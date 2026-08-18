Россия на пороге массового раскулачивания интернет-провайдеров. Их «железо» и абонентов отдадут операторам-гигантам, когда отзовут лицензии

Лишившиеся лицензии российские провайдеры потеряют еще и свою инфраструктуру. Ее автоматически и без спроса передадут более крупным провайдерам – федеральным, притом вместе с абонентами. Власти объясняют это заботой о надежности оказания услуг связи россиянам. Лишиться лицензии провайдеры могут даже за ускорение сайтов, которые официально не заблокированы в России.

Было ваше, станет нашим

Российские власти намерены ввести новую норму, согласно которой вся инфраструктура интернет-провайдера, лишившегося лицензии, будет автоматически передаваться федеральным провайдерам, пишет «Коммерсант».

Эта мера – часть реформы отрасли связи.

Как пишет «Коммерсант», инициатива властей предусматривает наличие договора с федеральными провайдерами, который менее крупные операторы будут обязаны заключить на случай отзыва у них лицензии. По этому договору федеральные операторы «получат приоритетное право выкупа сети» этих провайдеров, подчеркивает издание.

rawpixel.com / FreePik У провайдеров отберут и инфраструктуру, и абонентов

Наряду с этим российские власти намереваются ввести ответственность для провайдеров с более 3 тыс. абонентов за отказ от заключения такого договора. В этом случае им также будет предъявлено требование о прекращении оказания услуг связи.

По информации издания, лишившиеся лицензии провайдеры «смогут рассчитывать на компенсацию за экономически обоснованные затраты на содержание сети и обязательные отчисления».

Современное рабство

Что не менее важно, потерявшие лицензию провайдеры будут вынуждены передать федеральным операторам вовсе не только свое «железо». Вместе с ним крупные операторы получат еще и их абонентов.

К моменту выхода материала не было известно, предусматривает ли новая идея властей возможность выбора абонентом лишившегося лицензии провайдера другого оператора, к которому его припишут, и смогут ли они в принципе отказаться от такого перехода. Отметим, что крупные провайдеры, как правило, просят за свои услуги больше денег, нежели региональные. А некоторые и вовсе требуют плату за подключение и принудительно замедляют своим абонентам скорость домашнего интернета. Такую практику ранее ввели «Ростелеком» и «Дом.ру».

С заботой о россиянах

Как сообщили «Коммерсанту», представители Минцифры, «возможные изменения направлены на то, чтобы на телеком-рынке предлагали услуги только надежные компании, мотивированные на качественную работу и способные инвестировать в модернизацию сетей». При этом они отдельно указали на необходимость сохранения «добросовестной конкуренции».

Участники рынка говорят, что изменения повлекут за собой еще большую консолидацию рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД).

«Рынок потеряет независимых региональных операторов, что в долгосрочной перспективе грозит и дальнейшим снижением инвестиционной привлекательности отрасли, и ухудшением положения потребителей», – заявил «Коммерсанту» исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.

По подсчетам собеседников издания, в настоящее время пять крупнейших интернет-провайдеров удерживают 70% абонентской базы ШПД в потребительском сегменте.