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Запрещенный в России Starlink заработает на обычных смартфонах прямо у границ страны

В Казахстане совместно со Starlink Mobile запускают спутниковую мобильную связь по технологии Direct to Cell. Она позволит пользоваться отдельными услугами связи на смартфоне за пределами наземного мобильного покрытия. Технология Direct to Cell обеспечивает прямое подключение совместимого смартфона к спутникам Starlink Mobile без специального спутникового телефона, внешней антенны или дополнительного оборудования. Пользователям будут доступны отправка и получение сообщений, а также базовые интернет-сервисы в районах, где полностью отсутствует наземная мобильная сеть.

Запуск спутниковой мобильной связи

Спутниковую мобильную связь Starlink Mobile запустили в Казахстане, об этом сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта (ИИ) и цифрового развития Казахстана.

В сентябре 2026 г. компания Beeline Казахстан совместно со Starlink Mobile при поддержке Министерства ИИ и цифрового развития Казахстана запустили спутниковую мобильную связь по технологии Direct to Cell («прямо к сотовому»). Новая услуга позволит пользоваться отдельными сервисами связи на обычном смартфоне даже за пределами зоны наземного мобильного покрытия.

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Starlink
Участник СНГ вместе со Starlink запускает связь напрямую со спутников на смартфон за пределами сотовых сетей

Технология обеспечивает прямое подключение совместимого смартфона к спутникам Starlink Mobile без специального спутникового телефона, внешней антенны или дополнительного оборудования.

Пользователям будут доступны отправка и получение сообщений, а также базовые интернет-сервисы в районах, где полностью отсутствует наземная мобильная сеть. Для клиентов Beeline Казахстан в промо-период услуга будет бесплатной.

Предыстория проекта

Внедрение связи Starlink Mobile стало результатом договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева (Kassym-Jomart Tokayev) в США в 2025 г.

В ноябре 2025 г. министерство и Beeline Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению технологии Direct to Cell. Уже в декабре 2026 г. состоялись первые практические испытания.

«Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Direct to Cell прошел практические испытания и теперь выходит на уровень пользовательского сервиса. Для нас важно, что передовые технологии становятся не просто частью международных соглашений, а начинают работать здесь, в Казахстане, и приносить конкретную пользу людям», - отметил заместитель премьер-министра - министр ИИ и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев (Jaslan Mаdiev).

Где и кому пригодится

Спутниковая связь дополняет наземную мобильную инфраструктуру и расширяет возможности связи в отдаленных районах, на загородных трассах и в горной местности. Подключение возможно при отсутствии наземного покрытия и наличии условий для установления соединения со спутником.

Технология создает дополнительные возможности для передачи сообщений из труднодоступных районов, а также в ситуациях, когда наземная инфраструктура повреждена. Такая связь может быть полезна туристам, жителям отдаленных населенных пунктов, сотрудникам дорожных и коммунальных служб.

На первом этапе подключение доступно на совместимых Android-устройствах. В дальнейшем планируется расширение поддержки других операционных систем (ОС).

А что в России?

Starlink в России находится вне закона, писал CNews. Госдума запретила продажи оборудования для иностранных сетей спутниковой связи Интернет-ресурсы, предлагающие такое оборудование, должны включать в реестр запрещенных сайтов.

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Абонентское оборудование зарубежных систем зачастую работает на частотах, не согласованных с российской радиочастотной службой, и создает помехи для легальных сетей, пояснял «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

К тому же в России есть планы по созданию отечественных систем спутниковой связи, например, системы «Рассвет» от компания «Бюро 1440», и им проще конкурировать, когда рынок очищается от нерегулируемого импорта, считает эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков.

Антон Денисенко

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