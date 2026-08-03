Россия под атакой. Хакеры бьют по компаниям сложными схемами. Киберзащита этого не замечает

Хакеры стали чаще совершать многоэтапные веб-атаки на компании России. По данным исследования компаний в области кибербезопасности WMX и Servicepipe, доля кибератак выросла до 849,7 млн в 2026 г., что на 27% больше, чем в 2025 г. Многоэтапные кибератаки представляют собой последовательность нескольких взаимосвязанных действий, они начинаются с разведки ИТ-инфраструктуры и могут включать ее временный вывод из строя и в итоге приводят к нарушению работы отдельных подразделений или критических процессов компании.

Многоуровневые кибератаки на бизнес

Число кибератак на сайты и приложения российских компаний в 2026 г. выросло на 27%, пишут «Ведомости». Злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект (ИИ) для киберразведки и подготовки многоэтапных атак.

Почти половина (44%) веб-атак на российские компании в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. носили многоэтапный характер, об этом говорится в исследовании компаний в области кибербезопасности WMX и Servicepipe. Всего за указанный период было зафиксировано 849,7 млн кибератак на прикладной уровень сетевой инфраструктуры сайтов и приложений, что на 27% превышает показатель 2025 г.

Многоэтапные кибератаки представляют собой последовательность нескольких взаимосвязанных действий. Они начинаются с разведки ИТ-инфраструктуры, могут включать ее временный вывод из строя и в итоге приводят к нарушению работы отдельных подразделений или критических процессов компании.

Photogenica - Suwannar Kawila Хакеры теперь бьют по российским компаниям многоэтапными схемами и примитивная киберзащита этого не видит из-за тщательной разведки

Как объясняет бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда» Лука Сафонов, типичный сценарий выглядит следующим образом. Сначала хакеры проникают в контур организации с помощью фишинга — кражи учетных данных через поддельные сайты или письма. Это делает уязвимой внешнюю часть ИТ-инфраструктуры и открывает доступ к учетной записи. Затем хакеры повышают привилегии скомпрометированного аккаунта, закрепляются в ИТ-системе, перемещаются между внутренними ресурсами и только после этого приступают к похищению данных, шифрованию ресурсов или нарушению работы компании. По словам эксперта, в таком «тихом» режиме хакеры могут оставаться внутри организации около года, об этом писал CNews.

Сначала идет разведка

Практически каждая сложная кибератака на онлайн-ресурсы начиналась с этапа киберразведки. Цель этого этапа — не просто выявить доступные онлайн-сервисы и их характеристики т.е. версии программного обеспечения (ПО), а определить пороги срабатывания средств защиты информации, чтобы в дальнейшем их обойти. Распространение ИИ-инструментов и готовых наборов эксплойтов существенно ускорило этот процесс и снизило порог входа для проведения сложных кибератак, отмечают авторы исследования WMX и Servicepipe.

После завершения разведки злоумышленники переходят к активным действиям. Одним из распространенных ИТ-инструментов становятся DDoS-атаки. В первом полугодии 2026 г. исследователи фиксировали кибератаки мощностью свыше 2 ТБ/с. Количество кибератак интенсивностью более 100 ГБ/с выросло в пять раз по сравнению с 2025 г. Число автоматизированных сканирований за год увеличилось вдвое, но абсолютные значения компании не раскрыли.

Формирование киберзащиты

Для эффективной защиты организациям приходится одновременно закрывать сразу несколько уровней — от сетевой инфраструктуры до бизнес-логики приложений, делает вывод руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe Анна Станюлис.

Больше всего подвержены многоэтапным кибератакам финансовый сектор, ИТ-компании, электронная коммерция и государственные организации, отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса WMX Владимир Гриднев. Основными целями таких кибератак обычно становятся критичные бизнес-процессы: авторизация пользователей, регистрация, платежные сценарии, программы лояльности, бонусные системы, оформление заказов и восстановление доступа.

Модные тенденции устарели

Опрошенные «Ведомостями» ИТ-разработчики решений в области информационной безопасности (ИБ) подтвердили общую тенденцию к усложнению кибератак. «Лаборатория Касперского» зафиксировала заметное усложнение сценариев. По данным компании, в январе-июле 2026 г. около 37% DDoS-атак носили многоэтапный характер и затрагивали сразу несколько уровней. При этом примерно 60% DDoS-инцидентов приходилось на сетевой уровень L3/L4 (инфраструктура и каналы связи), а 40% — на прикладной уровень L7 (сайты и приложения). По подсчетам эксперта Kaspersky DDoS Protection Вячеслава Кириллова, число кибератак на уровень L7 за год выросло на 63%, но абсолютные значения эксперт не привел.

Кириллов отметил, что на многоуровневый характер кибератак существенно повлияла открытость ИТ-инструментов. «DDoS-атаки и автоматизированные боты в августе 2026 г. доступны как услуга, что значительно снижает порог входа для организации комбинированных кибератак. Кроме того, повышение эффективности базовых средств защиты вынуждает хакеров усложнять сценарии и переходить от одиночных ударов к последовательным многовекторным кампаниям. Дополнительным фактором становится рост сложности самих веб-приложений, который расширяет поверхность атаки и создает новые точки входа», — уточнил он.

Многоэтапность кибератак косвенно может свидетельствовать о зрелости киберзащиты организаций. Чем лучше защищена ИТ-инфраструктура, тем больше времени и более точных действий требуется злоумышленнику для продвижения внутри нее, подтвердил технический директор RED Security SOC Владимир Зуев. Для получения доступа к наиболее ценной информации или нанесения максимального ущерба атакующему зачастую приходится последовательно проходить несколько стадий. При этом реакция на появление новой ИТ-уязвимости может начинаться практически сразу после публикации информации о ней. Автоматизированные онлайн-инструменты приступают к проверке доступной из интернета данных в течение минуты.

Исполняющий обязанности генерального директора компании «Элвис-плюс» Федор Дбар, напротив, считает, что многоэтапные кибератаки не являются принципиально новым явлением. «В 2026 г. такие сценарии стали заметнее в том числе из-за возросшего внимания к ним. При этом уровень кибербезопасности российских организаций постепенно растет, поэтому злоумышленники вынуждены применять более комплексные методы, чтобы достичь своих целей», — добавил он.

Общие прогнозы

Эксперты WMX и Servicepipe ожидают, что именно многоэтапные кибератаки станут доминирующим сценарием киберугроз в ближайшие годы. В этих условиях защиты отдельных компонентов ИТ-инфраструктуры уже недостаточно. Компаниям потребуется выстраивать комплексный подход к обеспечению ИБ, резюмируют авторы исследования.