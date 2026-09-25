Греф не позвонит. Россиян совсем скоро избавят от звонков Сбербанка и «Т-Банка» – они до сих пор не маркируют свои вызовы

Операторы начнут блокировать звонки крупнейших российских банков на мобильные номера россиян. Финорганизации до сих пор не маркируют свои вызовы – договоры с операторами не заключены. Срок истекает 15 октября 2026 г. – блокировки могут начаться с этого дня и затронуть Сбербанк, «Т-Банк», Газпромбанк и многие другие банки.

Утром маркировка – вечером звонок

Крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк (его глава – Герман Греф) и «Т-Банк», меньше чем через месяц могут лишиться возможности звонить россиянам на мобильные номера, пишет «Коммерсант». Они до сих пор не заключили с операторами связи договор о маркировке вызовов, хотя это обязательное требование действующего российского законодательства.

Операторы могут отправить все звонки банков в блок-лист с 15 октября 2026 г., то есть менее чем через три недели. Минцифры уже обратилось в Центробанк России с просьбой «проконтролировать исполнение всеми банками требования об обязательной маркировке массовых вызовов», пишет «Коммерсант».

По информации издания, глава Минцифры Максут Шадаев обратился к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с письмом о просьбе посодействовать в этом с целью «недопущения негативных социально-экономических последствий».

Taylor Grote / Unsplash Совсем скоро банкам станет значительно сложнее дозваниваться до россиян

Если блокировка будет введена, то количество звонков юрлиц, поступающих на телефоны россиян, сократится на миллионы. Как сообщил изданию источник на российском телеком-рынке, крупнейшие банки генерируют 95% банковского спама». По его словам, в сети неназванного российского оператора всего за месяц ВТБ совершает 9 млн звонков, Сбербанк – 5,7 млн, «Т-Банк» – 6 млн, Совкомбанк – 22,7 млн, «Альфа-банк» – 43 млн.

По просьбе операторов

Судя по всему, инициатива о блокировке звонков банков исходит не от Минцифры, а непосредственно от операторов связи из «большой четверки». В письме Шадаева отмечено, что в середине сентября 2026 г. МТС, Т2, «Мегафон» и «Билайн» направили в Минцифры коллективное обращение.

В нем сказано, что четверка федеральных операторов планирует блокировать вызовы крупнейших российских банков, поскольку они до сих пор не заключили с ними договоры на маркировку звонков. В письме приведена дата планируемого начала блокировок – 15 октября 2026 г.

Также в обращении операторов есть перечень банков, которые могут попасть под такую блокировку. Упомянуты, в частности, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «Ренессанс-кредит», Совкомбанк, «Т-Банк» и Сбербанк. Последний является крупнейшим российским банком по числу клиентов – к концу сентября 2026 г. их насчитывалось свыше 111 млн.

Требуемого больше года ждут

Маркировка входящих вызовов от юрлиц в России является обязательной с 1 сентября 2025 г. Это одна из мер по борьбе с мошенничеством. Иными словами, крупнейшие банки на протяжении почти 13 месяцев избегают заключения или исполнения договоров с операторами связи.

Сбербанк Сбербанк пока в числе тех, кто не хочет маркировать вызовы

Некоторые из них все же подписали необходимые документы, но не исполняют их. В письме операторов сказано, что такое поведение «подрывает работоспособность механизма маркировки» и «порождает недовольство населения ее отсутствием».

Проблема, по-видимому, исходит только от крупнейших банков. В своем обращении операторы подчеркнули – свыше 90% компаний из банковского сектора и «почти 100%» прочих организаций уже заключили с ними договоры на маркировку звонков.

Что говорят операторы

Как заявили «Коммерсанту» представители «Мегафона», часть компаний из финансового сектора, на которые приходится больше всего бизнес-звонков, «продолжает сознательно игнорировать установленные нормы». «Учитывая, что на заключение договоров и адаптацию было предоставлено более года, с 15 октября (2026 г. – прим. CNews) мы приводим звонки от юридических лиц и ИП в соответствие с законодательством: вызовы без маркировки не будут доводиться до абонентов».

«Отдельные субъекты с большой клиентской базой позволяют себе не исполнять такие требования, и это нивелирует задачи по защите граждан от нежелательных звонков», – сказали «Коммерсанту» в МТС. На фоне этого в компании «готовы воспользоваться правом не пропускать немаркированные вызовы» с 15 октября 2026 г.

По словам представителей «Т2» крупные банки – это «одни из самых активных нарушителей закона о связи в части маркировки». «Избегая маркировки, банки пытаются спрятать информацию о себе в момент вызова и не позволяют клиентам делать осознанный выбор», – сказали они изданию.

Дело в деньгах?

Маркировка вызовов – это платная услуга. К концу сентября 2026 г. четверка федеральных операторов взимала с юрлиц в среднем по 30 копеек за каждую попытку вызова.

Оплачивать маркировку приходится как крупному бизнесу, так и небольшим предприятиям. При этом платить нужно за сам факт вызова, даже если абонент не взял трубку.

Маркировка обходится крупному банку до 1 млрд руб. в год, всему рынку – до 20 млрд руб., сообщил «Коммерсанту» партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. По его мнению, блокировка звонков крупнейших банков приведет к крупному конфликту, а в итоге основными пострадавшими окажутся их клиенты.

Кудряшов уверен, что блокировка может снизить уровень финансовой безопасности, поскольку банки не смогут звонить им за подтверждением операций. «Предупреждение о подозрительной операции не дойдет до человека. А банки, подписавшие договоры, получат преимущество в доверии», – сказал он изданию.