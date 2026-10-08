Глава Минцифры Шадаев: Российский телеком в ближайшие годы ожидают большие изменения

Глава Минцифры Максут Шадаев предсказал в ближайшее время серьезные изменения российской телекомотрасли, которую будет, по его словам, «динамично колбасить». От операторов требуются большие вложения в импортозамещение оборудование, в LTE-покрытие всей страны и развитие 5G. Рост тарифов при этом он пообещал сдерживать.



Заявление Шадаева

В ближайшие годы в российской телекомотрасли ожидаются большие регуляторные, инфраструктурные и технологические изменения, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 8 октября 2026 г. на пленарной сессии форума «Цифровые решения», пишет «Интерфакс».

Телеком будет «динамично колбасить», сказал Шадаев о своих ощущениях в этой связи.

Какие планируются регуляторные изменения министр не уточнил. По поводу инфраструктурных и технологических он упоминал импортозамещение базовых станций, цели по внедрению 5G и влияние искусственного интеллекта.

Шадаев предсказал серьезные изменения россйискойтелеком отрасли

Операторам нужно вкладываться и дальше в инфраструктуру, отметил глава Минцифры. При этом министерство будет отслеживать ситуацию с ростом цен на мобильную связь, ориентиркясь на повышение тарифов ЖКХ «как на отправную точку», по словам Шадаева. По информации Минэкономразвития, средняя индексация совокупного платежа за ЖКХ составит с 1 июля 2027 г. 11%, с 1 июля 2028 г. — 8,6%, с 1 июля 2029 г. — 7,6%.

Надежда на развитие сетей

Вложения от операторов потребуются в российские базовые станции, в выполнение требований для КИИ (критическая информационная инфраструктура), дополнительные меры по защите объектов инфраструктуры, пояснил Шадаев.

Он напомнил об обязательствах операторов обеспечить покрытием LTE все населенные пункты, в которых числится более 1 тыс. человек, плюс федеральные автомобильные дороги. Министр также выразил надежду, что в России будет сделан «гигантский скачек» в смысле производства отечественного оборудования и развертывания сетей связи нового поколения 5G: «Я напомню, в 2022 г. у нас не было ничего своего».

Весной 2025 г. CNews писал, что создание 5G в России потребует более 335 млрд руб. капитальных затрат операторов до 2036 г.



«При падении, пусть пока локальном, мобильного трафика, нам надо объяснять, почему операторам нужно вкладывать дальше в инфраструктуру», — сказал Шадаев.

Падение мобильного трафика в России

По результатам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) объемы мобильного трафика в России сократились на 6% год к году, составив 12,1 млрд ГБ, как писал CNews в октябре 2026 г. Расход мобильного трафика сократился в 74% российских регионов.

С высокой долей вероятности это связано с регулярно неработающим мобильным интернетом. В Москве, к примеру, его не было в течение всего марта 2026 г.

Важно отметить, что мобильный интернет входит в состав подавляющего большинства тарифных планов российских сотовых операторов, доступных для подключения. Иными словами, россияне каждый месяц платят за то, чем стали пользоваться в гораздо меньших объемах. Они стали чаще звонить по обычной голосовой сотовой связи, хотя раньше аудиовызовам предпочитали мессенджеры.

На фоне постоянных блокировок мобильного интернета федеральные операторы начали возвращать тарифы с безлимитным трафиком. К началу октября 2026 г. такие тарифы предлагал каждый представитель «большой четверки», даже в регионах с регулярными «белыми списками» и максимальным падением потребления мобильного трафика.