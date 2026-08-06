Сорвано строительство российского дизайн-центра автоэлектроники. Подрядчик остался должен 865 миллионов

Строительство дизайн-центра автоэлектроники сорвано — подрядчик должен государству 865 млн руб. Работы на объекте должны были завершиться еще в 2023 г.

Срыв строительства

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы взыскал ООО «РКСервис» — компании, которая должна была построить дизайн-центр автоэлектроники, более 865 млн руб. неотработанного аванса, пеней и штрафов за срыв строительства.

Ранее Минпромторг в одностороннем порядке расторг контракты с компанией на общую сумму 1,46 млрд руб. из-за годовой просрочки. Информация о расторжении появилась на портале госзакупок в конце апреля 2026 г.

Речь идет о двух контрактах, заключенных осенью 2022 г. Первый — на 1,25 млрд руб. предполагал выполнение строительно-монтажных работ дизайн-центра. Второй — на 206,5 млн руб. — на строительство инфраструктуры комплекса дорог и динамической платформы. Оба объекта расположены на территории ФГУП «НАМИ» в Дмитровском районе Московской области.

Работы должны были завершиться в декабре 2023 г. Однако к ноябрю 2024 г. подрядчик не выполнил работы по нескольким этапам. По первому контракту просрочка по четвертому этапу составила 442 дня, по пятому — 323 дня. По второму контракту просрочка по первому и второму этапам достигла 497 и 323 дней соответственно. 8 ноября 2024 г. Минпромторг принял решение об одностороннем отказе от исполнения обоих контрактов, они были расторгнуты 19 ноября 2024 г.

Суды и взыскания

По первому контракту Минпромторг выплатил подрядчику аванс в размере 800,4 млн руб. Арбитражный суд Москвы взыскал с «РКСервис» 540,6 млн руб. неотработанного аванса, 239,2 млн руб. пеней и 20 млн руб. штрафов по первому контракту.

Image by usertrmk on Magnific В России сорвано строительство дизайн-центра автоэлектроники

По второму контракту суд взыскал 30,4 млн руб. неосновательного обогащения и 34,7 млн руб. пеней и штрафов. Общая сумма взысканий по двум контрактам превысила 865 млн руб.

Спор сторон

Гендиректор «РКСервис» Олег Аксенов в декабре 2024 г. заявлял, что компания «столкнулась с ожесточенным противодействием со стороны “НАМИ”», а также что финансирование проекта было урезано, что сделало невозможным завершение работ.

В «НАМИ» эти утверждения назвали не соответствующими действительности, подчеркнув, что авансы были выплачены своевременно и в полном объеме.

Что должны были построить

Проект по строительству дизайн-центра автоэлектроники должен быть реализован в рамках обновления научно-производственной базы и испытательного полигона Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ». «НАМИ» — центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. В нем реализован полный цикл разработки транспорта.

Планировалось строительство дизайн-центра на основной площадке в Москве и динамической платформы на испытательном полигоне в Подмосковье. Проектом было предусмотрено размещение зарядной станции для электромобилей, а также строительство семи внутриплощадочных автодорог, двух колец внутри площадок и пяти съездов комплекса натурных испытаний автоэлектроники на территории испытательного центра.

Строит отметить, что новых контрактов на строительство, согласно порталу госзакупок, Минпромторг после разбирательств не заключал.