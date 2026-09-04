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Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

Telegram оказался в центре судебного скандала. Калифорнийская компания QR Switch обвинила мессенджер в незаконном использовании технологии QR-авторизации и потребовала компенсацию. Сумма в иске не указана, однако, по оценкам юристов, она может составить десятки миллионов долларов. Эксперты не исключают, что мессенджер стал жертвой так называемых патентных троллей - компаний, которые скупают права на изобретения не для их внедрения и развития, а для того, чтобы угрожать судебными исками крупным игрокам рынка и получать компенсации. Ранее QR Switch предъявляла аналогичные претензии структурам Walmart, QuikTrip и Toyota.

Судебное разбирательство

Американская компания QR Switch подала в суд на Telegram из-за использования технологии QR-кодов, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы судебного дела. Компания обвиняет мессенджер в нарушении американских патентов на использование QR-кодов при подключении и входе в онлайн-сервис.

В сентябре 2026 г. компания QR Switch обратилась в федеральный суд Восточного округа Техаса с иском к Telegram Group Inc. и Telegram Messenger Inc. Мессенджер обвиняют в нарушении американских патентных прав.

Претензии QR Switch касаются двух патентов США, которые описывают технологии применения QR-кодов для подключения к онлайн-сервису и прохождения авторизации. Речь идет, в частности, об использовании таких механизмов в веб-версии Telegram и мобильном приложении.

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ГБУ РС «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий»
На Telegram подали в суд из-за использования технологии QR-кодов

По утверждению истца, мессенджер Telegram применяет технологию, при которой пользователь сканирует QR-код смартфоном, после чего изображение на экране может изменяться в зависимости от совершаемых действий. Именно этот механизм QR Switch считает нарушением своих патентных прав.

Что же требует истец

QR Switch намерена взыскать с ответчиков компенсацию в размере не менее установленной судом «разумной роялти» за использование запатентованного ИТ-решения. Кроме того, компания QR Switch требует начисления процентов и возмещения судебных расходов. Точная сумма финансовых претензий в исковых материалах не указана.

Отдельно QR Switch просит суд признать действия Telegram умышленным нарушением патентных прав. Если это требование будет удовлетворено, размер присужденной компенсации потенциально может быть увеличен в три раза.

Позиция Telegram и ход дела

Telegram добивается прекращения дела, заявляя, что суд Восточного округа Техаса не обладает необходимой персональной юрисдикцией в отношении ответчиков. QR Switch в ответ попросила предоставить ей дополнительный срок для подготовки позиции по этому вопросу.

Представители Telegram не возражали против продления. Суд удовлетворил просьбу QR Switch с изменениями и установил новый срок для ответа на ходатайство мессенджера - до 1 октября 2026 г. включительно.

Признаки патентного троллинга

Telegram стал жертвой так называемых патентных троллей, не исключили опрошенные «Известиями» эксперты. Так называют компании, которые получают основную часть дохода от лицензирования патентов и предъявления требований, а не от выпуска товаров или оказания услуг, как писал ранее CNews.

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«У QR Switch видны классические маркеры такой модели: специализированная компания владеет патентами, предъявляет серию однотипных требований к крупным ответчикам, выбирает удобную юрисдикцию и просит разумную роялти без заранее названной суммы», - считает адвокат по интеллектуальной собственности Мартин Бозмаров (Martin Bozmarov).

По словам Бозмарова, расчет в таких делах обычно не опирается на всю выручку продукта. Речь может идти только о ценности конкретной функции - в данном случае QR-авторизации. Наиболее вероятным сценарием юрист считает соглашение до вердикта. Расходы ответчика на судебный процесс с учетом оплаты услуг юристов, экспертов могут доходить до $10 млн. Поэтому урегулирование выгоднее и, по оценке адвоката, может варьироваться от десятков тысяч до нескольких миллионов долларов.

Антон Денисенко

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