Иностранные графические процессоры допустят к работе на критической инфраструктуре и госсистемах России из-за отсутствия отечественных

Российская профильная рабочая группа в составе правительственной подкомиссии предложила использовать иностранные ИИ-решения в доверенных программно-аппаратных комплексах, на которых в России работают значимые объекты критической информационной инфраструктуры и госинформсистемы. Также рабочая группа обращает внимание на проблему совместимости иностранного оборудования и отечественного ПО. В Минцифры отмечают, что подобное предложение необходимо согласовать со всеми профильными ведомствами, не забывая о соблюдении требований кибербезопасности.

Предложения по регулированию

Придать ускорение: власти могут снять ограничения на использование зарубежных графических ускорителей (GPU), пишет Forbes.

12 октября 2026 г. рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных (ЦОДы) для ИИ» подготовила ряд нормативно-правовых актов, направленных на расширение возможностей государственных органов по использованию облачных сервисов с искусственным интеллектом (ИИ).

Основная цель - создать исключение, позволяющее организациям приобретать зарубежные GPU для обучения и эксплуатации отечественных ИИ-моделей до появления российских аналогов сопоставимой производительности. По сути, предлагается легальный механизм временной «серой зоны»: допуск иностранных вычислительных мощностей под государственным контролем с автоматическим прекращением действия исключения, как только отечественные процессоры достигнут уровня зарубежных по характеристикам.

GPU - это специализированный тип микропроцессора, предназначенный для одновременной обработки множества однотипных вычислений, писал CNews.

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Отсутствие в 2026 г. российских GPU группа рассматривает как ограничение для применения облачных технологий в государственном секторе. На значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) разрешено использовать только доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) и телекоммуникационное оборудование из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. При этом на рынке недостаточно импортозамещенных GPU в октябре 2026 г., включенных в реестр и обладающих необходимой производительностью для ИИ-задач.

Ключевые предлагаемые изменения

В закон «О безопасности КИИ России» предлагается ввести понятие «вычислительные ресурсы для ИИ-задач». Под ним понимается набор оборудования и программ, включая GPU и специализированные ускорители вычислений, предназначенные для машинного обучения (ML), обработки больших данных и иных задач в ИИ-области.

При установлении требований к оборудованию и программам на значимых объектах КИИ Правительство России должно будет учитывать наличие достаточной вычислительной мощности для ИИ-задач.

В указ Президента России Владимира Путина №166 предлагается внести исключение для вычислительных мощностей, используемых в ИИ-целях. Оно будет действовать до включения в реестры доверенных ПАК и российской радиоэлектронной продукции отечественных GPU и ускорителей, подходящих для работы российских больших фундаментальных ИИ-моделей и не уступающих по производительности лучшим зарубежным аналогам.

Поправка к постановлению Правительства России №719 предусматривает: если в реестре российской радиоэлектронной продукции отсутствует оборудование для суверенных больших фундаментальных ИИ-моделей, допускается использование изделий, не включенных в реестр. Условия - подтверждение Минпромторгом России отсутствия в реестре оборудования с требуемыми характеристиками, декларирование использования и обеспечение компенсирующих мер защиты информации, согласованных с ФСБ.

Отдельно отмечена проблема совместимости иностранного оборудования с отечественным ПО, писал CNews. В материалах группы указаны технические сложности при работе зарубежных GPU (в частности, Nvidia) с российскими операционными системами (ОС), требующие доработки драйверов в среде OpenStack. Для решения вопроса предлагаются изменения в постановление Правительства России №1912, запрещающее субъектам КИИ применять недоверенные ПАК, приобретенные с 1 сентября 2024 г.

Также предлагается предоставить Минцифры России право вводить временный порядок использования недоверенных ПАК для ИИ-задач. Порядок согласовывается с Минпромторгом и распространяется на комплексы, приобретенные после 1 сентября 2024 г. при отсутствии доверенного аналога.

Позиция ведомств

В пресс-службе Минцифры сообщили, что предложения по снятию регуляторных ограничений требуют согласованной позиции профильных ведомств и 12 октября 2026 г. в министерство не поступали. При их рассмотрении необходимо учитывать формирование требований информационной безопасности (ИБ) к ИИ, применяемому в том числе на объектах КИИ, информировал CNews.

В Аналитическом центре при правительстве пояснили Forbes, что в рабочих группах обсуждаются различные предложения участников, включая вопросы нормативного регулирования и применения вычислительных ресурсов. После обсуждения они рассматриваются профильными федеральными органами исполнительной власти и при согласовании выносятся на подкомиссию.

Оценки экспертов

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отмечает, что предложения, по сути, ставят задачи внедрения ИИ выше обеспечения безопасности КИИ. Если требования безопасности сдерживают развитие ИИ, ограничения предлагается снять. При приоритете безопасности отсутствие доверенных российских ПАК должно служить основанием для финансирования разработок и корректировки сроков внедрения ИИ, а не для допуска зарубежных аппаратных платформ. Российские GPU и neural processing unit (NPU) уже предлагают несколько компаний. Они не закрывают весь спектр возможностей Nvidia, однако сравнение следует вести не с зарубежными лидерами, а с реальными потребностями систем управления объектами КИИ, значительную часть которых можно обеспечить отечественными решениями.

Генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков подчеркивает рост рынка ускорителей для ИИ и положительную динамику для российских ИТ-разработчиков. Пока преобладают иностранные поставщики, однако отечественные инженеры глубоко понимают такие решения и способны использовать их эффективно. Создание и интеграция ПАК для доверенной среды уже в 2026 г. должны сочетать иностранные и российские компоненты. Отечественные ускорители для задач ИИ присутствуют на рынке и обоснованно занимают место в доверенных комплексах. Технических препятствий для работы иностранных ускорителей с российскими ОС, построенными на ядре Linux, нет, предупреждал CNews. При допуске зарубежных решений важно сохранить приоритет российских разработок: условия не должны быть равными, а государственная поддержка - стимулировать отечественное производство, а не импорт. Для этого необходимо устранить существующий пробел в регулировании.

Вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Григорьев отмечает, что обучение крупных ИИ-моделей в России уже требует тысяч GPU, а прикладные задачи - десятков и сотен ускорителей. Критически важна вся система: ускорители, память, межсоединения, сеть, хранение данных, охлаждение и стабильность кластера. Рабочие проекты и тесты существуют, в том числе на отечественных серверах и китайских ускорителях, однако публичных примеров длительной эксплуатации больших кластеров для обучения крупных ИИ-моделей пока меньше. При отсутствии российского решения нужного класса целесообразно использовать доступные зарубежные или дружественные аналоги, параллельно наращивая собственные компетенции и обеспечивая полноценную проверку отечественных платформ в составе крупных кластеров. Нормативные требования логично формулировать через технические характеристики, а не через конкретного производителя. Иностранные GPU необходимы преимущественно для наиболее производительных задач - обучения и дообучения больших фундаментальных ИИ-моделей, высокопроизводительного инференса, создания ИИ- и high-performance computing (HPC)-кластеров, но не для всех ИИ-систем.