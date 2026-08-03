Россияне не готовы к 5G. Десяткам миллионов абонентов понадобится купить новые смартфоны

Лишь каждый четвертый россиянин сможет пользоваться сотовыми сетями 5G сразу после их запуска в стране. Всем остальным потребуется сменить смартфон на новый, к чему многие жители явно не готовы. В России стремительно падают продажи смартфонов, в том числе и бюджетных.

Ничего не готово

Россияне в большинстве своем не смогут пользоваться сотовыми сетями пятого поколения (5G), если операторы запустят их в ближайшее время. Как пишет ТАСС со ссылкой на статистику компании Vigo, десятки миллионов жителей страны не располагают устройствами, способными подключиться к ним.

В целом по России уровень готовности россиян к запуску 5G составляет 25%. Иными словами, лишь каждый четвертый россиянин сможет воспользоваться преимуществами таких сетей, к коим относится в первую очередь более высокая скорость передачи данных.

Согласно статистике Росстата, к началу 2026 г. в России проживало около 146 млн человек. 75% от этого количества – это 109,5 млн человек, у которых пока нет физической возможности пользоваться 5G-сетями.

Операторы пришли на помощь

Подготовка к 5G для более чем 100 млн россиян означает необходимость потратить деньги на новый смартфон, чего они делать явно не желают. В начале июля 2026 г. CNews писал о существенном обвале продаж умных телефонов по всей стране – в первом полугодии 2026 г. они упали, по разным оценкам, на 7-10% год к году, притом это касается не только недорогих Android-смартфонов, но даже Apple iPhone, которые пользуются очень высоким спросом среди россиян.

freepik 5G-сети годами остаются несбыточной мечтой для миллионов россиян

Впрочем, в обозримом будущем тратить деньги на смартфон с гарантированной поддержкой 5G только ради подключения к этим сетям россиянам, судя по всему, не потребуется. Пока США, Китай и многие другие страны вовсю стоят общедоступные 5G-сети, в России к началу августа 2026 г. не было ни одной такой.

Другими словами, ни «большая четверка» операторов связи, ни виртуальные операторы, пользующиеся их инфраструктурой, не развиваю сотовые сети 5G и не дают россиянам подключиться к ним. Вместо этого они используют название 5G для рекламы своих услуг на базе сетей четвертого поколения, чем оказалась очень недовольна Федеральная антимонопольная служба России.

Виноваты Apple и Samsung?

ТАСС со ссылкой на «Мегафон» пишет, что небольшая часть вины в низком проценте готовых к 5G россиян лежит на компаниях Apple и Samsung – лидерах мирового рынка смартфонов. Напомним, обе компании бежали из России в марте 2022 г. и до сих пор официально не вернулись.

О том, что Apple и Samsung блокируют 5G для России, в апреле 2026 г. заявлял лично гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан. Он отметил, что, согласно статистике МТС, всего в России около 37% смартфонов могут выходить в 5G-сети, но если исключить из этой массы устройства Samsung и Apple, то их останется лишь 15%.

В Vigo тоже считают, что крупные вендоры блокируют 5G на своих устройствах в России. «Даже если бы 5G был запущен в России уже сегодня, на устройствах Apple и последних моделях Samsung значок "5G" не появился бы без соответствующего разрешения и обновления со стороны производителей», – заявил ТАСС директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.

Название одно, частоты разные

Важно отметить, что нет никакой гарантии, что покупка нового смартфона, у которого в характеристиках указана поддержка 5G, позволит пользоваться этими сетями, когда они заработают в России. Все дело в частотах – есть так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц, на котором большинство стран строят свои 5G-сети, и на который ориентируются производители смартфонов.

В России этот диапазон занят силовиками, и к началу августа 2026 г. информации об их планах по высвобождению этих частот не поступало. Поэтому российские операторы будут вынуждены строить свои сети на других частотах, и пока не факт, что крупные вендоры будут встраивать их поддержку в свои смартфоны. Россия – не самый крупный рынок смартфонов среди других стран, к тому же объем продаж мобильных устройств здесь сокращается.