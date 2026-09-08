В России разработана сверхлегкая антенна из углепластика для космоса и БПЛА

В России разработали антенну из углепластика для космоса и беспилотников. Углепластиковый рефлектор решает две ключевые проблемы: снижение массы космического аппарата и стабильность формы в условиях перепада температур. Само изделие в сентябре 2026 г. уже получило практическое подтверждение востребованности со стороны отечественной ракетно-космической отрасли. На разработку уже получен патент.

Создание изделия

В России разработали антенну из углепластика для космических аппаратов и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), пишет ТАСС.

В сентябре 2026 г. специалисты Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева в Красноярске разработали инновационные антенные рефлекторы (отражатели) из композитного углепластика. Сама же разработка предназначена для использования в космической отрасли, системах беспилотной авиации.

Aiartgenerator В России разработали легкую антенну из углепластика для космоса и БПЛА

Традиционные металлические антенны уступают композитным по ряду критически важных для космоса параметров. Углепластик обладает высокой жесткостью при минимальной плотности, практически нулевым коэффициентом теплового расширения, а также устойчивостью к вакууму и радиации. Эти свойства обеспечивают стабильность формы рефлектора при экстремальных перепадах температур - от -150℃ до +150℃.

Значение разработки

По словам руководителя проекта, аспиранта университета Артема Харебина, на изобретение в сентябре 2026 г. уже получен патент. «Углепластиковый рефлектор решает две ключевые проблемы: снижение массы космического аппарата - каждый килограмм на орбите стоит огромных денег - и стабильность формы в условиях перепада температур. Наша модель организации производства готова к реализации», - рассказал он.

Снижение массы особенно важно для космической техники: каждый дополнительный килограмм существенно увеличивает стоимость вывода аппарата на орбиту. Стабильность геометрии рефлектора при резких температурных изменениях позволяет сохранять точность работы антенны в условиях космического пространства.

Подтверждение востребованности

Разработка уже получила практическое подтверждение интереса со стороны ракетно-космической отрасли. Студенты получили справку о внедрении от АО «Красмаш» т.е. «Красноярский машиностроительный завод». Документ подписан главным инженером производства информационно-вычислительных комплексов.

О вузе

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева он же Университет Решетнева образован в 2016 г.

Вуз в 2026 г. является ведущим образовательным и исследовательским центром, занимающимся разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий, а также телекоммуникаций.