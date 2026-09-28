Россия создаст «мозг» для нефтегазовой отрасли — единую платформу с десятками ИИ-агентов

В 2027 г. в России появится новая цифровая платформа для сбора и анализа данных о недрах. ИТ-система объединит информацию в едином формате и автоматизирует ее обработку с помощью около 30 агентов искусственного интеллекта. Разработка ускорит анализ информации, минимизирует влияние человеческого фактора и повысит точность результатов, что откроет новые возможности для поиска и эффективного использования подземных ресурсов.

Разработка ИТ-системы

В 2027 г. запустят цифровую геологическую платформу на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишут «Ведомости».

Данные о недропользовании в России планируют собрать на единой цифровой платформе. Полностью развернуть ее рассчитывают в течение двух лет. Компания VK Tech выступит ИТ-интегратором и будет вести разработку решения на единой платформе, отметил директор центра нефтегазовых решений VK Tech Александр Трусов.

Первым этапом станет пилот на континентальном шельфе. По словам Трусова, именно там собрана наиболее полная и уже оцифрованная геологическая информация. ИТ-платформу планируют развивать на базе ФГИС «Единый фонд геологической информации о недрах» (ЕФГИ), которую ведет Российский федеральный геологический фонд (Росгеолфонд). Предлагаемая ИТ-система должна дополнить существующую: привести данные к единому машиночитаемому стандарту, создать ИТ-инструменты анализа с помощью ИИ и обеспечить совместную работу государственных и корпоративных геологических моделей.

Wikipedia Станок-качалка на Ермаковском месторождении вблизи Нижневартовска

В сентябре 2026 г. в Росгеолфонде хранится около 25 ПБ информации об углеводородах и твёрдых полезных ископаемых. Система может получить примерно 20-30 ИИ-агентов, которые будут анализировать геологические отчёты, модели месторождений, проектную документацию и данные о запасах. Финансирование платформы, по словам Трусова, возможно через нацпроект «Экономика данных». Однако представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что мероприятие по созданию единой цифровой платформы недропользования в нацпроект не включено.

Связь с другими государственными системами

В план создания и развития государственных информационных систем (ГИС) на платформе «ГосТех» включен сервис выдачи лицензий, разрешений, заключений и предоставления информации Федерального агентства по недропользованию (Роснедр). Его развитие запланировано на 2026-2027 гг. Функциональным заказчиком выступают Роснедра, техническим - Минцифры. В министерстве подчеркнули, что это отдельный проект, не связанный напрямую с обсуждаемой платформой.

28 сентября 2026 г. инициатива находится на стадии концептуальной и организационно-технической проработки, уточнил представитель Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) России. Работа ведется в соответствии с решениями, принятыми в мае 2026 г. на заседании Совета по развитию и обеспечению морской деятельности при Морской коллегии России. Рассматривается поэтапный подход: сначала на морских территориях планируется отработать отдельные геологические задачи, а затем расширять функциональность. Данные ЕФГИ предполагается использовать для цифрового моделирования, аналитики и вычислительных задач с учетом установленных режимов доступа.

Проект планируют увязать с федеральной научно-технической программой развития высокопроизводительных вычислений, ИИ-технологий, грид-технологий и суперкомпьютерной инфраструктуры до 2035 г., которую разрабатывает Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки). Минприроды и Роснедра уже сформулировали для этой программы задачи по обработке и анализу геологической информации, математическому моделированию и прогнозированию ресурсного потенциала.

Открытый стандарт и личные кабинеты

Одной из ключевых частей проекта должен стать новый «Открытый стандарт данных недропользования» (ОСДН). Он будет совместим с международным стандартом Open Subsurface Data Universe (OSDU, открытая платформа данных для энергетического сектора, созданная под эгидой консорциума The Open Group). Недропользователям предлагается предоставить личные кабинеты с доступом к информации о собственных и соседних участках. В перспективе на основе этих данных может быть построена единая трехмерная модель запасов углеводородов и твердых полезных ископаемых как на суше, так и на шельфе.

