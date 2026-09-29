Покупки «в один клик» на Ozon и Wildberries обернулись для россиян массовым ростом долгов

Банки крупнейших маркетплейсов в 2026 г. нарастили портфели кредитов физлицам быстрее большинства участников рынка. У «Ozon Банка» портфель за месяц вырос на 20%, у «Яндекс Банка» - на 9%, а «Вайлдберриз Банк» показал рост на 88%. В целом портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе 2026 г. увеличился более чем на 220 млрд руб. или на 1,7%. При этом, по словам экспертов, быстрый рост кредитования вряд ли обеспечивается исключительно собственными средствами компаний. При этом регулятор готовит дополнительные ограничения, которые могут замедлить темпы выдачи новых кредитов уже с октября 2026 г.

Рост потребкредитования

«Дочки» российских маркетплейсов в 2026 г. быстрее других банков наращивают выдачу потребительских кредитов, пишет «Коммерсант».

По данным Центрального банка (Центробанк) России, в августе 2026 г. портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос более чем на 220 млрд руб., или на 1,7 %. Это заметно выше показателя июля 2026 г. (1,1%).

По оценкам регулятора, активно увеличивалась задолженность как по кредитам наличными, так и по кредитным картам. Рост автокредитования, напротив, немного замедлился - 0,6% в августе 2026 г. против 0,9% в июле. Задолженность населения по ипотеке прибавила 0,5%, что сопоставимо со среднемесячными темпами 2026 г.

Photogenica - Primakov Банки маркетплейсов быстрее других ускорили рост потребкредитования в России

Потребительский кредит - это денежный заем, который банк или другая финансовая организация предоставляет физическому лицу для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Его можно использовать на покупку товаров, оплату услуг, ремонт, обучение или любые другие цели. В отличие от ипотеки и автокредита, потребительский кредит обычно выдается без залога, а возврат средств осуществляется с процентами согласно договору.

Кто внес основной вклад

Наибольший вклад в рост совокупного объема кредитов физическим лицам в августе 2026 г. внес Сбербанк, его портфель увеличился почти на 210 млрд руб.

Самое заметное сокращение розничного кредитного портфеля показал ВТБ - около 130 млрд руб.

В российских банках неоднократно объясняли, что проводят кредитный маневр: целенаправленно снижают портфель кредитов физическим лиц, который сильнее всего давит на капитал, и одновременно наращивают корпоративное кредитование.

Лидеры роста среди банков

В процентном выражении среди банков из топ-50 наибольший прирост продемонстрировали «Ozon Банк» (20%) и «Яндекс Банк» (9%). В топ-100 лидером по относительной прибавке стал «Вайлдберриз Банк» - 88%, информировал CNews.

В абсолютных величинах по объему прироста портфеля за август 2026 г. «Ozon Банк» (13 млрд руб.) и «Яндекс Банк» (12 млрд руб.) уступили только Сбербанку, «ОТП Банку» (14 млрд руб.) и «Московскому кредитному банку» (18 млрд руб.). Последний показал крупнейший рост портфеля кредитов физических лиц за последние несколько лет. В этой кредитной организации уточнили, что прирост связан с присоединением Дальневосточного банка.

Банки маркетплейсов

Эксперты отмечают, что у всех банков маркетплейсов в августе 2026 г. продолжился рост, однако ситуация у каждого своя.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Войлуков обращает внимание, что «Вайлдберриз Банк» фактически только начал выдавать потребительские кредиты. В мае 2026 г. на его балансе было около 30 млн руб. кредитов физических лиц, в июне 2026 г. - 300 млн руб., в июле банк прибавил 950 млн руб., а в августе - уже более 1 млрд руб. При этом общий портфель пока не достигает даже 2,5 млрд руб.

Со слов Войлукова, «Ozon Банк» начал активно расти весной 2025 г. и последние месяцы демонстрирует стабильную динамику, писал CNews. В начале 2026 г. он не входил в 40 крупнейших банков по кредитованию физических лиц, а в сентябре 2026 г. уже находится в топ-25. «Яндекс Банк» дольше всех из банков маркетплейсов занимается потребительским кредитованием и уже в начале 2026 г. был близок к топ-20. Общее у этих банков, по словам эксперта, помимо ресурсной базы - молодость кредитного портфеля.

«Потребительские кредиты выдают, как правило, на срок от трех до пяти лет. Это значит, что у них в портфеле еще не началось «выгашивание», что тоже влияет на рост, - поясняет Алексей Войлуков. - Я думаю, что на определенное плато роста портфеля розничных кредитов «Яндекс Банк» и «Ozon Банк» могут выйти к концу 2027 г. Тогда объемы их портфелей могут достичь 300-330 млрд руб. и 250-275 млрд руб. соответственно, то есть это уже близко к топ-10».

Прогнозы по «Вайлдберриз Банку» строить сложнее. На стратегию его развития могут повлиять сделка с ВТБ, проблемы материнской структуры и общая ситуация на рынке. Войлуков спрогнозировал, если у банка будет цель ускоренно развивать это направление, то к концу 2027 г. он сможет догнать «Яндекс Банк» и «Ozon Банк».

Ограничения со стороны Центробанка

При этом, подчеркивает Войлуков, необходимо учитывать, что Центробанк России продолжает ужесточать регулирование рынка потребительского кредитования. С 1 октября 2026 г. вступают в силу более жесткие макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам, а также по кредитам под залог автомобилей и недвижимости.

«Общий рост объема потребкредитования продолжится, но скорость выдачи уменьшится», - заключает Войлуков.