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Сенатор США ИТ-компаниям: Если вы сами не остановите разработку ИИ, это сделаю я и мои коллеги

Американский сенатор Берни Сандерс призывает Кремниевую долину приостановить разработку искусственного интеллекта в интересах человечества. Политик призывает технологические компании-гиганты прекратить создавать машины, которые люди не могут контролировать. В новом письме, адресованном руководителям трех ведущих ИТ-компаний страны, Сандерс заявил, что возможности последних нейронных сетей достигли критического порога риска и что даже ИТ-разработчики теряют контроль над технологией.

Призыв к действию в бизнесе

Сенатор США Берни Сандерс (Bernie Sanders) потребовал от технологических компаний поставить разработки искусственного интеллекта (ИИ) на паузу, пишет Axios.

В августе 2026 г. американский сенатор Берни Сандерс призвал крупнейшие технологические компании приостановить развитие ИИ-технологий. Письма с этим требованием он направил главе OpenAI Сэму Альтману (Sam Altman), руководителю Anthropic Дарио Амодею (Dario Amodei) и Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) из Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

«Позвольте мне внести ясность: если вы сейчас не предпримете соответствующие действия, это сделаем я и мои коллеги в Сенате США», — предупредил сенатор. Он также призвал прекратить создавать машины, которыми люди не могут управлять.

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Wikipedia
Конгресс США

Сандерс напомнил, что сами ИТ-компании ранее обещали остановить ИИ-разработки, если ИИ-системы станут слишком рискованными и их нельзя будет безопасно контролировать. По его словам, этот момент уже наступил: мы наблюдаем потерю контроля со стороны людей и создание потенциально опасных вирусов, о чем писал CNews. При этом технологические гиганты продолжают вкладывать десятки миллиардов долларов в технологию, которую никто не может полностью понять, предсказать или контролировать.

Бернард Сандерс — американский политик, сенатор США от штата Вермонт с 2007 г., председатель Комитета по бюджету Сената с 2021 г., его член с 2015 по 2021 г., мэр Берлингтона (1981-1989 г.) и член Палаты представителей как независимый политик с 2007 г. Является сторонником демократического социализма и скандинавской модели социал-демократии. Рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов. Источниками его дохода считаются сделки с недвижимостью, инвестиции, государственная пенсия и доходы от продаж трех книг, в том числе бестселлера 2016 г. «Наша революция: Будущее, в которое стоит верить».

Торможение ИТ-разработок

Главный исполнительный директор Tesla и глава нескольких других технологических компаний Илон Маск (Elon Musk) в декабре 2025 г. призвал разработчиков в сфере ИИ-технологий немедленно остановиться или хотя бы замедлить прогресс, информировал CNews. По его словам, текущие темпы прогресса вызывают серьезные опасения по части безопасности, этики и контроля. По мнению Маска, ИИ-технологии развиваются настолько быстро, что человечество рискует не успеть выработать должные механизмы регулирования и защиты до того, как ИИ-технологии станут слишком мощными и автономными. Маск подчеркнул и то, что прежде чем подобные ИИ-технологии будут внедрены в критически важные сферы жизнедеятельности общества (энергетика, транспорт, здравоохранение, оборона, финансовая инфраструктура и др.), необходимо сформировать консенсус относительно приемлемых границ их применения и механизмов обеспечения безопасности.

В июне 2026 г. Anthropic выступала за замедление развития нейронных сетей в целом. В компании-разработчике считают, что уже в ближайшее время ИИ-модели смогут совершенствоваться автономно.

5 августа 2026 г. руководство OpenAI решило замедлить ИТ-разработку ИИ-модели Astra, опасаясь ее критических возможностей при работе с ИТ-инструментами кибербезопасности. Это произошло более чем через неделю после того, как OpenAI сообщила о взломе одной из своих еще не выпущенных ИИ-моделей при внутреннем тестировании.

Скорей вред для людей

По информации CNews, в 2025 г. активисты подписали открытое письмо, призывающее ввести запрет на разработку сверхразумного ИИ. Более 1 тыс. знаменитостей и общественных деятелей — от Генри Чарльз (Henry Charles) и Меган Маркл (Meghan Markle) до Стива Бэннона (Steve Bannon) — подписали открытое письмо, призывающее ввести запрет на разработку сверхразумного ИИ т.е. artificial superintelligence (ASI).

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«Многие ведущие ИТ-компании в области ИИ ставят перед собой цель создать в ближайшее десятилетие сверхинтеллект, способный значительно превзойти всех людей практически по всем когнитивным задачам, — говорится в тексте заявления. — Это вызывает опасения, начиная от экономического устаревания и лишения человека полномочий, утраты свободы, гражданских прав, достоинства и контроля, заканчивая рисками для национальной безопасности и даже потенциальным вымиранием человечества».

«Мы призываем к запрету на развитие сверхразума, который не должен быть снят до тех пор, пока не будет широкого научного консенсуса, что это будет сделано безопасно и контролируемо, и сильной общественной поддержки», — заявили подписанты.

Кроме того, свои подписи под заявлением поставили основатель Virgin Group Ричард Брэнсон (Richard Branson), соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) и Skype Яан Таллинн (Jaan Tallinn), режиссер и писатель Стивен Фрай (Stephen Fry), советник папы римского по ИИ-вопросам Паоло Бенанти (Paolo Benanti), адмирал Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Майк Маллен (Mike Mullen), бывший президент Ирландии Мэри Робинсон (Mary Robinson). Также письмо подписали лауреаты Нобелевской премии: программист Джеффри Хинтон (Geoffrey Hinton), экономист Дарон Аджемоглу (Daron Acemoglu), астрофизик Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джон Мазер (John Mather), физик Франк Вильчек (Frank Wilczek).

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Антон Денисенко

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