется популярностью при оплате развлечений и цифровых товаров (22%). Значительная доля (9%) приходится на платежи за жилищно-коммунальные (ЖКХ) и телекоммуникационные услуги.

C2G-платежи же через СБП существенно увеличились по сравнению с I кварталом 2025 г. и составили 1,4 млн операций на сумму 5,7 млрд руб., отмечают аналитики регулятора.