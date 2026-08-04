Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

Китайские власти пересмотрели нормы защиты своих технологий в области разработки чипов, ужесточив регистрационные стандарты и разрешив взыскивать убытки в случае серьезных нарушений прав в сфере интеллектуальной собственности. Новые положения вступают в силу 15 октября 2026 г. Меры призваны обеспечить более эффективную защиту китайских производителей и их секретов в инженерном деле.

Формирование правовой защиты

Китайские власти ужесточат контроль за разработкой чипов и лучше защитят правообладателей, пишет Reuters. В США регулярно обвиняют китайский бизнес в промышленном шпионаже.

В августе 2026 г. власти Китайской Народной Республики (КНР) существенно пересмотрели нормы защиты собственных технологий в области разработки интегральных схем. Они ужесточили регистрационные стандарты и предусмотрели возможность взыскания убытков, в том числе штрафных, в случае серьезных нарушений прав в сфере интеллектуальной собственности.

Unsplash - Mathew Schwartz Новые национальные стандарты для перспективных отраслей вступают в силу в Китае

Новые положения вступают в силу 15 октября 2026 г. Сами же меры направлены на обеспечение более эффективной защиты китайских технологических секретов производства и повышение качества регистрируемых разработок.

Внедрение особых правил

Нормы, в частности, касаются детальных схем (layout-designs), определяющих точное расположение и соединения компонентов чипа. Такие проектные решения часто являются результатом серьезных инженерных разработок и играют ключевую роль в сфере проектирования микросхем. Особенно они важны для компаний, не имеющих собственных фабрик по производству чипов и специализирующихся именно на дизайне.

Пересмотренные правила требуют от заявителей подтверждать, что регистрация основана на подлинной творческой деятельности, а также четко указывать оригинальные элементы разработки. Регуляторы получили право отклонять заявки, не соответствующие этим требованиям, и оспаривать уже выданные регистрации.

Кроме того, усилены механизмы защиты прав: размер компенсации может рассчитываться исходя из убытков правообладателя или доходов нарушителя, а в случаях умышленного и серьезного нарушения суды вправе применять штрафные или другие карательные меры.

Технологическая борьба

Напомним, что Китай значительно активизировал разработку альтернатив американским технологиям после того, как администрация США ввела масштабные ограничения на поставки передовых чипов, оборудования и программного обеспечения (ПО) в КНР, о чем сообщал CNews.

Соединенные Штаты на протяжении многих лет регулярно обвиняют Китай в промышленном шпионаже и незаконном заимствовании технологий. При этом еще в период президентства Барака Обамы (Barack Obama) стороны декларировали достижение «общего понимания» по этому вопросу. Однако с 2020 г. времена изменились. Антикитайские санкции, вопреки ожиданиям, стимулировали ускоренное развитие китайской микроэлектронной промышленности и ИТ-индустрии в целом. В 2026 г. власти КНР, в свою очередь, целенаправленно усиливают защиту собственной интеллектуальной собственности в стратегически важной сфере проектирования чипов.

Рост азиатских патентов

По информации CNews, компании из Азии в 2025 г. совокупно обходят любой другой регион по показателю полученных патентов в США, который вырос с 48% в 2016 г. до 60% в 2025 г.

До того, как Samsung Electronics возглавила рейтинг в 2022 г. на протяжении 29 лет подряд лидером являлась IBM. В 2025 г. Samsung Electronics, производящая широчайший спектр высокотехнологичной продукции – от электронных компонентов до смартфонов и компьютеров в сборе, обзавелась 7054 новыми патентами (+10,62% к 2024 г.). Первую пятерку замыкает также сестринская компания Samsung Electronics — Samsung Display с 2859 патентами (+10,13%).

На одну строчку выше расположилась китайская Huawei Technologies, с 2019 г. пребывающая в «черном списке» Министерства торговли США, но тем не менее сумевшая добиться регистрации 3052 патентов в 2025 г. (+0,2%), также в первой двадцатке фигурируют тайваньская TSMC (4194 патента), японские Canon и Toyota, корейские LG Electronics, Kia, Hyundai Motor, китайская BOE Technology.

Американские технологические гиганты с огромной рыночной капитализацией, такие как Nvidia или Tesla, в топ-50 не попали вовсе. В то же время следует отметить, что американские компании доминировали в 2025 г., если учитывать игроков рынка за пределами топ-50 — за ними числится 136131 патентов.