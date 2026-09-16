Россиян обманули. Разрекламированный запуск 5G в России оказался тестовым и очень ограниченным

Массовый запуск в России сетей 5G, которых всех ждали с 2019 г., оказался не массовым. Как выяснилось, он всего лишь пилотный – его ограничили лишь несколькими тестовыми зонами. Однако это никак не помешало операторам связи заполонить рекламой 5G интернет, ТВ и даже офлайн-пространство.

5G не для всех

Запуск сотовых сетей пятого поколения (5G) в России оказался всего-навсего пилотным. Как пишет «Коммерсант», подключиться к ним жители России могут лишь в нескольких пилотных зонах, хотя первоначально все преподносилось как масштабный запуск 5G в городах-миллионниках. Таких городов в России 16.

Важно напомнить также, что российские сети 5G работают вовсе не в «золотом» диапазоне 3,4-3,8 ГГц, который используется в большинстве других стран. Здесь 5G-сети основаны на частотах 4,9 ГГц, так что далеко не каждый современный смартфон сможет подключиться к ним.

Заявления операторов расходятся с фактическим положением дел. 11 сентября 2026 г. один из представителей «большой четверки» объявил себя единственным оператором, у которого есть сеть 5G на частоте 4,9 ГГц в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. К слову, в тот же день о запуске своих сетей 5G заявили и другие операторы «большой четверки».

magnific Настоящих сетей 5G в России по-прежнему нет почти нигде

Между тем, у этого оператора есть разрешение исключительно на создание тестовых зон в этом диапазоне без взимания платы со своих абонентов, и действует оно лишь до августа 2027 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры России.

«Согласно решению ГКРЧ (Госкомиссия по радиочастотам – прим. CNews) от 25 июля 2019 г., в рамках этого разрешения оператор может тестировать оборудование 5G и отрабатывать различные технические решения без взимания платы с абонентов», – сообщили изданию представители министерства.

Кто-то кого-то обманывает

Летом 2026 г. Федеральная антимонопольная служба России вплотную взялась за «большую четверку» операторов связи. Как сообщал CNews, они начали использовать упоминание 5G в рекламе своих услуг задолго до фактического запуска сетей пятого поколения.

Отметим, что после 11 сентября 2026 г. операторы начали очень активно рекламировать свои 5G-сети. Баннеры с этой рекламой встречаются повсюду в интернете, также о них говорят многочисленные популярные блогеры, да и на билбордах во многих городах России очень часто встречается упоминание 5G.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что как минимум один из представителей «большой четверки» продолжает вводить россиян в заблуждение. Он «некорректно называет работу отдельных тестовых зон полноценным запуском 5G», заявил изданию неназванный источник на российском телеком-рынке.

По его словам, «прежние разрешения предусматривали проведение пилотных испытаний в том числе и на иностранном оборудовании без оказания коммерческих услуг». В то же время новое решение ГКРЧ распределяет диапазон частот «между операторами для развертывания сетей только на отечественном оборудовании, тогда как, по информации источника, в этих зонах оператор из «большой четверки» использует зарубежное оборудование. «Продолжение вещания в тестовых зонах на прежних условиях может создавать помехи другим участникам рынка», – добавил собеседник издания.

«Заявление о запуске в 4,9 ГГц – это прежде всего маркетинговая стратегия, позволяющая оператору закрепить за собой статус первопроходца», – сказала «Коммерсанту» старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова.

«В ближайшее время операторы будут использовать такие запуски прежде всего как способ продемонстрировать технологическую готовность: открывать новые тестовые зоны, показывать скорости и рассказывать о практических сценариях 5G. Реальная конкуренция начнется тогда, когда появится возможность разворачивать полноценные коммерческие сети в значимом масштабе», – сказал изданию основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко.

Что говорят операторы

Согласно заявлению оператора, назвавшего себя единственным, у которого есть сеть 5G на частоте 4,9 ГГц в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе, его сеть 5G оператора в диапазоне 4,9 ГГц «работает в соответствии с действующим решением Госкомиссии по радиочастотам». Согласно самому последнему на момент выхода материала решению ГКРЧ, ему предоставили полосу в 90 МГц в диапазоне 4,9-4,99 ГГц, а его прямому конкуренту из «большой четверки» – в диапазоне 4,81-4,9 ГГц.

«В отсутствие золотого диапазона будем развивать сеть в первую очередь на действующих частотах – благодаря технейтральности достигается большее проникновение смартфонов с поддержкой 5G», – сказали изданию представители Т2, добавив, что будут готовы развернуть сеть в диапазоне 4,63-4,99 ГГц «в обозначенные регулятором сроки».

Отметим, что операторы обязаны строить сеть на российском оборудовании и использованием с суверенного ПО и систем криптографии. Меж тем, в стране к середине сентября 2026 г. не было ни единой отечественной базовой станции 5G, доступной для коммерческой эксплуатации, подчеркивает «Коммерсант». Для примера, компания «Иртея, на 50% подконтрольный МТС производитель базовых станций, собирается выпустить первые несколько сотен 5G-станций в начале 2027 г. Компания Yadro тоже намерена начать поставки таких станций в 2027 г., без более точной даты.