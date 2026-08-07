Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве

Россиянам, не достигшим совершеннолетия, власти могут запретить мессенджеры и социальные сети из-за новых правил оказания услуг связи. В них прописан запрет на авторизационные SMS для несовершеннолетних. В России насчитывается около 31 млн детей, это примерно пятая часть всего населения страны. Операторы поспешили раскритиковать эту инициативу.

Детей уводят в офлайн

Несовершеннолетние россияне в скором будущем могут лишиться возможности получать различные SMS-рассылки, а также SMS-сообщения, необходимые для регистрации и авторизации в интернет-сервисах, пишет Forbes. Такие SMS нужны, в том числе, для двухфакторной авторизации во многих сервисах.

Единственное исключение сделано для SMS-сообщений, отправленных различными государственными информсистемами – ГИС.

Опрошенные изданием эксперты уверены, нововведение – ни что иное, как запрет на регистрацию россиян, не достигших 18-летия, в различных интернет-сервисах, будь то социальные сети, мессенджеры, электронная почта и многое другое.

Изменения прописаны в новой версии «Правил оказания услуг телефонной связи». Если они вступят в силу, то затронут примерно пятую часть всего населения России.

FreePik Российским детям станет сложнее пользоваться интернетом из-за новой идеи властей

Как пишет агентство РИА «Новости», детское население составляет в России 21,4%. Российское законодательство считает детьми всех граждан, не достигших 18-летнего возраста. «Детское население России – 31 млн, 21,4%», – говорится в презентации, которую представила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в рамках заседания Научного совета РАН «Науки о жизни» в ММПЦ «Россия сегодня» в феврале 2026 г.

Все ради безопасности

Нововведения являются частью документа «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1994», опубликованного на федпортале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru). Номер документа –

02/07/07-26/00169086, а сам документ – это проект постановления правительства России за авторством Минцифры России.

Как пишет Forbes, документ детализирует принятый в начале 2026 г. второй пакет антифрод-мер (мер по борьбе с мошенниками.

В этом пакете отдельно прописано, что родители могут уведомить оператора, что оформленной на них SIM-картой пользуется их несовершеннолетний ребенок. Именно для таких SIM-карт и предложено ввести перечисленные ограничения.

Все идет по плану

В начале лета 2026 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что внедрение идентификации пользователей по возрасту входит в ближайшие планы. «Этот вопрос точно перед нами встанет», – заявил министр связи (цитата по Forbes).

В новом документе Минцифры детскими признаются два вида SIM-карт – те, что несовершеннолетние купили сами с согласия родителей, а также те, что взрослый оформил сам и передал их своему несовершеннолетнему ребенку с попутным уведомлением об этом оператора связи.

В Минцифры уточнили изданию, что предложенные поправки определяют способы уведомления операторов, а также ограничения для детских сим-карт.

«Одна из предлагаемых мер – запрет операторам направлять на такие номера SMS-рассылки, в том числе рекламные или авторизационные SMS-сообщения, предназначенные для идентификации на различных платформах и сервисах», – заявили Forbes в Минцифры.

Операторы против

Операторы связи весьма негативно восприняли предложенные чиновниками изменения. «Билайн» разместил отзыв к документу Минцифры, в котором открыто раскритиковал его.

В отзыве «Билайна» говорится, что нынешняя формулировка документа подталкивает к выводу, что власти намерены ввести запрет на все SMS-сообщения для детей, включая идентификационные и аутентификационные SMS-сообщения от российских мессенджеров, соблюдающих требования законодательства.

«Мессенджеры являются основным и наиболее оперативным каналом связи между родителями и детьми. Полный запрет доступа детей до 18 лет к этим инструментам лишает абонентов возможности мгновенного обмена важной информацией, в том числе по геолокации, фото или видео», – говорится в отзыве оператора.

Отзыв «Билайна»

Т2 поддержал замечания конкурента, пишет Forbes. Оператор выступил с предложением о внедрении возможности отмечать SIM-карты несовершеннолетних через «Госуслуги». «Реальную пользу в противодействии телефонному мошенничеству может принести использование этой информации в ГИС «Антифрод» и в соцсетях, что позволит обеспечивать должный уровень безопасности уязвимых категорий населения», – сказали представители оператора.

Мнение со стороны

Опрошенные изданием эксперты с большим сомнением смотрят на новую идею Минцифры по ограничению связи для несовершеннолетних россиян. Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян полагает, что эта инициатива «фактически запрещает регистрацию детей на любых сервисах, входящих в реестр организаторов распространения информации. «Согласно закону, эти ресурсы обязаны проводить авторизацию пользователей по номеру телефона», – сказал он Forbes.

Карен Казарян добавил также, что предложенные Минцифры поправки в своем нынешнем виде «нивелируют эффект введения детских SIM-карт». «Обычно родители создают для ребенка отдельные учетные записи, чтобы иметь возможность ввести для них ограничения и функции родительского контроля. Если регистрация таких аккаунтов станет невозможной, использование детских сим-карт во многом потеряет практический смысл», – сказал он изданию.

«Само выделение детских сим-карт в отдельную категорию полезно для развития специальных сервисов. Однако запреты (например, на прием смс-рассылок) усложнят жизнь самим детям, блокируя доступ к образовательным платформам и электронным дневникам. Такие сценарии эффективнее настраивать гибко, на уровне операторских тарифов и продуктов. Блокировка отдельных каналов связи не решает проблему социальной инженерии, здесь нужен комплексный технологический подход», – сказали изданию представители Ассоциации больших данных (АБД), в которую входят «Билайн», МТС, «Авито», «Ростелеком», Сбербанк, «Яндекс» и другие российские ИТ-компании. Напомним, несколькими днями участники АБД попросили разрешить им обучать свои нейросети на персональных данных россиян без их на то согласия.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступило письмо Минцифры России. Оно приведено без изменений.

«Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне этого года, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и с согласия родителей. Любые ограничения для детских сим-карт применяются исключительно по решению родителей и служат для дополнительной безопасности несовершеннолетних в сети. Одна из предлагаемых мер — запрет операторам направлять на детские номера рекламные рассылки и смс, предназначенные для авторизации на различных сервисах. Таким образом снижается риск мошенничества в отношении несовершеннолетних, кражи их персональных данных, продажи аккаунтов и применения методов социальной инженерии, которыми часто пользуются злоумышленники. Исключение сделано для авторизационных смс, которые присылают государственные информационные системы, так как в этом случае уже работает дополнительная защита. Например, код от "Госуслуг" не приходит во время телефонного разговора. Защита от киберпреступников особенно важна в отношении такой уязвимой категории как дети. Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенниками этому направлению уделено отдельное внимание. При этом обязательно учитываются права граждан и соблюдается баланс безопасности и интересов пользователей».