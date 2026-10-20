Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2026

На очередном CNews FORUM приглашенные эксперты обсудят комплексный подход к цифровой трансформации российского бизнеса.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 12 ноября 2026 г. откроется в восемнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2026 примут более 1800 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2026 можно уже сейчас.

Татьяна Бауэр, советник руководителя, Центр организации дорожного движения Правительства Москвы

Участие в CNews FORUM 2026 подтвердили: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев; вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ, Артем Натрусов; генеральный директор, член совета директоров, «Холдинг Аква и Натура Сиберика», Святослав Вильк; ИТ-директор, ГК «АгроТерра», Евгений Тюленев; вице-президент по ИТ, BIOCAD, Михаил Мартынов; директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий, Кирилл Цверкун; директор по ИТ, «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Аэропорт «Пулково»), Андрей Нестеров; CIO, «Первая Экспедиционная Компания», Денис Гурко, технический директор; «Тануки», Илья Синилевич; директор по информационным технологиям, «Ресо-Лизинг», Денис Богданов; директор департамента информационных технологий, «Холдинг Аква», Юлия Яровикова; ИТ-директор, «Эколибри», Александр Грисенко; управляющий директор, «Ижевский завод тепловой техники», Станислав Ромащев; директор по изменениям и цифровой трансформации, ГК «АБЗ-1», Дмитрий Кондратьев; Вице-Президент - начальник Департамента управления данными, Газпромбанк, Алексей Бондаренко; директор направления операционного развития искусственного интеллекта, «РУСАЛ», Иван Казарин; консультант по Цифровизации/ИИ Кирилл Алифанов; руководитель отдела внедрения стратегических изменений, Росгосстрах, Светлана Берендеева; независимый эксперт по ИТ и цифровой трансформации Роман Мезенцев; руководитель Центра городских данных, «КБ Стрелка», Даниил Переяславцев; сооснователь, «ABPMP», Андрей Коптелов; CEO, HIPER Technology LTD, Мария Полянская; руководитель научного отдела, Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы, Рустам Ерижоков; директор, «Ассоциация больших данных», Илья Кананыкин; директор департамента по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «ГК Норникель», Алексей Манихин.

Дмитрий Кондратьев, директор по изменениям и цифровой трансформации, ГК АБЗ-1

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

Андрей Нестеров, директор по ИТ, Воздушные Ворота Северной Столицы (Аэропорт "Пулково")

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Оптимизация бизнес-процессов», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

Ольга Морозова, первый заместитель генерального директора, Московская верфь

На секции «Цифровая трансформация» выступят: директор по ИТ, «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт «Пулково»), Андрей Нестеров; технический директор, «Тануки», Илья Силиневич; директор департамента информационных технологий, «Холдинг Аква», Юлия Яровикова; директор по изменениям и цифровой трансформации, ГК «АБЗ-1», Дмитрий Кондратьев; независимый эксперт по ИТ и цифровой трансформации, Роман Мезенцев; советник руководителя, «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы», Татьяна Бауэр; руководитель направления по цифровой трансформации, «Напитки Вместе», Вероника Снитко; начальник управления повышения производительности труда, «Мосстратегия», Дмитрий Кадников; первый заместитель генерального директора, «Московская верфь», Ольга Морозова; исполнительный директор, медиагруппа «Россия сегодня», Дмитрий Ушаков; директор департамента интеллектуальных систем автоматизации, «Сател», Александр Таскаев.

Секция «Цифровая трансформация» посвящена комплексному рассмотрению цифровой трансформации российского бизнеса — от глобальных стратегических трендов и господдержки до практических аспектов внедрения отечественных сквозных технологий, включая ИИ и продвинутую аналитику, с акцентом на экономический эффект, безопасность, преодоление типичных проблем и обеспечение конкурентоспособности в горизонте до 2030 г.

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