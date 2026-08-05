На банкротящегося производителя телевизоров «Квант» нашелся покупатель

Компания NexTouch, выпускающая интерактивные экраны и школьные доски, планирует приобрести активы обанкротившегося завода «Квант» — единственного производителя телевизоров, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. По оценкам участников рынка, стоимость сделки может составить от 1 до 1,5 млрд руб.

Продажа бизнеса

На активы банкротящегося производителя телевизоров «Квант» нашелся покупатель, пишет «Коммерсант». Сделку участники рынка оценивают в 1-1,5 млрд руб.

В августе 2026 г. активы банкротящегося завода по производству отечественных телевизоров «Квант», о чем писал CNews, планирует выкупить компания — производитель интерактивных школьных досок NexTouch.

«Процедура банкротства не меняет стратегию компании по приобретению производственных мощностей и сохранению профессиональной команды. Работа в этом направлении продолжается», — заявил представитель NexTouch. В компании добавили, что с учетом значительного количества кредиторов введение процедуры банкротства может сделать процесс урегулирования обязательств более прозрачным и упорядоченным, а также упростить и ускорить последующий запуск производственных мощностей. Детали готовящейся сделки в NexTouch не раскрывают.

О том, что «Квант» ведет переговоры о продаже актива, сообщалось еще летом 2025 г., тогда в числе потенциальных претендентов на заводы компании назывались «Сбербанк», «Яндекс» и NexTouch («Некс-Т»). Последние свои намерения тогда подтверждали. «Квант» оценивался в 3 млрд руб. без учета долговых обязательств.

NexTouch На активы банкротящегося производителя телевизоров «Квант» появился потенциальный покупатель. Стоимость сделки может составить 1-1,5 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 г. в Зеленограде. Основным направлением деятельности компании являлось производство телевизионных приемников, видеомониторов и видеопроекторов, о чем информировал CNews. 100% долей компании напрямую и через зеленоградское ООО «Квант-Сервис» принадлежит генеральному директору Михаилу Етонову. По итогам 2025 г. выручка «Кванта» составила всего 45 млн руб. (в 2024 г. — 4,9 млрд руб.), убыток достиг 387 млн руб. (в 2024 г. компания получила 3,3 млн руб. чистой прибыли).

С иском о признании ООО «Квант» банкротом обратилась компания «ДНС ритейл» в июне 2025 г. В феврале 2026 г. Арбитражный суд Москвы ввел в отношении должника процедуру наблюдения. В мае 2026 г. суд одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело. В августе 2026 г. ООО «Квант» было признано банкротом.

Возможный покупатель

ООО «Некс-Т» (юридическое лицо бренда NexTouch) на 100% принадлежит АО «Некс-Т», следует из данных справочно-аналитической системы по компаниям (СПАРК). Из пояснительной записки к финансовой отчетности компании за 2025 г. следует, что АО «Некс-Т» на 21,08% принадлежит генеральному директору компании Владимиру Крикушенко, еще на 21,08% — Александру Крикушенко. УК «ООО Альфа-Капитал» владеет 23,48% компании, миноритариям принадлежит оставшиеся 34,36%. Выручка АО за 2025 г. составила 18 млн руб., прибыль — 2,1 млн руб. Выручка ООО «Некс-Т» за тот же период достигла 3,2 млрд руб., прибыль — 111,9 млн руб.

Продажа имущества

Процедура продажи имущества при банкротстве начинается с инвентаризации активов, их оценки и утверждения положения о порядке продажи. В том числе определяется состав продаваемых лотов и возможность их объединения, объясняет руководитель практики реструктуризаций проблемных активов и банкротств МЭФ Legal Станислав Соболев. Как правило, с момента введения процедуры банкротства торги могут продолжаться более года, добавил эксперт.

«Фактически NexTouch приобретает долги компании», — считает генеральный директор инвестиционной компании «Инициатива» Алексей Гориславец. Речь идет о покупке наиболее ликвидных активов «Кванта», которые необходимы NexTouch для развития собственного производства. Такая сделка может варьироваться в диапазоне от 1 млрд до 1,5 млрд руб. и оказаться крайне выгодной, если заводы действительно будут способствовать повышению производственной эффективности покупателя, подчеркнул эксперт.

На первом этапе продажи имущества банкрота потенциальные покупатели могут предложить цену на повышение, отметила адвокат, партнер DS LAW Мария Калинина. «Если желающих выкупить актив не нашлось, проводятся повторные торги со снижением цены на 10%. Далее цена снижается по заранее установленному графику», — подчеркнула она.

В процедурах банкротства имущество, как правило, реализуется с дисконтом, говорит Калинина. Размер дисконта зависит от ликвидности активов и определяется тем, какую сумму готов заплатить потенциальный покупатель.