В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Стало известно о сокращениях в «Звуке» (ранее «СберЗвук»): увольнения начались в сентябре, под удар попал технический блок. Сотрудников подводят к увольнению по соглашению сторон.

Увольнения без звука

Как стало известно CNews, в музыкальном стриминге «Звуке» (ранее «СберЗвук») проходят волны сокращений. Об этом изданию рассказали два действующих и один уже уволенный сотрудник.

По словам собеседников, увольнения начались в сентябре 2026 г., а основной удар пришелся на технический блок. «На собрании называлась цифра от 150 до 250 человек», — говорит один из действующих сотрудников «Звука».

Треть HR команды также попала под сокращение, говорят собеседники (в команде 30 человек).

В «Звуке» не стали опровергать сокращения и сообщили CNews, что «пересматривают структуру отдельных команд». Однако не сообщили, с каким количеством сотрудников они расстаются.



В чем причина

Официальное объяснение, которое озвучивают сотрудникам при сокращениях — невыполнение годовых планов Сбербанка. «По ключевым показателям выполнение составляет около 75% от целевых значений, — говорит один из сотрудников, присутствующих на встрече, посвященной сокращениям. — На этом фоне руководство объясняет необходимость сокращения расходов и численности».

magnific.com/dcstudio В «Звуке» проходят увольнения

Сотрудникам предлагают два основных сценария, говорит собеседник CNews среди персонала. Первый — уйти практически сразу с компенсацией примерно в 1–2 оклада. Второй — получить около месяца на завершение работы и также компенсацию в районе двух окладов.

«При этом формально это не называется сокращением по инициативе работодателя, — говорит источник CNews. — Сотрудников подводят к расторжению договора по соглашению сторон». По словам источника, HR-директор прямо говорил, что компания не будет проводить процедуру сокращения, а будет договариваться через дополнительное соглашение.

В начале года также проходили сокращения, говорит один из сотрудников. Сотрудникам тогда предлагали компенсацию в размере трех окладов.

Позиция «Звука»

«"Звук" продолжает трансформировать сервис, чтобы быстрее развивать продукт и отвечать на запросы пользователей, — рассказали там CNews. — В связи с этим компания пересматривает структуру отдельных команд и перераспределяет ресурсы в пользу приоритетных направлений. Эти изменения затрагивают в том числе отдельные позиции».

Все изменения проводятся в соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением обязательств перед сотрудниками, подчеркнули в компании.

Представители «Звука» отметили, что такая «корректировка структуры — часть развития бизнеса».

Что происходит в «Звуке»

«Звук» (бывший «СберЗвук») не является дочерней компанией Сбербанка. В 2022 г. сервис был продан АО «Новые возможности» и переименован. Однако, по словам действующих сотрудников, зависимость от «Сбера» никуда не исчезла — и внутри компании это не скрывают.

«"Звук" отчитывается перед Сбербанком, и все у нас в компании знают, кому он подчиняется, — говорит один из собеседников CNews. — То, что "Звук" — это дочка Сбера, все знают и говорят открыто».

Другой источник подтверждает: на собраниях, где объявляли о сокращениях, руководство прямо ссылалось на невыполнение годовых планов «Сбера».

По данным «Контур.Фокуса» выручка «Звука» по РСБУ за 2025 г. составила 11,99 млрд руб., чистый убыток — 8,5 млн руб.



В 2025 г. «Сбер» сократил 20% персонала в связи с внедрением искусственного интеллекта. Об этом публично заявлял глава банка Герман Греф.