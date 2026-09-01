Россияне создали метод защиты от квантового взлома

В России разработали метод защиты от будущего взлома квантовыми компьютерами. Ведь само шифрование, которое в сентябре 2026 г. считается надежным, через несколько лет может быть взломано задним числом. Подход же позволяет пользователю восстановить доступ к учетной записи на новом устройстве, не передавая секрет целиком по каналу связи.

Защита от взлома

Специалисты Московского политехнического университета предложили способ, как защитить регистрацию пользователей на корпоративных платформах от будущих квантовых угроз, пишет ТАСС. Суть не в том, чтобы противостоять атаке здесь и сейчас, а в том, чтобы обезопасить данные уже на этапе их создания.

В сентябре 2026 г. специалисты разработали метод предотвращает сценарий, при котором злоумышленники могут годами хранить перехваченные зашифрованные данные, чтобы расшифровать их позже — когда появится достаточно мощный квантовый компьютер.

Современные системы шифрования, включая те, что защищают банковские операции и корпоративную переписку, основаны на математических задачах, которые обычный компьютер не способен решить за разумное время. Это разложение больших чисел на множители или вычисление дискретного логарифма. Квантовый компьютер с достаточным числом кубитов сможет вскрыть ключи шифрования, которые сегодня считаются практически недоступными для взлома.

Magnific - Magnific Российские ученые создали метод защиты от квантового взлома, новый метод позволит восстановить доступ к аккаунту без передачи секрета

Такие компьютеры пока не построены. Однако переписку и другие данные, зашифрованные обычными методами, злоумышленники могут перехватить и сохранить уже в 2026 г., а расшифровать позже — когда появится мощная квантовая машина. Этот сценарий часто называют «собрать сейчас — расшифровать потом».

«Шифрование, которое сегодня считается надежным, через несколько лет может быть взломано задним числом. Злоумышленник способен годами хранить перехваченный трафик и ждать, пока квантовый компьютер справится с ключами шифрования. Переходить на постквантовые алгоритмы нужно уже сейчас, а не тогда, когда угроза станет очевидной для всех», — отметила профессор кафедры информационной безопасности (ИБ) Московского политехнического университета Наталья Бутакова.

Особенности метода

Разработанный подход защищает именно момент регистрации пользователя на платформе. Именно тогда создаются ключи, которые впоследствии используются для шифрования всей переписки.

Метод сочетает алгоритмы шифрования семейства Crystals, входящие в постквантовые стандарты американского института NIST, со схемой разделения секрета Шамира.

При регистрации создается «зерно» — уникальная случайная последовательность, из которой генерируются криптографические ключи пользователя. Если это «зерно» хранится целиком в одном месте, оно становится уязвимой точкой. Получив к нему доступ, злоумышленник (в том числе изнутри, если этим воспользуется ИТ-администратор платформы) может скомпрометировать всю ИТ-систему.

Авторы предлагают разделить «зерно» на несколько частей и распределить их между разными узлами ИТ-системы. Восстановить исходный секрет можно только при наличии достаточного количества частей. Поэтому ни один отдельный узел или сотрудник не способен сделать это самостоятельно.

Такой подход позволяет пользователю восстановить доступ к учетной записи на новом устройстве, не передавая секрет целиком по каналу связи. ИТ-платформа построена по федеративной архитектуре: сообщения между подразделениями организации передаются защищенным образом, а ключевые данные остаются во внутренней доверенной сети. Клиентские приложения проверяют целостность ответов сервера и самого приложения. Это защищает от кибератак типа «человек посередине», когда третья сторона перехватывает канал связи и подменяет передаваемые данные.

Публикация результатов

Результаты исследования представили на международной конференции IEEE ElCon 2026. Расширенная версия работы опубликована в журнале Computational Nanotechnology.