Налоговая усилит слежку за цифровым рублем. Ведомство будет получать IP и MAC-адреса, номера телефонов пользователей

Налоговая служба сможет не только отслеживать движение цифровых рублей, но и видеть технический след каждого запрошенного перевода. С июля 2027 г. в выписках, которые будут поступать в ФНС, появятся IP- и MAC-адреса, номер телефона, данные SIM-карты и другие идентификаторы устройства, с которого проводилась операция. Такие сведения позволят налоговикам сопоставлять разные счета, выявлять возможные скрытые доходы и устанавливать случаи, когда цифровым кошельком фактически пользуется другой человек.

Новые полномочия

Налоговая получит право отслеживать устройства владельцев цифровых рублей, пишут «Известия».

С июля 2027 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) России сможет получать вместе с данными об операциях с цифровыми рублями IP- и MAC-адреса, номера телефонов, SIM-карт и другие идентификаторы устройств. Такие сведения помогут налоговой искать скрытые доходы и связанные счета, но сами по себе не станут доказательством нарушения.

ФНС расширит объем информации, которую сможет получать об операциях россиян с цифровыми рублями. Согласно трем приказам налоговой службы, с которыми ознакомились «Известия», в выписках по счетам появятся не только сумма, время и назначение платежа, а также данные отправителя и получателя, но и технический след операции.

Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он создан Центральным банком (Центробанк) России как дополнительное средство для платежей и переводов. Счет цифрового рубля и обработка операций выполняются на платформе Центробанка, а пользоваться сервисом можно через приложения банков, подключенных к платформе.

Сайт администрации г. Оби Новосибирской области ФНС усилит слежку за цифровым рублем, с лета 2027 г. ведомство сможет получать IP- и MAC-адреса, номера телефонов и другие идентификаторы плательщиков

В частности, налоговая сможет запрашивать IP- и MAC-адрес устройства, номер телефона, данные SIM-карты и другие идентификаторы гаджета, с которого был проведен перевод. При этом речь не идет о постоянном мониторинге всех операций. По словам основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, эти сведения банки и оператор платформы цифрового рубля будут предоставлять именно по запросам налоговых органов.

Выписки по счетам физических лиц ФНС сможет получать по тому же принципу, который уже применяется к обычным банковским счетам. Это возможно при взыскании задолженности либо с согласия руководителя вышестоящего налогового органа в рамках проверки или встречной проверки.

Как планируют использовать данные

Технические данные позволят налоговой сопоставлять операции, совершенные с разных счетов. Например, если одним устройством регулярно управляют несколько формально независимых кошельков, это может стать дополнительным поводом для проверки. По мнению аналитика финансовой группы (ФГ) «Финам» Александра Потавина, информация также поможет выявлять скрытые доходы, фиктивные сделки, использование чужих счетов и связанные переводы между несколькими людьми.

Другой потенциальной сферой применения - выявление незаконного дробления бизнеса. Как отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова, использование одного устройства несколькими компаниями или индивидуальным предпринимателем (ИП) при проведении похожих операций может стать косвенным признаком искусственного разделения бизнеса для снижения налоговой нагрузки.

Ограничения и риски

При этом один IP- или MAC-адрес не позволяет достоверно установить, кто именно совершил платеж. Одним Wi-Fi могут пользоваться сотрудники офиса или посетители кафе, а одним смартфоном - несколько членов семьи. SIM-карту можно переоформить, а MAC-адрес современных устройств - изменить. Кроме того, к цифровому кошельку могут получить доступ мошенники.

Поэтому эксперты подчеркивают, что ФНС придется оценивать технический след вместе с другими обстоятельствами: временем операций, данными авторизации, геолокацией, характером платежей, договорами и первичными документами. При правильном использовании такая информация способна не только выявлять подозрительные операции, но и помогать налогоплательщику доказывать, что спорный перевод совершил другой человек или что операция была ошибочной.

Влияние на доверие к цифровому рублю

Расширение контроля может одновременно повлиять на отношение россиян к цифровому рублю, писал CNews. Владелец такого кошелька получает более прозрачную историю операций, а государство - дополнительный ИТ-инструмент для налогового контроля.

Поэтому, по мнению экспертов, пользователям важно заранее понимать, какие сведения собираются, кто имеет к ним доступ и каким образом можно оспорить ошибочные выводы налоговой.