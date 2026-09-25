Греф не позвонит. Россиян совсем скоро избавят от звонков Сбербанка и «Т-Банка» – они до сих пор не маркируют свои вызовы
Операторы начнут блокировать звонки крупнейших российских банков на мобильные номера россиян. Финорганизации до сих пор не маркируют свои вызовы – договоры с операторами не заключены. Срок истекает 15 октября 2026 г. – блокировки могут начаться с этого дня и затронуть Сбербанк, «Т-Банк», Газпромбанк и многие другие банки.
Утром маркировка – вечером звонок
Крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк (его глава – Герман Греф) и «Т-Банк», меньше чем через месяц могут лишиться возможности звонить россиянам на мобильные номера, пишет «Коммерсант». Они до сих пор не заключили с операторами связи договор о маркировке вызовов, хотя это обязательное требование действующего российского законодательства.
Операторы могут отправить все звонки банков в блок-лист с 15 октября 2026 г., то есть менее чем через три недели. Минцифры уже обратилось в Центробанк России с просьбой «проконтролировать исполнение всеми банками требования об обязательной маркировке массовых вызовов», пишет «Коммерсант».
По информации издания, глава Минцифры Максут Шадаев обратился к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с письмом о просьбе посодействовать в этом с целью «недопущения негативных социально-экономических последствий».
Если блокировка будет введена, то количество звонков юрлиц, поступающих на телефоны россиян, сократится на миллионы. Как сообщил изданию источник на российском телеком-рынке, крупнейшие банки генерируют 95% банковского спама». По его словам, в сети неназванного российского оператора всего за месяц ВТБ совершает 9 млн звонков, Сбербанк – 5,7 млн, «Т-Банк» – 6 млн, Совкомбанк – 22,7 млн, «Альфа-банк» – 43 млн.
По просьбе операторов
Судя по всему, инициатива о блокировке звонков банков исходит не от Минцифры, а непосредственно от операторов связи из «большой четверки». В письме Шадаева отмечено, что в середине сентября 2026 г. МТС, Т2, «Мегафон» и «Билайн» направили в Минцифры коллективное обращение.
В нем сказано, что четверка федеральных операторов планирует блокировать вызовы крупнейших российских банков, поскольку они до сих пор не заключили с ними договоры на маркировку звонков. В письме приведена дата планируемого начала блокировок – 15 октября 2026 г.
Также в обращении операторов есть перечень банков, которые могут попасть под такую блокировку. Упомянуты, в частности, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «Ренессанс-кредит», Совкомбанк, «Т-Банк» и Сбербанк. Последний является крупнейшим российским банком по числу клиентов – к концу сентября 2026 г. их насчитывалось свыше 111 млн.
Требуемого больше года ждут
Маркировка входящих вызовов от юрлиц в России является обязательной с 1 сентября 2025 г. Это одна из мер по борьбе с мошенничеством. Иными словами, крупнейшие банки на протяжении почти 13 месяцев избегают заключения или исполнения договоров с операторами связи.
Некоторые из них все же подписали необходимые документы, но не исполняют их. В письме операторов сказано, что такое поведение «подрывает работоспособность механизма маркировки» и «порождает недовольство населения ее отсутствием».
Проблема, по-видимому, исходит только от крупнейших банков. В своем обращении операторы подчеркнули – свыше 90% компаний из банковского сектора и «почти 100%» прочих организаций уже заключили с ними договоры на маркировку звонков.
Что говорят операторы
Как заявили «Коммерсанту» представители «Мегафона», часть компаний из финансового сектора, на которые приходится больше всего бизнес-звонков, «продолжает сознательно игнорировать установленные нормы». «Учитывая, что на заключение договоров и адаптацию было предоставлено более года, с 15 октября (2026 г. – прим. CNews) мы приводим звонки от юридических лиц и ИП в соответствие с законодательством: вызовы без маркировки не будут доводиться до абонентов».
«Отдельные субъекты с большой клиентской базой позволяют себе не исполнять такие требования, и это нивелирует задачи по защите граждан от нежелательных звонков», – сказали «Коммерсанту» в МТС. На фоне этого в компании «готовы воспользоваться правом не пропускать немаркированные вызовы» с 15 октября 2026 г.
По словам представителей «Т2» крупные банки – это «одни из самых активных нарушителей закона о связи в части маркировки». «Избегая маркировки, банки пытаются спрятать информацию о себе в момент вызова и не позволяют клиентам делать осознанный выбор», – сказали они изданию.
Дело в деньгах?
Маркировка вызовов – это платная услуга. К концу сентября 2026 г. четверка федеральных операторов взимала с юрлиц в среднем по 30 копеек за каждую попытку вызова.
Оплачивать маркировку приходится как крупному бизнесу, так и небольшим предприятиям. При этом платить нужно за сам факт вызова, даже если абонент не взял трубку.
Маркировка обходится крупному банку до 1 млрд руб. в год, всему рынку – до 20 млрд руб., сообщил «Коммерсанту» партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. По его мнению, блокировка звонков крупнейших банков приведет к крупному конфликту, а в итоге основными пострадавшими окажутся их клиенты.
Кудряшов уверен, что блокировка может снизить уровень финансовой безопасности, поскольку банки не смогут звонить им за подтверждением операций. «Предупреждение о подозрительной операции не дойдет до человека. А банки, подписавшие договоры, получат преимущество в доверии», – сказал он изданию.