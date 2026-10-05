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Власти нашли деньги на рост расходов на цифровизацию. Туда пойдут недоплаченные операторами связи отчисления

В ближайшие два года госрасходы на проект «Экономика данных» и программы «Информационное общество» будут увеличены почти на 60% за счет отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания. Причем увеличивать взнос власти не собираются. Финансирование вырастет благодаря обнаруженной Счетной палатой недоплате за прошлые периоды.

Цифровизация получит дополнительное финансирование

Внесенным в Госдуму проектом федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. предусмотрено увеличение финансирования цифровых решений на 58% за счет отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО), пишут «Ведомости».

В 2026 г. РУО должен получить от операторов связи 34,2 млрд руб., в 2027 г. — 36,6 млрд руб., в 2028 г. — 39 млрд руб., в 2029 г. — 41,5 млрд руб., указано в пояснительной записке к документу.

«Рост лимита расходов на 2027 г. не связан с изменением ставки отчислений операторов — ее повышение в настоящий момент не рассматривается, она сохраняется на уровне 2%», — подчеркнули в Минцифры.

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© Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика
В российском бюджете нашлись деньги на увеличение расходов на цифровизацию

За 2023–2025 гг., согласно опубликованному в сентябре 2026 г. отчету Счетной палаты, операторов связи недоплатили в специальный резервный фонд РУО 2,58 млрд руб., не включив в базу расчета некоторые виды услуг.

На что потратят деньги

На мероприятия нацпроекта «Экономика данных» и госпрограммы «Информационное общество» в бюджете предусмотрено на 16,3 млрд руб. больше средств, указано в проекте.

Представитель Минцифрв добавил, что 19,3 млрд руб. в 2027 г. планируется направлять на обеспечение связью малых населенных пунктов и развитие инфраструктуры связи.

Средства могут пойти в том числе на развитие цифровых платформ в отраслях социальной сферы, реализацию проектов цифрового государственного управления, включая создание и развитие государственных информационных систем, обеспечение работы единой облачной платформы и инфраструктуры электронного взаимодействия, поддержку проектов в сфере искусственного интеллекта, а также на развитие квантовых технологий, полагает директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

Недоплаты операторов связи в РУО

Одной из возможных причин пересмотра суммы является улучшение собираемости отчислений на фоне сообщения о недоплатах операторов в РУО, считает аналитик по сектору ТМТ компании «Эйлер» Владимир Беспалов. С учетом сохранения ставки отчислений на уровне 2% увеличение ожидаемых поступлений в резерв универсального обслуживания более чем в 1,5 раза вряд ли может объясняться ожиданиями существенного роста доходов операторов, сказал он.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Аудиторы Счетной палаты выяснили, что большинство операторов связи занизили доходы в отчетах для Минцифры на 80% и более. В 2025 г. поступления в РУО составили 28,7 млрд руб. или 87% от всех доходов Минцифры. 93% этой суммы приходится на 50 операторов связи, то есть 1% от общего количества плательщиков, число которых достигло 5,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отчете Счетной палаты России говорилось, что каждый второй оператор связи показывает Минцифры доход ниже, чем в налоговой отчетности. За 2024 г. из 4,6 тыс. действующих операторов корректно (с отклонением менее 1%) отчитались только 472 компании. За 2023 г. таких было 421. При этом само министерство, которое администрирует отчисления в РУО, эти расчеты не проверяет.

Анна Любавина

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