Производителя военных средств связи национализируют, потому что совладелец оказался иностранным гражданином

Арбитражный суд Москвы начал разбирательства об обращении в собственность государства «Уральских заводов», производителя средств профессиональной радиосвязи для иловых структур. Генпрокуратура выяснила, что один из совладельцев предприятия Андрей Перепелица является гражданином Молдавии, что недопустимо для стратегически важных предприятий.

Суд по национализации «Уральских заводов»

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска Генпрокуратура об обращении в доход государства АО «Уральские заводы» (производит средства профессиональной радиостанции, ПМР) и «Эбису».

Ответчиками являются ФПГ «Уральские заводы» и ряд физических лиц: Виталий, Нина, Ольга и Вероника Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько (ранее она носила фамилию Кожокарь), Олег Липатов, Любовь Кузьминова, Василь Мусин, Андрей Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина.

Третьими лицами значатся ФПГ «Уральские заводы», «Управляющая компания ФПГ», «Уральские радиостанции» и «Сарапульский электрогенераторный завод» (данные компании представляют одну группу лиц). Кроме них третьими лицами значатся Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и госкорпорация «Ростех».

«Уральские заводы» На разбирательствах об обращении в собственность государства производителя средств профессиональной радиосвязи для силовых структур «Уральские заводы» выяснилось, что один из совладельцев предприятия является гражданином Молдавии

Судом в рамках обеспечительных мер был наложен арест на движимое и недвижимое имущество указанных лиц.

В 2024 г. экс-гендиректор «Уральские заводы» Василь Мусин был задержан по обвинению в мошенничестве, связанному с хищением средства по контракту с МВД (Министерство внутренних дел).

Речь шла о контракте на поставку в МВД радиостанций «Эрика» на общую сумму 50 млн руб. Следствие считает, что данные радиостанции оказались похожи на китайские радиостанции Hytera. Уголовное дело Мусина рассматривается в Октябрьском районном суде Ижевска (столица Республики Удмуртия).

Сделки, которые пытается опротестовать Генпрокуратура

Генпрокуратура требует признать незаконными сделки по продаже ФПГ «Уральские заводы» долей в «Уральских заводах» и «Эбису» (головной структуре группы «Уральские заводы»).

В 2023 г. ФПГ «Уральские заводы» продала долю в «Уральских заводах» Василю Мусину и Веронике Шурыгиной. Затем Шурыгина перепродала эти доли Татьяне Ушаковой, Любови Кузьминой, Веронике Нудько и гендиректору «Уральские заводы» Олегу Липатову.

В 2022 г. ФПГ «Уральские заводы» продала свои доли в «Эбису» Андрею Перепелице, Веронике, Ольги и Нине Шурыгиной.

Затем между физическим лицами был проведен ряд сделок с долями в «Эбису». Сейчас 24,8% в «Эбису» принадлежат Елизавете Широких, 24,2% - Веронике Шурыгиной, 23% - Ольге Шурыгиной, 16% - Андрею Перепелице.

Генпрокуратура требует отменить эти сделки и обратить указанные доли в доход государства. В суде представитель Генпрокуратуры заявил, что уже после подачи иска ответчики попытались расторгнуть ранее заключенные сделки.

В ходе судебного разбирательства Генпрокуратура приобщила к материалам дела компакт-диск с данные ФНС (Федеральная налоговая служба) об анализе хозяйственной деятельности ответчиков, из которых следовало, что они составляют единую группу лиц.

Также Генпрокуратура попросила приобщить материалы уголовного дела в отношении Мусина, которые, по мнению надзорного ведомства, свидетельствуют о том, что бенефициар «Уральских заводов» - стратегически важного предприятия - вел себя недобросовестно.

Ответчики возражали против приобщения данных материалов, так как, по их мнению, выводы предварительного следствия не относятся к сути спора о законности владения данными предприятия. Судья Елена Большебратская приняла решение приобщить данные материалы к делу.

Как один из ответчиков оказался гражданином иностранного государства

В ходе судебного заседания стала известна суть претензий Генпрокуратуры: Андрей Перепелица, одно из лиц, к которому перешли доли в «Уральские заводы» и «Эбису» является гражданином Молдавии. Это следует из письма МИД (Министерство иностранных дел), которой, в свою очередь, ссылается на письмо из посольства Молдавии.

