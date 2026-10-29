ИИ Claude блокирует учетки российских пользователей. Как увернуться от бана?

В сети раскрыли скрытые причины блокировок аккаунтов в нейросети Claude, все из-за новой антифрод-системы. По мнению пользователей, ИТ-разработчики внедрили новую негласную балльную систему. При регистрации в Claude профиль получает стартовый рейтинг, который меняется от действий пользователя, а если счет падает ниже заданного порога, то уже тогда следует бан.

Массовые блокировки

В сети раскрыли причины массовых блокировок аккаунтов в нейронной сети Claude, разработчиком является американская компания Anthropic, соответствующие обсуждения появились на китайском форуме NodeSeek.

В октябре 2026 г. Anthropic приступила к массовым блокировкам профилей пользователей в Claude, писал CNews. Использование VPN при работе с Claude - необходимость в ряде стран мира. Сервис в них если не запрещен властями, то недоступен по решению самой Athropic.

Гонконг, с которой и началась волна массовых блокировок профилей. Местные жители включают VPN при работе с Claude, потому что Гонконг в списке поддерживаемых стран отсутствует. Они регистрируются в системе чаще всего через IP-адреса Сингапура, а также применяют иностранные платежные данные.

К моменту выхода материала точное число заблокированных профилей Claude пользователей, пойманных на использовании VPN, не раскрывалось.

Внедрение новой защиты

29 октября 2026 г. пользовательское сообщество NodeSeek высказывает предположения о наличии у разработчиков Anthropic скрытого механизма ранжирования пользователей. Согласно этой гипотезе, каждому новому аккаунту присваивается стартовый рейтинг, который впоследствии изменяется с учетом интенсивности пользовательской деятельности. При достижении рейтингом критически низкого значения, учетная запись подвергается блокировке.

Unsplash - Alex Rodríguez Santibanez Claude оценивает своих пользователей по балльной системе: десктопное приложение и старая учетка - плюс к рейтингу

Особое внимание уделяется «чистоте» IP-адреса. Частая смена устройств или использование прокси-серверов приводит к понижению рейтинга. Также наблюдается, что немедленная покупка подписки после создания профиля отрицательно влияет на его итоговую оценку.

Вредоносный IP-адрес - это любой адрес устройства, который был связан с негативной деятельностью в интернете. Для того чтобы отнести его к полезным или вредоносным, большинство брандмауэров и ИТ-инструментов кибербезопасности используют показатель «репутация IP». Он позволяет оценить надежность адреса с помощью исторических данных и участия в различной веб-деятельности. Особенно часто страдают от этого пользователи VPN. IP-адреса публичных VPN-сервисов регулярно попадают в черные списки ввиду того, что к услугам VPN-сервисов прибегают киберпреступники. Если же IP-адрес VPN-сервера попал в черный список, то проблемы возникнут у всех пользователей, подключенных к данному серверу.

Балльная система

Сторонники данной теории полагают, что применяемые алгоритмы наказывают пользователей за исчерпание всех лимитов в течение одной сессии. Снижение баллов происходит у пользователей, применяющих операционную систему (ОС) Linux, а также у тех, кто взаимодействует с онлайн-сервисом исключительно через веб-интерфейс.

Интенсивное использование ИИ-модели Fable также оказывает негативное воздействие на рейтинг.

По мнению предполагающих, наиболее доверие вызывают аккаунты с продолжительной историей использования. Дополнительным фактором, повышающим доверие к учетной записи, является первоначальная регистрация через официальное мобильное приложение.

В случае существенного снижения рейтинга, аккаунт попадает под усиленный мониторинг. Одним из признаков такого режима является неожиданное завершение сеанса.

Если же в ходе проверки в Anthropic обнаруживаются продолжающиеся нарушения, профиль в Claude подлежит окончательной блокировке.

Методы обхода

По информации NodeSeek, если у пользователя ранее была заблокирована учетная запись, ему необходимо тщательно очистить все остаточные файлы в локальной системе (включая кэш, cookie, токены и учетные данные конфигурации Claude Code). Для этого достаточно скрипта очистки, сгенерированного ИИ; переустанавливать сам ИТ-сервис не требуется.

Необходимо использовать ИТ-инструменты обнаружения подделки отпечатков браузера. Если оценка риска обнаружения слишком высока (более 30 баллов), то вход или регистрацию непосредственно на веб-странице сервиса строго не рекомендуют, так как это с большой вероятностью приведет к срабатыванию двухфакторной аутентификации или немедленной блокировке учетной записи.

При непосредственном взаимодействии с веб-страницей необходимо избегайть отправки больших объемов контента, содержащего конфиденциальную информацию, ориентированную на Китай, Россию, Белоруссию, Иран, Северную Корею, Сирию, Кубу. Это может привести к тому, что антифрод-система Anthropic семантически пометит владельца аккаунта, как пользователя из региона, не поддерживаемого ИТ-сервисом, и впоследствии внесет в список пользователей, подлежащих более строгой проверке.

Пользователям необходимо избегайть новых учетных записей в режиме высокой нагрузки. Рекомендуется дать Pro-аккаунту стабильно работать в течение некоторого времени, прежде чем постепенно увеличивать объем.

По данным NodeSeek, если же виртуальный номер карты или используемый канал пополнения счета (различные онлайн-сервисы для пополнения баланса или продления подписки) имеют историю возвратов платежей, споров о мошенничестве или массовых блокировок учетных записей, то все учетные записи (даже если их и 10 тыс.), связанные с этим каналом, с высокой вероятностью попадут под единый контроль, а после будут забанены. Поэтому пользователям рекомендуют тщательно выбирать методы и способы оплаты.