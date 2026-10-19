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В России выросли скорости заблокированного мобильного интернета. Помог внезапный 5G

Медианная скорость мобильного интернета в России всего за месяц выросла почти на 20%. Это стало следствием запуска в стране в сентябре 2026 г. сотовых сетей пятого поколения на «железе» для сетей 4G. В других странах они строятся с 2019 г. на специализированных базовых станциях и заодно на других частотах, которые в России операторам решили не отдавать.

Скорость вверх

В России зафиксирован резкий рост скорости мобильного интернета – она подскочила примерно на 20%, но не за год, а всего за месяц. Причиной тому стал запуск сотовых сетей пятого поколения (5G), который по самым разным причинам откладывался несколько лет. Для сравнения, операторы в США и Китае такие сети строят и развивают с 2019 г.

Но важно понимать, что почти 20-процентный рост коснулся исключительно скорости отгрузки, то есть upload – за отчетный период она выросла с 8,6 до 10,3 Мбит/с, на 19,7%, пишут «Известия». К тому же в данном случае речь идет о медианной скорости мобильного интернета с учетом показателей по всей стране.

Скорость скачивания (download) благодаря запуску 5G выросла на 13,7% – с 24,24 до 27,56 Мбит/с.

Сферический мегабит в вакууме

Рост скорости мобильного интернета в России не отменил все прочие его недостатки. Существует «золотой диапазон» для сетей 5G – это частоты 3,4-3,8 ГГц, на которых большинство операторов в других странах стоят свои сети пятого поколения. В России для этих нужд выделили диапазон 4,63-4,99 ГГц, так как частоты 3,4-3,8 ГГц заняты силовиками. Это означает потенциальные проблемы с подключением к российским 5G – не все телефоны умеют работать в нужном диапазоне. В августе 2026 г. CNews писал, что для получения возможности подключаться к отечественным сетям 5G купить новый телефон потребуется десяткам миллионов россиян.

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Dekler Ph / Unsplash
Новые сети запустили на старом оборудовании

Также на фоне различных ограничений в работе мобильного интернета в России наблюдается стремительное падение объемов мобильного трафика.

Отказ от мобильного интернета

Российские операторы связи начали упоминать 5G в рекламе своих услуг задолго до запуска самих сетей пятого поколения, чем привлекла внимание ФАС. Служба выпустила предписание о прекращении этой деятельности.

После запуска 5G операторы получили легальную возможность рекламировать их. В середине октября 2026 г. «Коммерсант» сообщал, что за считанные недели они потратили на их продвижение свыше 1 млрд руб., и это только на рекламу по телевидению.

При этом самим россиянам, согласно последним данным, мобильный интернет нужен все меньше. В начале октября 2026 г. CNews сообщал о резком падении мобильного трафика на фоне бесконечных ограничений. Согласно статистике Минцифры России, по результатам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) он обрушился на на 6% год к году, составив 12,1 млрд ГБ. В I квартале 2026 г. (1 января – 31 марта) падение составило 7,8% год к году.

В начале 2026 г. расход мобильного трафика сократился в 78% российских регионов, во II квартале 2026 г. – в 74%. Рекордсменом в этом плане стала Ивановская область – здесь потребление мобильного интернета упало на 31,3% год к году, составив 75,8 млн ГБ.

На втором месте обосновалась Волгоградская область – здесь падение равно 28,1% до 140,1 млн ГБ. Далее идут Адыгея (падение на 26,6% до 21,4 млн ГБ) и Тульская область (на 24,8% до 81,6 млн ГБ).

Дальше терпеть было нельзя

Операторам связи на протяжении многих лет не позволяли строить сети пятого поколения. Причины были разные – то не выдавали частоты, то не разрешали использовать зарубежное оборудование, и пр.

Запуск 5G осенью 2026 г. для многих россиян оказался неожиданным, поскольку все ограничения для операторов были сняты разом. «Большой четверке» выделили по 90 МГц спектра в диапазоне 4,64-4,99 ГГц безо всякого аукциона и даже позволили использовать под сети 5G частоты, которые ранее были выделены им под строительство сетей 4G.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Как сообщил «Известиям» эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский, операторы используют не только старые частоты, но и старое оборудование – они просто обновили в нем ПО. Именно использованием старого «железа» Ильинский объяснил прирост скорости всего на 20%.

«Большого запаса для дальнейшего роста в таком режиме нет. До конца года (2026 г. – прим. CNews) 5G обещают запустить еще в 50 городах. Если запуск пройдет по графику, средние показатели по стране улучшатся за счет расширения географии покрытия», – добавил он.

Как сообщили изданию в Минцифры, к середине октября 2026 г. базовые станции 5G работали всего в 30 российских городах. «Операторы связи получили нормативную основу для запуска сетей 5G на действующих LTE-частотах. Это запланированный переходный период, который позволяет компаниям быстрее развернуть сети и сделать 5G доступным для абонентов уже сегодня. Еще более заметного роста скорости мы ожидаем после перехода на выделенные частоты в диапазоне 4,9 ГГц», – сказали изданию представители министерства.

Геннадий Ефремов

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