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Центробанк допустил биткоин и Ethereum к торгам на российских биржах

В перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на бирже, включены три криптовалюты: Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. В 2026 г. их смогут приобретать неквалифицированные инвесторы у каждого посредника — брокера, криптообменника или управляющего в рамках лимита 300 тыс. руб. в год. Отмечается, что для квалифицированных инвесторов ограничений нет: они смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках.

Одобренные регулятором криптовалюты

Центральный банк (Центробанк) России включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в список криптовалют, доступных для торговли на российских биржах, информирует пресс-служба финансового регулятора. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты без ограничений, а неквалифицированные — на сумму до 300 тыс. руб. в год у каждого посредника.

Соответствующая инициатива содержится в проекте указания, опубликованном в августе 2026 г. для общественного обсуждения. Документ направлен на защиту неквалифицированных инвесторов от резких и непрогнозируемых колебаний курсов цифровых активов. Для этой категории участников рынка планируется разрешить торговлю только наиболее ликвидными и относительно устойчивыми криптовалютами.

Криптовалюта — это любой вид валюты в цифровой или виртуальной форме; для защиты транзакций в криптовалюте используется шифрование (криптография).

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Центральный банк России
Центробанк России включил три криптовалюты в перечень доступных для публичного обращения на биржах

Bitcoin, Ethereum и Tether USDT были отобраны по трем ключевым критериям: высокая рыночная капитализация, значительный среднедневной объем торгов и наличие продолжительной (не менее пяти лет) истории ценообразования на зарубежных ИТ-площадках. Именно эти параметры, по мнению Центробанка, позволяют считать данные активы наиболее прозрачными и менее подверженными манипуляциям по сравнению с менее ликвидными токенами.

Квалифицированные инвесторы, напротив, получат возможность приобретать любые криптовалюты, которые будут допущены к торгам как на биржевом, так и на внебиржевом рынках, без каких-либо ограничений. Перед совершением сделок все категории инвесторов — и квалифицированные, и неквалифицированные — будут обязаны пройти специальное тестирование и подтвердить ознакомление с рисками вложений в криптоактивы.

Замечания и предложения по проекту указания Центробанк принимает до 24 августа 2026 г. включительно.

Закон о криптовалютах

Инициатива регулятора появляется на фоне более широких изменений в правовом поле. Накануне Президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые вводит в стране комплексное регулирование цифровых валют и цифровых прав. Ранее, в конце июля, Центробанк уже опубликовал проект правил маржинальной торговли криптовалютами и цифровыми правами. Согласно этим правилам, маржинальные сделки смогут заключать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, однако для последних будут действовать установленные Центробанком лимиты.

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Документ также предусматривает, что брокеры смогут принимать цифровые активы в качестве обеспечения по сделкам при условии, что для таких активов установлена ставка риска и они допущены к торгам на российской бирже. Кроме того, определяются порядок принудительного закрытия маржинальных позиций и распространение на криптоактивы действующих нормативов контроля рисков НПР1 (разница между стоимостью портфеля и начальной маржой) и НПР2 (разница между стоимостью портфеля и минимальной маржой).

Ожидается, что новое регулирование цифровых валют вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Одновременно Центробанк России предложил ограничить объем покупок криптовалюты неквалифицированными инвесторами суммой в 300 тыс. руб. в год через каждого посредника — брокера, криптообменник или управляющую компанию.

Обмен криптовалют на ценные бумаги

Эксперты РБК отмечают, что принятый закон призван упорядочить работу криптовалютных обменников и вывести значительную часть операций из серой зоны. Обменные сервисы планируют включить в специальный реестр, хотя участники рынка пока не до конца понимают, как именно будут применяться новые требования на практике.

Один из обсуждаемых банками вариантов организации торговли предполагает покупку и продажу криптовалюты исключительно внутри приложений брокеров или банков без возможности вывода активов на внешние кошельки. Автор Telegram-канала «Финансовый кружок» и соведущий программы «Хэш и кэш» Анатолий Радченко связал подобные ограничения с санкционными рисками. По его оценке, USDT, приобретенный через российскую организацию, потенциально может получить соответствующую маркировку в блокчейне, что создает дополнительные риски для держателей.

Антон Денисенко

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