В подвале цеха УАЗ нашли тайную майнинг-ферму. Она обошлась заводу в миллион

В подвале производственного корпуса дочернего предприятия УАЗ обнаружена нелегальная майнинговая ферма. ИТ-оборудование нашли сотрудники службы безопасности завода, факт подтвердил представитель производителя. По предварительным данным, ущерб от незаконного потребления электроэнергии превысил 1 млн руб. Сама же аппаратура была спрятана в подвале с скрытыми лазами.

Незаконный майнинг

УАЗ получил миллионный ущерб из-за майнинговой фермы в подвале, об этом пишет «Улпресса».

14 октября 2026 г. в Ульяновске подпольную ферму по добыче криптовалюты обнаружили в одном из производственных корпусов дочернего предприятия «УАЗ Автокомпонент» на Московском шоссе.

Майнинг криптовалют - это процесс проверки и записи транзакций в блокчейн при помощи вычислительных мощностей, за что участники получают вознаграждение в цифровой валюте. Майнинг обеспечивает работу блокчейна и защищает сеть от мошенничества через распределенные вычисления.

Подпольное ИТ-оборудование размещалось в одном из производственных корпусов. Факт выявления нелегальной аппаратуры официально подтвердил руководитель департамента информации и общественных связей ООО «УАЗ» Константин Сазонов.

УАЗ - это российское предприятие по производству полноприводных внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов, основанное в июле 1941 г. В 2026 г. основная продукция ульяновского завода - это «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот» - это полноприводные отечественные внедорожники, также имеющие кузова пикап.

На место происшествия 14 октября 2026 г. в 9:00 по Москве была направлена полиция. ИТ-оборудование обнаружила служба безопасности завода.

По информации «Улпресса», ущерб от несанкционированного потребления электроэнергии превысил 1 млн руб., но это лишь на 14 октября предварительные расчеты.

Обстоятельства выявления

Аппаратура для майнинга была спрятана в подвале цеха, оборудованном скрытыми лазами.

9 октября 2026 г. местные полицейские задержали нескольких человек по подозрению в краже велосипедов. В ходе расследования была получена оперативная информация о наличии серверов на территории завода ООО «УАЗ».

По информации «Улпресса», рейд службы безопасности УАЗа подтвердил эти сведения из-за обнаружения майнинговой фермы в подвале.

Борьба с дефицитом электроэнергии

Министерство энергетики (Минэнерго) России с 2024 г. борется с крупными майнерами, которые, по мнению государственных служащих, усугубляют локальные энергодефициты.

МТС в декабре 2025 г. сообщила о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. на 44% по сравнению с показателями 2024 г., основываясь на данных платформы EnergyTool, анализирующей информацию с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

В октябре 2025 г. CNews писал, что в Ленинградской области российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества на более 1 млрд руб. По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения транспортной компании. Они использовали служебное положение, чтобы получить разрешения на установку оборудования для добычи криптовалюты на территории двух тяговых подстанций.