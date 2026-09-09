Пользователи Windows 11 в бешенстве. Вместо обоев им во весь экран показывают рекламу «Гарри Поттера»

Некоторые пользователи Windows 11 столкнулись с тем, что операционная система начала демонстрировать вместо обоев рабочего стола полноэкранную рекламу. С проблемой столкнулись пользователи, использующие опцию Bing Wallpaper от Microsoft. При этом Microsoft не предупредила о такой возможности: на странице загрузки указано лишь, что приложение может посылать уведомления с промо-акциями, но не то, что реклама может занять весь рабочий стол.

Рекламная интеграция

Microsoft показывает полноэкранную рекламу фильмов на обоях Windows 11, пишет Neowin.

В сентябре 2026 г. Microsoft начала использовать приложение Bing Wallpaper для отображения полноэкранной рекламы в качестве обоев Windows 11. Некоторые пользователи операционной системы (ОС) обнаружили на рабочих столах рекламу, посвященную сборнику из 11 фильмов по франшизе писательницы Джоан Роулинг (Joanne Rowling) «Волшебный мир», включающему «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей».

3 сентября 2026 г. HBO Max представила расширенный трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер», премьера которого запланирована на декабрь. В ролике можно увидеть, как 11-летний волшебник и его друзья начинают учебу в школе Хогвартс. В основу первого сезона легла первая книга серии Роулинг — «Гарри Поттер и философский камень». HBO Max — это американский сервис потокового видео по запросу, являющийся собственным подразделением Warner Bros. Streaming, принадлежащим Home Box Office, Inc., которая, в свою очередь, принадлежит Warner Bros. Discovery (WBD) через свое подразделение Streaming & Studios.

Photogenica - gioiak2 Пользователи Windows 11 в ярости, ОС показывает им рекламу «Гарри Поттера» на весь экран вместо живописных цифровых обоев

Bing Wallpaper - это приложение Microsoft, предназначенное для отображения «красивых изображений со всего мира», которые ранее демонстрировались на главной странице поисковой системы Bing. Многие пользователи обращаются к этому приложению, поскольку оно предоставляет живописные изображения, которые автоматически обновляются. Кроме того, Bing обеспечивает работу встроенной функции Spotlight в Windows.

На сайте Bing Wallpaper указано, что пользователи могут видеть внутреннюю рекламу, если используют приложение, но это написано мелким шрифтом, который легко пропустить или неправильно понять.

Региональный показ

Пользователи Reddit указали на то, что Bing Wallpaper теперь показывает рекламу. Часть пользователей оказалась недовольна появлением полноформатной рекламы в Windows 11, а другие участники обсуждения вовсе сообщили об отсутствии таких интеграций. Отдельные обои могут различаться в зависимости от региона, где проживает сам пользователь.

По информации Neowin, не исключено, что Warner Bros заплатила Microsoft за размещение этой рекламы фильмов, которую практически невозможно пропустить. По мнению журналистов, Warner Bros заплатила Microsoft за размещение этой рекламы, которую практически невозможно пропустить.

Скрытые эксперименты

Обычно Bing Wallpaper выключена по умолчанию, поэтому при необходимости пользователи включают ее или загружают на устройство при отсутствии. Осенью 2025 г. PCWorld заметил, что в Bing Wallpaper незаметно добавили переключатель для открытия Bing.com при нажатии на фон рабочего стола. Функцию можно отключить, но по умолчанию она активирована. После волны возмущений нововведение удалили.

Защита или монополизация

В июле 2026 г. Microsoft отреагировала на жалобы недовольных пользователей рекламой в Windows, которая всплывает только на персональных компьютерах (ПК) с мониторами корейской компании LG. Как сообщал CNews, проблема проявилась в начале лета 2026 г. и выразилась в виде всплывающих окон, в которых рекламировался американский антивирус McAfee.

Microsoft решила принять меры против самоуправства LG и потребовала от корейского вендора прекратить показывать пользователям спам против их воли.

Как выяснили пользователи, McAfee скачивался в фоновом режиме из все того же Microsoft Store.

Компания LG отреагировала на возмущение пользователей и приказы Microsoft. Она выступила в свою защиту, добавив, что McAfee никогда не устанавливается без явного согласия пользователя сославшись на процесс установки программ из фирменного магазина Microsoft Store, но все же отключила рекламу.