Фотограф: Jan-Rune Smenes Reite Создается общий стандарт данных для масштабирования ИИ

Представитель VK Tech уточнил «Ведомостям», что речь идет об экспертном видении и предложениях по возможной реализации проекта с использованием ИИ и других передовых технологий.

Позиция отрасли

Общий стандарт данных необходим для масштабирования ИИ и автоматизации управления месторождениями, заявил в сентябре 2026 г. руководитель Научно-технического центра «Газпром нефти» Александр Ситников. Компания уже сформировала единый цифровой каркас и дополняет его ИИ-инструментами. Следующая задача - автоматически передавать принятые на уровне компании решения отдельным скважинам, установкам подготовки и трубопроводам. Этому пока мешают разные форматы данных и интерфейсы промышленных систем.

Действующие отраслевые стандарты по гидроразрыву пласта во многом создавались еще под оборудование 1990 г. и не соответствуют современным технологиям. Единый формат, по мнению Ситникова, позволит нефтяным компаниям консолидировать спрос, говорить на одном языке, совместно ставить задачи разработчикам и обмениваться информацией с регуляторами. «Лидировать за счет закрытости и каких-то своих внутренних стандартов невозможно», - подчеркнул он.

В 2021 г. Роснедра и Минцифры оценивали оцифровку первичной геологической информации и создание распределенной системы дата-центров в 19,7 млрд руб. Проект рассчитывали реализовать за три года, ключевым инвестором называли Газпромбанк. Бюджетных средств тогда не предусматривалось - инвестиции предполагалось вернуть за счет коммерческих продуктов на основе геологических данных. Планируемая емкость хранилищ на первом этапе составляла 50 ПБ с последующим расширением до 150 ПБ.

Оценка экспертов

ИТ-платформа сможет поддержать оценку ресурсной базы, планирование геологоразведки и бурения, подготовку проектных решений, контроль разработки месторождений, а также применение ИИ для аналитики, поиска и оцифровки данных, допускает партнер Kept Максим Малков.

Объединение данных в этой сфере гораздо реалистичнее, чем в большинстве других отраслей, отмечает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. Главные расходы на платформу приходятся на оцифровку и стандартизацию данных, уверен Кудряшов. Разработка самой платформы - меньшая часть затрат. Финансирование логично распределить: государство отвечает за инфраструктуру и стандарт, недропользователи - за качество и полноту своих данных. Два года - реалистичный горизонт для пилота, например, на данных шельфа, где информация более свежая и однородная, а игроков меньше, считает Кудряшов.

Правовая рамка уже существует: геологическая информация после трех-пяти лет коммерческой тайны в обязательном порядке попадает в государственный фонд, добавил партнер «АТК консалтинга» Алексей Грошев. Это важно для геологоразведки, оценки месторождений и подготовки инвестиционных решений, добавил он. За два года можно создать ядро платформы, утвердить стандарт, провести пилот и запустить несколько рабочих сценариев, согласен Грошев. Однако перевести всю страну на такую платформу за два года нереалистично. Высокая отдача возможна только при работе ИИ-агентов на полных и качественных наборах данных. На неполных данных они дадут правдоподобный, но практически бесполезный результат.

Отдельный и критичный вопрос - права на данные. Нужно четко определить, какая информация может быть доступна другим пользователям, а какая должна оставаться внутри конкретной компании. Недропользователи очень внимательно относятся к конфиденциальности своих геологических данных, согласен партнер ДРТ Тимофей Хорошев. По сути, эта информация является важным, критичным и дорогостоящим активом. «Убедить недропользователей принять активное участие в таком проекте и раскрывать информацию - значит убедить их в том, что доступ будет строго ограничен и раскрытие даже узкому кругу заинтересованных сторон не приведет к негативным последствиям», - подчеркнул он.