С помощью американского ИИ хуситы строят ракеты, которыми обстреливают США и их союзников
На Ближнем Востоке пыталась использовать модель искусственного интеллекта Claude для разработки современных вооружений. Anthropic пишет, что в Йемене Claude пытались применять при разработке трех программ разработки вооружения. Anthropic не называла хуситов напрямую, однако The Financial Times пишет, что именно они контролируют значительную часть северных территорий страны и ведут оборонительную борьбу против США и их союзников на Ближнем Востоке. По данным компании, в частности, модель использовали для разработки программного обеспечения, предназначенного для наведения баллистических ракет, их навигации, контроля и стабилизации. В некоторых случаях также использовали Claude для моделирования полета ракет.
Использование ИТ-инструмента
Anthropic, разработчика Claude, выявила группу, базировавшуюся на севере Йемена, которая использовала нейронную сеть Claude для проектирования ракет и разработки программного обеспечения (ПО) для управляемого и баллистического оружия. Об этом говориться в докладе Anthropic, посвященном кибербезопасности в сентябре 2026 г.
В Anthropic прямо не указывали, что пользователями ИИ-модели были хуситы, это военно-политическая группировка, действующая на территории Йемена. Однако The Financial Times отмечает, что именно они контролируют значительную часть северной части страны. Хуситы в июле 2026 г. объявили о морской блокаде портов Саудовской Аравии в Красном море в качестве зеркальной меры против «агрессии в отношении йеменского народа». Арабская коалиция во главе с королевством начала в ответ наносить удары по подконтрольным «Ансар Аллах» территориям. Впоследствии вспыхнули бои между подразделениями движения и войсками йеменского правительства. 11 сентября отряды «Ансар Аллах» установили полный контроль над западным побережьем Йемена и высадились на островах в Баб-эль-Мандебском проливе. Противники хуситов считают, что те намерены блокировать пролив по примеру того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Саудовская Аравия опасается новой морской блокады.
Участники группы использовали Claude Code для софта, связанного с наведением, навигацией и управлением ракетами. С помощью модели с технологией искусственного интеллекта (ИИ) они писали код, настраивали ИТ-систему управления и проводили моделирование полета. Как сообщает Anthropic, группа одновременно задействовала несколько экземпляров Claude: один писал код, другой занимался исследованиями, третий проверял результат.
В отчете компании-разработчика говорится: «У нас нет доказательств того, что участникам удалось ввести в эксплуатацию работоспособное устройство, однако они провели испытательный пуск управляемой ракеты. Судя по всему, испытание завершилось неудачей: уже через несколько часов после него участники снова обратились к Claude, чтобы выяснить причины сбоя».
По данным Anthropic, группа работала над управляемой ракетой, многоступенчатой баллистической ракетой с заявленной дальностью более 2 тыс. км, а также над ракетами R2000, один из вариантов которых предусматривал гиперзвуковой планирующий аппарат.
Нейронная сеть Claude блокировала многие запросы. Однако, по утверждению компании, пользователи пытались обходить систему защиты, скрывая цели и назначение разрабатываемого ПО, а также распределяя работу между несколькими сессиями, чтобы ни одна отдельная сессия не раскрывала их намерения полностью.
Anthropic заблокировала связанные с участниками аккаунты и передала информацию об угрозе партнерам из государственного и частного секторов. При этом, как отмечает компания, участники успели создать набор ИТ-инструментов для моделирования, который не зависел ни от Claude, ни от других инженерных вычислительных сред.
Хуситы заявили, что впервые с начала войны 28 февраля 2026 г. запустили ракету по Израилю и будут продолжать атаки до прекращения ударов по Ирану, Ливану, Ираку и Палестине.
Противостояния с коалицией
Хуситами называют политическое и военное движение шиитского толка, возникшее в йеменской мухафазе Саада в 1990 г. (мухафаза - единица административно-территориального деления в ряде арабских стран, соответствующая российской области). Этот регион в основном населяют зейдиты - представители умеренной ветви мусульман-шиитов. Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованным в 2008 г., зейдиты составляют около 45% населения Йемена, а еще 53% принадлежат к суннитской ветви ислама.
В 2014 г. хуситы вступили в конфликт с правительством Йемена, поводом к которому стал проект конституции, по которому хуситы лишались стратегически важного для них портового города Ходейда. В результате вооруженного противостояния весной 2015 г. правительственные силы были вытеснены практически со всей территории северной части страны, в частности из столицы Саны, и переместились на юг Йемена. По просьбе бывшего президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади (Abd Rabbuh Mansur Hadi) Военно-воздушные силы (ВВС) Саудовской Аравии при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали военно-воздушную операцию против движения «Ансар Аллах». Однако вмешательство арабской коалиции не привело к поражению хуситов, которые продолжают контролировать северную часть Йемена и столицу.
В ночь на 12 января 2024 г. вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по военным объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. По данным американских военных, в ходе атаки было уничтожено множество целей, находившихся под контролем хуситов. Удары, согласно американской стороне, были нанесены в ответ на продолжающиеся и усиливающиеся при поддержке Ирана атаки хуситов на торговые суда, следующие через Красное море. В «Ансар Аллах» заявили, что осуществленные удары не повлекли «реального ущерба» и что атаки на связанные с Израилем суда в Красном море продолжатся.
Другие случаи в докладе
В докладе Anthropic описаны десятки случаев, когда пользователи пытались использовать нейронную сеть для создания оружия или вредоносного ПО. В том числе компания заблокировала несколько пользователей из-за подозрений в использовании ИИ-моделей при разработке биологического оружия.
В одном из эпизодов, произошедшем в мае 2026 г., ученый использовал Claude для подготовки заявки на грант, связанной с исследованиями вируса чикунгунья. По данным Anthropic, речь шла о работе, которая вызывала беспокойство, поскольку была связана с военным научно-исследовательским институтом.
«Чего мы не знаем, так это того, было ли целью исследования создание оружия. Но военное учреждение, проводящее исследования по усилению функций вирусов, вызывает беспокойство», - заявил глава отдела анализа угроз Anthropic Джейкоб Кляйн (Jacob Klein).