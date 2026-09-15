Европа явилась на банкротство российского Oracle, чтобы повоевать за 350 миллионов

В тянущемся не первый год деле о банкротстве российского офиса Oracle - компании «Оракл компьютерное оборудование» - появилась базирующаяся в Ирландии Oracle EMEA Limited (структура отвечает за бизнес корпорации в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке). Конкурсный управляющий подал в суд заявление о признании недействительной одной из сделок прошлых лет. В рамках этой сделки в пользу ирландской компании был перечислен платеж на сумму около 352,4 млн руб.

Судебный спор

В деле о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование» появилась Oracle EMEA Limited, пишет TAdviser.

В сентябре 2026 г. в тянущемся не первый год деле о банкротстве российского офиса Oracle - компании «Оракл компьютерное оборудование» - появилась базирующаяся в Ирландии Oracle EMEA Limited, которая отвечает за бизнес корпорации в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Конкурсный управляющий подал в суд заявление о признании недействительной одной из сделок прошлых лет между «Оракл компьютерное оборудование» и Oracle EMEA Limited. В рамках этой сделки в пользу ирландской компании был перечислен платеж на сумму около 352,4 млн руб.

Oracle Европейское подразделение Oracle не смогло уйти от российского суда и оспорить платеж на сотни миллионов рублей

Как следует из определения Арбитражного суда Москвы, опубликованного в сентябре 2026 г., речь идет о сделке 2014 г., совершенной в рамках дистрибуторского соглашения между российским офисом Oracle и Oracle EMEA Limited. Это одна из множества сделок, которые конкурсный управляющий на протяжении всего банкротного процесса пытается оспорить. Цель таких заявлений - вернуть средства в конкурсную массу должника, из которой затем могут быть произведены выплаты кредиторам.

Позиция Oracle EMEA Limited

Узнав о заявлении конкурсного управляющего, Oracle EMEA Limited направила в Арбитражный суд Москвы два ходатайства: о прекращении производства по спору и об оставлении заявления без рассмотрения.

В обоснование второго требования компания ссылалась на нормы Арбитражного процессуального кодекса (АПК) России. Согласно им, арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения, если в иностранном суде уже рассматривается дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, но при условии, что дело не относится к исключительной компетенции российских судов.

Как выяснилось в ходе разбирательства, интересы, связанные с этой же сделкой, оказались затронуты не только в России, но и в рамках дела о банкротстве одного из банков в Литве.

Решение российского суда

Арбитражный суд Москвы, однако, пришел к выводу, что дело о банкротстве тесно связано с территорией России. Должник зарегистрирован как юридическое лицо по российскому законодательству, имеет юридический адрес в России, осуществлял здесь хозяйственную деятельность и заключал сделки с российскими контрагентами. Аналогичная тесная связь с российским правопорядком усматривается и в обособленном споре о признании сделки недействительной.

В результате суд отказал Oracle EMEA Limited в удовлетворении ее ходатайств и решил, что спор не подлежит передаче на рассмотрение иностранного суда. Рассмотрение заявления конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по перечислению 352,4 млн руб. назначено на 20 октября 2026 г.