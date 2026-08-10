На Тайване впервые в истории замедлили мобильный интернет

Тайвань экспериментирует с отключением мобильного интернета

В центральной части Тайваня замедлен мобильный интернет. По сообщению Reuters, ограничения в работе сервисов коммуникаций введены впервые – в рамках ежегодных военных учений, в которых власти острова отрабатывают сценарий возникновения сбоя в работе систем связи в случае вторжения на остров Народно-освободительной армии Китая или стихийного бедствия.

На время учений была ограничена скорость доступа к Сети посредством сетей сотовой связи в крупном городе на западе центральной части острова Тайчжуне. Как отмечает Reuters, операторы мобильной связи в обычном режиме предоставляли только базовые услуги, такие как обмен SMS и голосовые вызовы. В то же время ограничения на затронули важнейшие сервисы, нуждающиеся в беспроводном доступе в интернет, в том числе банкоматы и уличные светофоры. Услуги стационарной связи и фиксированного доступа в Сеть также оказывались без ограничений.

Мероприятие прошло в понедельник, 10 августа 2026 г. Сперва в Тайчжуне сработала сирена воздушной тревоги, а уже к 14:30 по местному времени (9:30 по Москве) улицы, покинутые населением, полностью опустели.

Фото: Adem Percem / unsplash.com Тайвань экспериментирует с отключением мобильного интернета

Власти Тайваня заблаговременно уведомили граждан о планируемых учениях. В пятницу, 7 августа 2026 г. была осуществлена рассылка предупреждений на мобильные телефоны жителей острова на всей его территории. Сообщения было составлено на китайском и продублировано н английском языке. Кроме того, сведения о готовящемся мероприятии были опубликованы в социальных сетях.

Жителям северной части Тайваня предстоит принять участие в аналогичных учениях. Они запланированы на четверг, 13 августа 2026 г.

Противоречия Тайбэя и Пекина, ежегодные военные учения

Официальный Тайбэй (Тайвань, Китайская Республика) не признает суверенитет КНР над своей территорией, а Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня. Тайвань опасается военного вторжения со стороны КНР, в ходе которого Пекин может попытаться «освободить» остров, отказавшись от идеи «мирного объединения» территорий – стратегии, взятой на вооружение властями КНР во второй половине XX века.

Ежегодно Тайвань проводит военные учения, а также проверку систем экстренного оповещения населения, однако ранее мероприятие обходилось без ограничения доступа к сервисам связи.

В рамках учений Вооруженные силы Китайской Республики на этот раз отработали противостояние высадке китайского десанта с воздуха на имеющие стратегическую значимость Пескадорские острова (Пэнху). 10-дневное мероприятие стартовало на прошлой неделе, 5 августа 2026 г.

Как отмечает Reuters, при отражении гипотетической атаки использовались танки M60A3, различные артиллерийские и зенитные установки. Из имеющихся войск была выстроена многоуровневая оборона, призванная пресечь попытку условного противника произвести стремительную высадку на побережье Пескадорских островов.

Тайваньские военные считают этот архипелаг вероятной первой целью Пекина, захватив которую армия Китая сможет использовать ее в качестве базы для нанесения ударов по собственно Тайваню с помощью ракет и дронов.

Родина TSMC

Тайвань является родиной Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, крупнейшего в мире контрактного производителя интегральных микросхем, в том числе передовых. Услугами компании пользуются, к примеру, Apple, AMD, Nvidia, Intel и другие американские технологичееские гиганты.

В декабре 2023 г. бывший американский высокопоставленный чиновник Элбридж Колби (Elbridge Colby) заявил, что США следовало бы «взорвать» TSMC в случае вторжения на остров войск КНР.

Россия в режиме «белых списков»

В России власти продолжают экспериментировать с «белым списком» – перечнем сайтов и сервисов, которые продолжают работать во время блокировок мобильного интернета.

В августе 2026 г. CNews писал о том, что более 60% всех мобильных интернет-сессий в России с января по июнь 2026 г. проходили с ограничениями – по большей части в связи с активацией доступа в Сеть по белым спискам в отдельных регионах.

Необходимость «белых списков» власти объясняют заботой о безопасности населения.