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Дешевой мобильной связи не останется. Виртуальных сотовых операторов отрегулируют, чтобы не демпинговали

В Минцифры идет обсуждение новых правил для виртуальных операторов связи. Оно крутится вокруг демпинга – тарифы у виртуальных операторов почти всегда ниже, нежели у федеральных. В Минцифры отмечают, что это выгодно населению, но бьет по крупным операторам – они теряют доходы. При этом «большая четверка» регулярно повышает собственные тарифы, заставляя своих абонентов уходить к виртуальным операторам за более низкими ценами на связь.

Демпинг – плохо

В России в скором будущем могут появиться новые правила работы виртуальных операторов связи. Как пишут «Ведомости», их обсуждение ведется между Минцифры России и федеральными операторами, и касаются они в первую очередь низких цен на связь у виртуальны операторов.

Виртуальный оператор или MVNO, Mobile Virtual Network Operator – компания, которая предоставляет услуги связи, не имея при этом собственной инфраструктуры. Она арендует ее у федеральных операторов. Такие услуги предоставляют, в числе прочих, «Т-мобайл» и «Сбермобайл». Также виртуальными операторами не так давно решили стать Wildberries, «Почта России» и «Яндекс».

Основная особенность таких операторов – их цены почти всегда ниже по сравнению с тарифами «большой четверки». Как сообщал CNews, еще в конце 2025 г. свыше половины населения России открыто назвали нынешние тарифы на сотовую связь слишком высокими, в том числе и на фоне постоянных отключений мобильного интернета. Тогда же жители страны начали массово менять оператора, если их не устраивает тарифная сетка нынешнего, и забирать с собой свои номера.

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Dekler Ph / Unsplash
Россияне в большинстве своем хотят платить за связь как можно меньше

В середине июля 2026 г. россиян настигла новая волна повышения цен на связь. Некоторые операторы подняли расценки сразу на 14%. Здесь стоит отметить, что удорожание на этот раз коснулось не только «большой четверки», но и ряда виртуальных операторов.

Деньги идут мимо

Новые требования к виртуальным операторам коснутся в первую очередь «регулирования тарифов на услуги связи между владельцем физической сети (хост-оператором) и виртуальным оператором, который арендует эту инфраструктуру», отмечают «Ведомости». Представитель Минцифры заявил изданию, что виртуальные операторы, особенно банковские, компенсируют своим абонентам часть расходов на связь, что в итоге и приводит к низкой стоимости тарифов с абонентской платой. По его словам, в итоге федеральные операторы теряют доходы, которые могли бы потратить на развитие своих сетей.

Россияне, тем временем, явно оценили возможность легально сэкономить на мобильной связи, при этом ни в чем себя не ограничивая. Как отмечают «Ведомости», суммарное число обслуживаемых виртуальными операторами SIM-карт по итогам 2025 г. превысило 40 млн, а их совокупная выручка достигла 111 млрд руб.

93% всего российского рынка MVNO занимают банки.

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В операторе Т2 заявили изданию, что демпинг работает лишь в краткосрочной перспективе – он помогает быстро набрать базу абонентов, но в итоге разрушает рынок, так как приводит «к новому витку ценовых войн». «Телеком – это капиталоемкий бизнес, строительство сетей связи и запуск новых технологий требует системных инвестиций, поэтому продажа за ноль вредна как для отрасли, так и для MVNO-бизнеса в целом», – добавили представители оператора.

В «Мегафоне» добавили, что «необходимо обеспечить равные условия и единые правила для всех операторов, включая MVNO»

Вообще-то вам заплатили

Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании «Сигналтек» Алексей Алясев, виртуальные операторы демпингуют, в том числе и предлагают своим абонентам различные экосистемные бонусы, но делают это за свой счет. По его словам, банковские операторы стремятся вовсе не к заработку на сотовой связи, а к удержанию клиентов внутри своей экосистемы.

Собеседник издания среди виртуальных операторов добавил, что взаимодействие между виртуальным и реальным операторами полностью прозрачно, поскольку MVNO закупает трафик по рыночной цене. Он открыто назвал обсуждаемое регулирование «бессмысленным» и добавил, что ого «приведет к абсурду – двойной оплате одного и того же трафика, если за уже купленный ресурс придется платить еще раз».

Геннадий Ефремов

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