Ответчики просили суд сделать судебный запрос в посольство Молдавии относительно того, когда Перепелица стал гражданином Молдавии. Это важно, так как не понятно, был ли он гражданином Молдавии на момент совершения оспариваемых сделок.

Кроме того, ответчики обратили внимание на исковое заявление Генпрокуратуры: там утверждается, что Перепелица является гражданином Молдавии «с момента рождения». Однако Перепелица родился в 1977 г., когда независимого государства Молдавия еще не было.

Представитель Ольги Шурыгиной (жена Перепелицы) заявил, что новость о наличии у мужа его доверителя стала неожиданностью, так как Перепелица всю жизнь прожил в России и является гражданином России.

В то же время представитель Шурыгиной признал, что между супругами «сложные семейные отношения», поэтому точно этот вопрос установить не удалось. Представитель Перепелицы в суде отсутствовал.

Судья Большебратская попросила представителя Генпрокуратуры пояснить, когда именно Перепелица стал гражданином Молдавии. Представитель истца пояснил, что это произошло в 2001 г. После этого судья отказалась удовлетворять ходатайство о направлении запрос в посольство Молдавии и попросила генпрокуратур представить суду письменные пояснения.

Спор о подсудности спора

Следующее ходатайство ответчиков было связано с изменением подсудности и переносом разбирательства из Арбитражного суда Москвы в Арбитражный суд Республики Удмуртия. В Москве зарегистрировано предприятие «Уральские радиостанции», которая является стратегически важным.

Но объектом спора являются «Уральские заводы» и «Эбису», которые зарегистрированы в Ижевске. По словам представителя одного из ответчиков, таким образом разбирательства с любым холдингом можно вести по месту регистрации одной из его» дочек».

Представитель Мусина обратил внимание, что Генпрокуратура, по его мнению, уже второй раз неправильно определяет место подсудности спора. Ранее Генпрокуратура также настаивала, чтобы уголовное дело его подзащитного слушалось в Москве, но Верховный суд указал, что разбирательства должны происходить в Республике Удмуртия.

Представитель ФПГ «Уральские заводы» указал, что «Уральские радиостанции» вообще не являются стратегическим важным предприятием: хотя предприятие и поставляет продукцию для МВД (Министерству внутренних дел), оно не производит военную технику.

Предприятие было признано стратегически важным, потому что в 2015 г. ему была выдана лицензия на определенный вид деятельности, и с тех пор она не отзывалась, так как она является бессрочной.

Представитель самого завода «Уральские радиостанции» также заявил, что предприятие не считает себя стратегически важным: по его мнению, данный статус предприятию был дан «искусственно», чтобы разбирательства происходили в Москве.

Представители Генпрокуратуры, как и представители ФАС, выступали против переноса места разбирательства. Судья Большебратская с этим согласилась.

Как «Уральские заводы» из-за обеспечительных мер не справляются с гособоронзаказом

Еще одно ходатайство ответчиков было связано с частичным изменением обеспечительных мер. Ранее суд наложил арест на акции и движимое и недвижимое имущество ответчиков и их дочерних предприятий, однако сохранил возможность для ведения хозяйственной деятельности.

Однако представитель «Уральских заводов» указал, что банки отказываются проводить транзакции предприятия, что ставит под угрозу выполнения предприятием гособоронзаказа: для выполнения таких контрактов предприятие должно сначала использовать свои свободные средства, а уже после выполнения их получает оплату. Ответчики просили, сохранив арест на акции предприятий, снять арест с их имущества.

Представитель Генпрокуратуры возразил, что проблема не в обеспечительных мерах, а в их трактовке банками. Он заверил, что надзорное ведомство в подобных случаях помогает предприятиям продолжать вести свою хозяйственную деятельность.

Судья Большебратская ходатайство отклонила, подчеркнув позицию суда о необходимости поддержания хозяйственной деятельности предприятия, и обратилась к Генпрокуратуре с просьбой оказать необходимое содействие.