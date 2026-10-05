Удар по VPN. Власти вернулись к идее брать отдельную плату за международный трафик

Минцифры вновь прорабатывает введение платы за использование VPN-трафика. По данным СМИ, речь идет о платеже за объем свыше 50 ГБ международного трафика, причем ограничение планируется применять именно в сетях 5G. У операторов связи пока нет необходимой технической возможности для реализации такой меры, отмечают эксперты. Дело в том, что трафик 5G в октябре 2026 г. проходит через LTE-сети. Поэтому даже если решение о введении платы будет принято, быстро внедрить его на практике не получится.

Оплата зарубежного трафика

Минцифры вновь обсуждает с операторами связи введение платы за VPN-трафик сверх определенного лимита, рассказал «Коммерсант» источник, знакомый с ходом обсуждения. После его превышения с абонентов будет взиматься плата.

В октябре 2026 г. Минцифры продолжает обсуждать с операторами связи введение платы за использование международного трафика через VPN-сервисы свыше определенного лимита. По словам одного из собеседников, речь идет о платеже за объем свыше 50 ГБ международного трафика именно в сетях 5G. Ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре 2026 г., однако у операторов сейчас нет технического решения для реализации этой идеи. «Сроки могут сдвинуться», - отмечает источник.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Власти в России рассматривают возможность сделать VPN-трафик в сетях 5G платным, но сроки пока не определены

Другой собеседник «Коммерсант» на рынке подтверждает: вопрос введения платы с повестки не снимался. 5 октября 2026 г. обсуждаются разные варианты, в том числе по объему трафика, но конкретного решения пока нет. При этом реализовать взимание платы за международный трафик в сети 5G технически невозможно, поскольку в настоящее время трафик 5G проходит через LTE-сеть.

11 сентября 2026 г. в России официально запустили связь 5G. В Минцифры отметили, что связь запущена пока в 16 российских городах, среди них Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Ярославль, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. Доступ к скоростной сети тогда получили 10 млн абонентов. До конца 2026 г. покрытие распространят еще на 50 городов, писал CNews.

Предыстория инициативы

Весной 2026 г. CNews информировал, что Минцифры попросило операторов до 1 мая 2026 г. ввести плату в размере 150 руб. за 1 ГБ международного трафика сверх лимита в 15 ГБ. Позже источники «Коммерсант» говорили, что власти не планируют обязывать операторов вводить такую плату до осенних выборов в Госдуму.

Перед Минцифры стоит задача снизить использование VPN россиянами. Министерство разработало несколько мер, которые должны побудить компании и цифровые платформы ограничивать доступ пользователей с включенным VPN к своим сервисам.

VPN - это технология, которая создает зашифрованный туннель между вашим устройством и удаленным сервером, через который проходит весь ваш интернет-трафик. Это позволяет скрыть ваш реальный IP-адрес и зашифровать все данные, которые пользователь отправляет и получает в интернете.

В июле 2026 г. на заседании Госдумы заместитель министра Иван Лебедев заявил, что Минцифры рассматривает возможность введения платы именно за VPN-трафик.

Техническая возможность реализации

По мнению директора по продуктам компании Vigo Антона Прокопенко, тарификацию зарубежного трафика без детального разделения по типам сервисов технически реализовать можно. «На уровне мобильной сети оператор будет учитывать объем трафика, относимого к зарубежным сетям, например, по IP-адресам. Для этого потребуется настройка элементов пакетного ядра и биллинга», - поясняет он. Сигнальный трафик 5G действительно идет как LTE, но на сети существуют технические метрики, позволяющие в биллинге разделить трафик абонентов на 5G и LTE. Вопрос остается в том, насколько это возможно делать в режиме реального времени.

Коммерческие сети 5G пока работают в ограниченном числе городов, преимущественно в центре, подчеркивает Прокопенко. Поэтому потенциальный охват такой меры будет относительно небольшим. Она затронет в первую очередь пользователей, которые постоянно находятся в зоне 5G-покрытия и активно его используют. Кроме того, 5G пока доступен не на всех устройствах - например, владельцы iPhone на текущем этапе под эту тарификацию не попадут, о чем предупреждал CNews.

Ограниченный охват меры

Сергей Кудряшов из практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners согласен с Прокопенко: воплотить идею возможно, но самое сложное - определить, какой трафик считать международным. «Оператору придется учитывать объем по абоненту при переключениях между 5G и LTE, классифицировать адреса и настроить тарификацию», - отмечает он.

В 2025 г. частный абонент сотовой связи в среднем расходовал около 24 ГБ мобильного интернет-трафика в месяц. Порог в 50 ГБ международного трафика через 5G выглядит высоким. Свыше 50 ГБ общего трафика потребляли лишь 13,8% абонентов в России. Для международного трафика только в 5G этот круг еще уже. Быстро преодолеть такой порог может в основном тот, кто раздает мобильный интернет другим устройствам, отмечает Кудряшов.