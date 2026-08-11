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Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года

15 октября 2026 г. CNews проведет конференцию «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности».

С докладами выступят

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, Центр налоговых доходов ГБУ Москвы;
Александр Царенков, руководитель направления кадрового электронного документооборота, ЛК «Европлан»;
Дмитрий Абдрашитов, руководитель направления по развитию электронного документооборота, ГК «Нацпроектстрой»;
Дарья Музанкова, менеджер проекта, «Группа Лента»;
представитель компании ККМП ТЕХ.

Вопросы к обсуждению

Российский рынок

  • Какую динамику демонстрирует сегмент СЭД/ECM?
  • Какие законодательные инициативы выступают главными катализаторами перехода на безбумажные технологии?
  • В каких секторах экономики внедрение электронного документооборота достигло стадии зрелости, а где сохраняется консервативный подход?
  • Насколько глубоко инструменты ЭДО проникли в среду малого и среднего бизнеса?
  • Какие факторы — от психологических барьеров до технических сложностей —мешают окончательному отказу от бумажных дубликатов?

Российские решения

  • Как переформатировался рынок и распределились доли игроков после ухода глобальных ИТ-гигантов?
  • Какие отечественные платформы сегодня задают стандарты качества и наиболее востребованы при масштабных миграциях?
  • Можно ли констатировать полную независимость российского ECM-стека от импортных библиотек, баз данных и системного ПО?
  • Какова сегодня пропорция между SaaS-сервисами и классическими On-premise инсталляциями в корпоративном сегменте?
  • Какие функциональные блоки становятся «входной точкой» при первичной автоматизации документооборота?

Технологии и решения

  • Какие сценарии использования ИИ и машинного обучения уже стали стандартом в российских ECM?
  • Насколько глубоко отечественные КЭДО проработаны с точки зрения методологии и соответствия ТК?
  • По каким финансовым и операционным показателям российский бизнес оценивает ROI от внедрения безбумажных технологий?
  • Какие критерии кибербезопасности и требования регуляторов являются определяющими при выборе ECM?
  • На какие зарубежные рынки ориентированы российские разработчики систем управления контентом?

Проблемные точки

  • Какие архитектурные сложности возникают при стыковке СЭД с «тяжелыми» ERP и CRM-системами в рамках импортозамещения?
  • Как на практике реализуются механизмы долгосрочного хранения документов с сохранением их юридической силы в течение десятилетий?
  • В чем заключаются фундаментальные отличия российской школы документооборота от западных концепций ECM?
  • Как компании преодолевают инерцию сотрудников и «цифровой консерватизм» при массовом внедрении новых ИТ-инструментов?
  • Какие угрозы — от технологических сбоев до изменений в законодательстве — должны быть в фокусе внимания при внедрении ECM?

Будущее рынка

  • Какой объем и структуру рынка ЭДО прогнозируют эксперты к началу 2030 года?
  • Как интеграция смарт-контрактов и новой формы валюты трансформирует финансовый и договорной документооборот?
  • Ожидается ли появление новых форматов документов (например, XML-визуализация), которые упростят межведомственное взаимодействие?
  • В каких консервативных отраслях в ближайшее время произойдет «цифровой прорыв»?
  • Можно ли ожидать полной ликвидации физических архивов в России и что станет финальной точкой в этом процессе?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих или только задумывающихся о внедрении СЭД/ECM, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих современные ИТ-продукты, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

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