Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Бутырский районный суд Москвы приговорил к тюремным срокам бывшего следователя Антонину Шакину и бывших оперативников Бюро специальных технических мероприятий МВД России Рената Бахтиева и Леонида Голубева за хищение 30 млн руб., принадлежащих клиентам криптовалютной биржи Garantex.

Судебное решение

Бывшие российские полицейские похитили более 30 млн руб. с криптовалютной биржи Garantex, пишет «Коммерсант».

Весной 2023 г. после обращения жителя Санкт-Петербурга Александра Сазонова в полицию было возбуждено уголовное дело. Он сообщил, что аферисты пытались похитить с его счета в Garantex 24,8 млн руб. Руководству криптобиржи Garantex поступило постановление об аресте имущества Сазонова, в том числе средств на его счете, за подписью одной из судей Басманного суда Москвы, а затем от следователя Антонины Шакиной, но уже о снятии ареста. После чего последовала безуспешная попытка перевести деньги: биржа после возбуждения уголовного дела заблокировала счета заявителя.

В ходе проверки выяснилось, что к попытке хищения средств могли быть причастны трое сотрудников столичной полиции, которые работали в Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел (БСТМ МВД) России. Было установлено, что они причастны к хищению 6,2 млн руб. у других клиентов Garantex. В ходе расследования выяснилось, что оперативник Леонид Голубев в конце ноября 2022 г. направил с рабочего компьютера на криптобиржу служебный запрос о балансе в криптокошельках двух клиентов. После чего 7 декабря 2022 г. следователь Антонина Шакина возбудила по заявлению уроженки Элисты Лилии Элешовой уголовное дело о якобы хищении ими средств у заявительницы.

Nano Banana 2 Трех бывших силовиков осудили за хищение 30 млн руб. со счетов биржи Garantex

В рамках этого дела майор Антонина Шакина вместе с подполковником Ренатом Бахтиевым изготовила фиктивное постановление о наложении ареста на их аккаунты. Затем Шакина в декабре 2022 г. постановила снять арест и перечислить все средства на открытый на Garantex аккаунт Лилии Элешовой. После чего она сняла деньги со счета и позже перевела соучастникам преступления. По данным МВД, всего было похищено более 30 млн руб. со счетов криптовалютной биржи.

В случае же с потерпевшим Сазоновым роль заявителя должен был исполнить бывший коллега оперативников Денис Потапкин, предоставивший, по версии следствия, Бахтиеву свои паспортные данные.

В октябре 2023 г. Шакина, Бахтиев, Голубев и Элешова были задержаны и заключены под стражу. Потапкина объявили в розыск.

После исправления ошибок с Лилии Элешовой были сняты обвинения. Остальные фигуранты судом признаны виновными. Они получили сроки от 12 до 14 лет лишения свободы. В августе 2026 г. они оштрафованы на 6,5 млн руб. и удовлетворены иски пострадавших.

Крупная криптовалютная биржа

Garantex — крупнейшая в мире криптовалютная биржа по обороту с руб. Это один из самых удобных хабов для работы с криптовалютой в России. Garantex представляет собой платформу для торговли криптовалютами, предоставляя возможности обмена между крипто- и фиатными валютами.

Для обеспечения безопасности, учетные записи пользователей защищены паролем и двухфакторной аутентификацией через SMS или Google Authenticator. В любой момент администрация может запросить полную идентификацию клиента. Независимо от времени суток, на ИТ-платформе можно проводить сделки, вносить и выводить криптовалюту, а также обменивать руб. в московских пунктах обслуживания.

Российская криптовалютная биржа приостановила свою работу с 6 марта 2025 г. Garantex попала под санкции Европейского союза из-за связей с российскими банками. Tether заблокировал кошельки биржи на сумму более 2,5 млрд руб.

Профильное подразделение МВД

19 октября 1992 г. в системе органов внутренних дел были созданы оперативно-технические подразделения.

В 2026 г. значительная часть тяжких и особо тяжких преступлений раскрывается с использованием сил и средств БСТМ МВД России. Подразделения действуют во всех субъектах России.

Сотрудники БСТМ оказывают содействие другим подразделениям полиции в предотвращении и раскрытии всех видов преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера, коррупционных, связанных с наркобизнесом, незаконным распространением специальных технических средств. Подразделения обеспечения специальных технических мероприятий востребованы следственными органами во время проведения расследований.