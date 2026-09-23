Мосбиржа готовится запустить торги биткоинами

Московская биржа России планирует начать торги парами биткоин-рубль и биткоин-квазидоллар. Одновременно с этим биржа планирует запускать торги и другими цифровыми валютами. Таким образом, участники смогут подавать заявки на покупку и продажу цифровых активов как за рубли, так и за квазидоллары. В крупнейшем российском биржевом холдинге рассчитывают, что такая структура повысит эффективность операций участников рынка.

Запуск торгов

Московская биржа (Мосбиржа) России запустит торги инструментом биткоин-рубль, который будет отражать курс биткоина к рублю, сообщил «РБК Инвестициям» 23 сентября 2026 г. глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов. Сроки запуска торгов он не назвал.

Мосбиржа планирует запустить торговлю биткоином к квазидоллару, который в 2026 г. торгуется под тикером USDRUB_TOM. Сергей Швецов рассказал, что биржа собирается одновременно открыть пары биткоин-квазидоллар (BTC/USDx) и биткоин-рубль (BTC/RUB), а также пары с другими цифровыми валютами. Участники российских торгов смогут подавать заявки как за рубли, так и за квазидоллары, предупреждал CNews.

Цифровые валюты, или криптовалюты - это электронные денежные единицы, которые генерируются сетями компьютеров и которые используются вместо традиционных валют. Биткоин является самой популярной криптовалютой, и при этом это одна из первых криптовалют, для которых изначально был установлен определенный лимит выпуска.

Unsplash - Andre François McKenzie Мосбиржа строит торговый «треугольник» в России для запуска торгов биткоин-рубль и биткоин-квазидоллар

Сергей Швецов уточнил, что реализацией проекта занимается Центральный банк (Центробанк) России. В сентябре 2026 г. в России нет ни одной одобренной лицензии на деятельность криптодепозитария, а нормативная база для выдачи таких лицензий пока отсутствует.

Московская биржа - единственная в России многофункциональная биржевая площадка по торговле валютой, акциями, облигациями, производными инструментами, инструментами денежного рынка и товарами. На Мосбирже до настоящего времени осуществлялись торги 13 валютами, в том числе долларом США, евро, китайским юанем, швейцарским франком, гонконгским долларом, южноафриканским рандом, турецкой лирой и рядом валют стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

В пресс-службе Центробанка подчеркнули, что биржи вправе проводить торги криптовалютой, и регулятор ожидает, что такие операции будут организованы.

Регулирование крипторынка

4 августа 2026 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о первом комплексном регулировании рынка криптовалют в стране, который вступил в силу с 1 сентября 2026 г. Документ устанавливает требования к участникам рынка, определяет правила обращения цифровых активов и условия доступа инвесторов к операциям с криптовалютой.

Ограничение рисков

В сентябре 2026 г. Центробанк выступил с предложением ввести жесткие нормативы для регулирования вложений банков и их клиентов в криптовалюту. Регулятор объяснил инициативу тем, что цифровые активы несут ряд специфических рисков, которые необходимо учитывать. Эксперты расценили предложенные меры как запретительные, писал CNews.

По информации Центробанка, регулятор введет новые нормативы H31 и H32, чтобы ограничить риски от операций с криптовалютой для банков и банковской группы, включая брокеров и дочерние структуры. В расчете будут учитывать не только прямые вложения в цифровые валюты, но и финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от их стоимости.

Для обоих нормативов предельное значение риска составит 1%. Это означает, что в сфере криптовалют банки смогут рисковать только на 1% от собственного капитала.

Новые требования вступят в силу по истечении 10 дней с момента официальной публикации положения. Предполагается, что процесс состоится в IV квартале 2026 г. А уже с января 2027 г. в отчетности банков будут отражаться обороты по сделкам с криптой и значения нормативов Н31 и Н32.