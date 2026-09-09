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«Первый промышленный Ozon» сразу после открытия рухнул из-за DDoS-атаки

Госкорпорация «Ростех» 9 сентября 2026 г. запустила единый портал продвижения на российском рынке отечественной гражданской продукции. В течение нескольких часов после открытия ИТ-проект подвергся мощной DDoS-атаки, сайт в 12:40 по Москве недоступен. Сама же ИТ-платформа, со слов разработчиков, позволяет представлять свои изделия, искать готовые решения или строить целые производственные цепочки.

Кибератака ИТ-платформу

В течение пары часов после запуска первого «промышленного маркетплейса» от «Ростеха», он подвергся мощной DDoS-атаки, об стало известно CNews.

9 сентября 2026 г. «Ростех» объявил о запуске первого «промышленного маркетплейса», на котором предприятия, входящие в госкорпорацию, будут представлять свою продукцию. Он будет работать наподобие Ozon и Wildberries, только продукция на нем будет продаваться для военных целей. ИТ-площадка PCAT призвана помочь бизнесу демонстрировать изделия, находить готовые решения и выстраивать производственные цепочки.

«Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен. Наши специалисты работают над устранением последствий и восстановлением доступа», - сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех» в 11:00 по Москве CNews.

DDoS-атака - это отправка большого количества запросов на веб-ресурс, в результате чего может произойти прекращение работы ресурса - «отказ в обслуживании» или DoS (Denial-of-service). Существует множество ИТ-угроз, которых следует опасаться интернет-пользователям и сетевым администраторам, но для организаций, чьи сервисы в основном работают в режиме онлайн, одной из самых важных кибератак, о которой следует знать, ввиду ее растущей распространенности, являются атаки типа «распределенный отказ в обслуживании» (DDoS).

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Портал гражданской продукции Госкорпорации «Ростех»
Мощная DDoS-атака обрушилась на «первый промышленный Ozon» сразу после открытия

9 сентября 2026 г. госкорпорация «Ростех» запустила единый портал продвижения на российском рынке отечественной гражданской продукции - PCАТ. ИТ-платформа была запущена в начале 2025 г. как локальный ИТ-инструмент для продвижения продукции холдинга «Росэл», который выступает оператором ИТ-платформы. Теперь ИТ-решение масштабировали на все организации госкорпорации, выпускающие гражданскую продукцию.

CNews отправил вопросы по мощности DDoS-атаки и локации хостинг-провайдера, но на момент выхода материала ответа не пришел.

Открытие маркетплейса

Согласно пресс-релизу «Ростеха», на ИТ-площадке представлены более 1250 продуктов и 370 производственных компетенций от 180 предприятий и научных организаций. Это позволяет заказчикам знакомиться с предложениями различных предприятий «Ростеха» в одном месте.

В госкорпорации уточнили CNews, что в сентябре 2026 г. наибольшим спросом пользуются решения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), вездеходная техника, а также аэростатические и аэродинамические системы.

Интеграция и доступ

ИТ-площадка PCAT уже интегрирована с онлайн-сервисом поиска альтернативных поставщиков Москвы. Кроме того, доступ к ней получили заводы Краснодарского края, Тверской, Тульской и Рязанской областей. Это расширяет возможности для сотрудничества между предприятиями разных регионов.

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«PCAT развивается как элемент цифровой трансформации промышленности и будет масштабироваться дальше. Практика показывает, что в 2026 г. рынку нужна не просто витрина продукции, а более широкий инструмент. Мы создаем первый «промышленный маркетплейс», который позволяет в едином пространстве состыковать поставщиков и заказчиков, показывать производственные возможности, формировать кооперацию под конкретные проекты», - сказал CNews директор по развитию продукции гражданского назначения «Ростеха» Павел Бурлаченко.

Новый «промышленный маркетплейс» «Ростеха» создает в 2026 г. единую цифровую площадку для представления продукции предприятий государственной корпорации и поиска партнеров, что должно упростить взаимодействие между производителями и заказчиками.

Антон Денисенко

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