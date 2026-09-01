В России массово исчезают телеком-компании. Слишком закрутили гайки

Всего за год количество телеком-компаний в России сократилось на 6%. Рынок быстро консолидируется – небольшие фирмы или закрываются, или объединяются с более крупными. Одна из ключевых причин – ужесточение требований со стороны регулирующих органов и 100-кратный рост госпошлины за лицензию. За семь лет число таких компаний сократилось более чем на 30%.

Россия без связистов

Россия столкнулась с массовым закрытием компаний, работающих в сфере телекоммуникаций. Они сворачивают свой бизнес одна за одной, и темп взят очень высокий. Проблему признают даже на уровне государства. Одна из причин – 100-кратный рост госпошлины за получение лицензии с 10 тыс. руб. до 1 млн руб.

Так, только за минувший год (с августа 2025 г. по август 2026 г.) число российских телеком-компаний сократилось на 6%, пишут «Известия» со ссылкой на статистику сервиса Rusprofile. А если рассматривать более длинную дистанцию, то за семь лет (с августа 2019 г.) их стало меньше примерно на треть.

В данном случае под телеком-компаниями подразумеваются организации, у которых основным видом деятельности указан один их нижеследующих: «деятельность в области связи на базе проводных технологий» (код ОКВЭД – 61.1), «деятельность в области связи на базе беспроводных технологий» (61.2), «деятельность в области спутниковой связи» (61.3) или «деятельность в области телекоммуникаций прочая» (61.9).

© pedro2009 / Фотобанк Фотодженика Российский телеком-рынок стремительно сокращается

О полном коллапсе рынка говорить преждевременно – к началу августа 2026 г. в России насчитывалось около 10,7 тыс. компаний из сферы телекома. Но рынок этот, однако, очень быстро консолидируется – исчезают в первую очередь небольшие предприятия. Часть из них просто закрываются, другие же объединяются с более крупными игроками.

Старые уходят, новые не приходят

На фоне массового закрытия ранее созданных телеком-компаний в России нет роста темпов регистрации новых предприятий такого рода. За январь-июль 2026 г. в стране было открыто 327 таких организаций или в среднем около 47 в месяц. С одной стороны, много, с другой – за первые семь месяцев 2025 г. было зарегистрировано примерно столько же.

Если рассматривать нынешний рынок российского телекома, то его треть, 32% или 3400 участников – это даже индивидуальные предприниматели, а не компании. 461 организация из общего числа скоро перестанет существовать в своем нынешнем виде – на момент выхода материала все они находились в состоянии банкротства, ликвидации или реорганизации.

«Вероятнее всего, основная убыль приходится на неработающие организации, микропредприятия и небольших региональных операторов фиксированного интернета и кабельного телевидения. Им сложнее распределить между абонентами расходы на оборудование, персонал, СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий, – прим. CNews), хранение данных и модернизацию сетей», – сказал «Известиям» аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский.

Дальше будет хуже

Опрошенные изданием эксперты не сомневаются – темпы исчезновения российских телеком-компаний будут расти. В частности, генеральный директор оператора АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков уверен, что в первой половине 2027 г. страну накроет новая волна массового закрытия таких предприятий. Он связывает это с истечением срока действия их лицензий и ожидаемым ужесточением условий их продления, а также с более жесткими требованиями к кибербезопасности.

«Количество операторов будет сокращаться и дальше. При этом любое сжатие рынка означает рост тарифов для абонентов. Но в то же время ужесточение лицензионных и регуляторных требований оправданно. Растет уровень угроз в интернете, и важность укрепления цифровых границ любого государства сейчас осознают все. Государство обязано бороться с киберпреступностью, а потому следит за тем, чтобы те, кто работает на рынке, отвечали высоким современным стандартам качества и безопасности», – сказал «Известиям» Алхас Мирзабеков.

Причем здесь лицензии

С весны 2026 г. на уровне государства ведется обсуждение ужесточения правил выдачи лицензий на услуги связи. По мнению опрошенных изданием экспертов, если предложенные изменения будут приняты, то темпы сокращения числа телеком-компаний могут вырасти.

В числе изменений, разделение всех лицензий на три типа. В зависимости от них стоимость лицензии может достигать 50 млн руб.

Также такие лицензии хотят запретить к выдаче индивидуальным предпринимателям. Напомним, ИП сейчас занимают треть всего российского телеком-рынка.

В дополнение к этому операторов могут начать лишать лицензии без суда – например, за повторное грубое нарушение требований. За этот проступок также предложено запрещать бенефициарам такого оператора получать новые лицензии в течение 10 лет.

«Если предложения будут приняты в текущем виде, значительное число небольших, но играющих важную роль на уровне отдельных городов или районов интернет-провайдеров будет вынуждено прекратить работу, – заявил изданию генеральный директор «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов. – Их абонентам придется искать нового оператора или переходить на мобильный интернет, если альтернативы действующему провайдеру не найдется».

Также важно отметить, что до 1 января 2024 г. стоимость госпошлины за получение лицензии на оказание услуг связи в России составляла всего 10 тыс. руб. Теперь же размер пошлины равен 1 млн руб. – он вырос в 100 раз.

В Минцифры все спокойно

Российское Минцифры подтверждает факт ухода с рынка телеком-компаний, но не согласны с расчетами Rusprofile. В ведомстве сообщили изданию, что темпы не такие стремительные.

Отдельно министерство прошлось и по причинам закрытия таких фирм. «В целом такое сокращение – результат нескольких процессов, которые оздоравливают рынок связи. Во-первых, его покидают «мертвые души» – компании, которые были зарегистрированы, но не вели реальной деятельности. Во-вторых, происходит консолидация мелких игроков в более крупные и устойчивые структуры. В-третьих, ужесточились требования к лицензированию, что отсеивает недобросовестных участников», – сказали изданию представители Минцифры.

В ведомстве добавили также, что рост госпошлины за получение лицензии до 1 млн руб. «помогает бороться с недобросовестными операторами и телефонным мошенничеством, поскольку не позволяет компаниям, нарушающим законодательство, легко получать новые лицензии».