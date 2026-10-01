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Только построили, а уже менять. Половина российских оптических линий связи нуждается в замене на сотни миллиардов

Российские оптические кабели в большинстве своем могут потребовать замены в самом скором будущем – они отработали больше 25 лет и могут начать терять свои свойства. Это приведет к ухудшению качества работы связи, в том числе интернета. Замена может растянуться на годы и вылиться в расходы на несколько сотен миллиардов рублей.

Только проложили, а уже менять

Свыше 50% российских волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) могут потребовать замены в самые ближайшие годы. Некоторые из них были построены еще в конце 1990-х, то есть им около 30 лет, и это при том факте, что гарантированный срок службы таких линий составляет 25 лет. Примерные затраты на обновление – 400 млрд руб.

Например, «Ростелеком» завершил строительство ВОЛС Москва – Хабаровск в 1999 г. В октябре 2001 г. силами компании «ТрансТелеКом» заработала ВОЛС протяженностью 45 тыс. км. Таким образом, в 2026 г. первая отметила свое 27-летие, второй исполнилось 25 лет.

Как пишут «Известия», о вероятной необходимости замены более половины всех ныне действующих российских ВОЛС по факту истечения гарантийного срока, говорится в проекте обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., подготовленной Минцифры России. Причина – физическая деградация оптики.

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Внутри кабелей находятся тонкие волокна из стекла, которое со временем может мутнеть. Это приводит к снижению пропускной способности, а также к сокращению расстояния, на которое такая линия может передавать сигнал. Потенциальный итог – проблемы с доступом в интернет.

Времени на раскачку нет. Или есть

Некоторые оптические линии связи в России подвергались замене и раньше. Однако в проекте документа Минцифры сказано, что ближайшие годы этот процесс нужно будет значительно ускорить.

Впрочем, по словам опрошенных изданием экспертов, юбилей в четверть века, отмеченный кабелем, вовсе не означает, что стеклянные волокна внутри них начинают портиться. Такие риски существуют, но о 100-процентной вероятности речи не идет.

«Кабель содержит несколько оптических волокон. Если одно из них по какой-либо причине перестает пропускать сигнал или его характеристики ухудшаются, используются другие, которые сохранили исходные параметры», – заявил изданию менеджер неназванной телеком-компании. По его словам, операторы следят за состоянием своих ВОЛС и меняют кабели при возникновении такой потребности.

При этом часто качество работы ВОЛС ухудшается вовсе не из-за возраста кабеля, а из-за его физического состояния. К примеру, физическое повреждение оболочки кабеля – одна из основных причин ухудшения качества передачи сигнала, сообщил изданию эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков.

Менять или не менять

В некоторых случаях добиться улучшения работы ВОЛС можно даже без замены кабеля. По словам Олега Яблокова, реализовать это можно просто путем установки нового передающего оборудования.

К моменту выхода материала точный объем российских ВОЛС, подлежащих замене установлен не был. Итоговую оценку состояния магистральных волоконных линий «определят по итогам обсуждения с участниками рынка и профильными ведомствами», заявили изданию представители Минцифры.

«Ни одна магистральная сеть не строится единовременно. Операторы связи развивают инфраструктуру постепенно, планово заменяя старое оборудование и волокно по мере необходимости. Сам по себе факт, что кабелю больше 25 лет, не означает его неработоспособность. Если линия связи функционирует и параметры волокна не деградировали, ее продолжают эксплуатировать. Замена происходит только тогда, когда диагностика фиксирует ухудшение характеристик или волокно перестает отвечать требованиям нового оборудования» – добавили они.

Кабели под стол, деньги на стол

Масштабная замена ВОЛС в России приведет к огромным затратам, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их подсчетам, 1 км магистральной ВОЛС стоит в пределах 1 млн руб., к тому же свою наценку дают условия прокладки кабелей. Олег Яблоков отмечает, что если вести их через крупные реки, стоимость такого участка кабеля может вырасти в несколько раз.

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Яблоков также упомянул оценку аналитической компании J'son & Partners, согласной которой в 2020-2030 гг. заменить придется свыше 400 тыс. километров оптических кабелей, проложенных более 20 лет назад.

«При стоимости около 1 млн руб. за километр это порядка 400 млрд руб. Эти деньги возвращаются медленно. Если исходить из оценки в 400 тыс. км за десятилетие, получается около 40 тыс. км в год», – сказал изданию Олег Яблоков.

Операторы связи самостоятельно занимаются развитием и обновлением своих ВОЛС. К примеру, В 2025 г. МТС приступил ко второму этапу модернизации собственной сети – в проект планируется вложить свыше 22 млрд руб. По плану, в течение следующих двух лет, до конца 2028 г., МТС полностью обновит транспортную инфраструктуру в 29 регионах России. Сюда входят не только ремонт старых кабелей ВОЛС и замена их на новые – МТС также намерена установить российское оборудование вместо иностранного.

Геннадий Ефремов

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