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Россияне смогут на «Госуслугах» выбрать и купить себе место на кладбище

На «Госуслугах» к 1 декабря 2026 г. в 21 регионе появятся новые ИТ-сервисы по поиску и покупке мест захоронений, следует из ведомственного паспорта цифровой трансформации Минцифры. Для этого планируется загрузить данные о 14 тыс. кладбищ в Национальную систему пространственных данных и обеспечить импорт данных для предоставления 15 государственных услуг в электронном виде, говорится в документе. На сам ИТ-проект планируется выделить 295,5 млн руб.

Новый ИТ-сервис на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появится ИТ-сервис поиска мест на кладбищах, это следует из ведомственного паспорта цифровой трансформации Минцифры, с которым ознакомился «Коммерсант». ИТ-сервис может повысить прозрачность похоронного бизнеса, однако техническая сложность в реализации может заключаться в недостаточности или разрозненности цифровых данных, считают участники рынка.

На портале «Госуслуги» к 1 декабря 2026 г. в 21 регионе России появятся новые цифровые сервисы по поиску и покупке мест захоронений. Для реализации ИТ-проекта планируется загрузить данные о 14 тыс. кладбищ в Национальную систему пространственных данных (НСПД) и обеспечить импорт сведений, необходимых для предоставления 15 государственных услуг в электронном виде. В августе 2026 г. на эти цели предполагается выделить 295,5 млн руб.

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CNews
Место на кладбище можно будет найти и купить на «Госуслугах»

В России насчитывается более 73 тыс. кладбищ и 33 крематория. В первом полугодии 2026 г. количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, выросло на 22,5% год к году и достигло 995. Рост числа игроков на рынке похоронных услуг делает особенно актуальной задачу повышения прозрачности и упорядочивания процессов выделения мест захоронений.

Повышение прозрачности

По информации Минцифры, в 2026 г. решение «Управление захоронениями» уже запущено в шести регионах, а еще в 15 ведется активная работа по внедрению. По словам представителя министерства, ИТ-сервис упрощает и ускоряет доступ граждан к услугам в трудный период, снижает административную нагрузку на органы власти и повышает прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка похоронных услуг.

«Расширение пилотного проекта на дополнительные регионы позволит стандартизировать практики, накопить единые справочники и масштабировать цифровые сервисы», — добавили в ведомстве.

Понятный цифровой маршрут

Эксперты отрасли в целом поддерживают идею цифровизации, но указывают на сохраняющиеся ограничения. «Значительная часть процедур, связанных с захоронениями, остается очной, бумажной и непрозрачной, — отметил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев. — Цифровой маршрут может сократить сроки и число визитов в учреждения и дать семье понятную последовательность действий».

По словам Сулоева, единые реестры кладбищ, мест захоронений, разрешений и поставщиков услуг создают прослеживаемость решений. Когда видно, кто, на каком основании и когда выделил участок или выдал разрешение, становится меньше пространства для неофициальной продажи мест, навязывания посредников и утечки информации о смерти к так называемым черным агентам. Это снижает коррупционные риски при выделении мест и выдаче разрешений, уверен эксперт.

Технический запуск ИТ-сервисов к заявленному сроку возможен, считает Алексей Сулоев. Однако опыт пилотной эксплуатации уже выявил ряд типичных проблем: отсутствие бесшовной подгрузки сведений из государственных реестров, недостаточность или разрозненность цифровых данных о конкретном месте захоронения, невозможность выбрать участок на интерактивной карте, сохранение бумажной процедуры при подзахоронении, а также нехватку денег, оборудования и специалистов в муниципалитетах, на которых лежит основная практическая работа.

Трудности в реализации

Основные трудности будут связаны с управлением, соглашается основатель ИТ-интегратора AWG Александр Хачиян: административными согласованиями, рутинными процессами и сопротивлением на местах. «В 2026 г. бизнес консервативен, многие привыкли работать в тени, и не все захотят становиться прозрачными для государства», — уверен он. Таким образом, успех ИТ-проекта будет зависеть не столько от технических решений, сколько от готовности региональных властей и участников рынка похоронных услуг перейти к более прозрачным и стандартизированным процедурам.

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Главная сложность технической реализации ИТ-проекта лежит именно в организационной плоскости, подчеркивает директор по развитию бизнеса департамента «Заказная разработка» «Рексофт» Николай Потапов: «Достать эти архивы с мест, перепроверить, привести к единой форме. Это в первую очередь работа с людьми, причем в регионах. Вот что потребует максимальных усилий и ресурсов в ИТ-проекте. Также надо не забывать про координацию между ведомствами, НСПД и подрядчиками, которые ведут работу с ключевыми ИТ-системами, «зашитыми» под капот ИТ-сервиса».

В то же время глава похоронного дома «Журавли» Илья Болтунов обращает внимание на то, что получение цифровой услуги на практике нередко сводится к реальному посещению администрации кладбища для сверки документов. «По сути теряется весь эффект от цифровизации, когда на кладбище будут также навязываться услуги, например, по копке могил втридорога», — говорит он.

Антон Денисенко

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