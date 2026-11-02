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В России арестованы хакеры из группировки «Вася Грек», знаменитой на всю Европу и США

Сотрудники МВД России пресекли деятельность хакерской группировки «Вася Грек», члены которой специализировались на целевых фишинговых кибератаках на российские и зарубежные компании. Для проведения атак хакеры использовали разветвленную сеть фишинговых доменов, имитировавших сайты популярных финансовых и бухгалтерских онлайн-сервисов, а также арендные виртуальные серверы за рубежом.

Арест подозреваемых

МВД России ликвидировало хакерскую группу «Вася Грек» (также известна как VasyGrek и Fluffy Wolf), которую искали спецслужбы США и Европы, информирует пресс-центр ведомства.

2 ноября 2026 г. сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) и Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД при участии оперативников Главного управления (ГУ) МВД по г. Москве и специалистов АО «Лаборатория Касперского» пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в хищении средств со счетов организаций, а также в ИТ-разработке, распространении и применении вредоносного программного обеспечения (ПО).

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«МВД Медиа»
Хакеры из группировки «Вася Грек», известные спецслужбам США и Европы, задержаны в России

Злоумышленники, действовавшие под псевдонимом «Вася Грек», специализировались на целевых фишинговых кибератаках против российских и зарубежных компаний. В сентябре 2025 г. на электронную почту одной из организаций поступило сообщение, оформленное как деловая переписка с контрагентом. После открытия вложенного файла «Акт сверки» сотрудник бухгалтерии активировал вредоносную программу. Получив удаленный доступ к компьютеру и ИТ-системе «Банк-Клиент», фигуранты похитили с расчетного счета организации более 660 тыс. руб. и перевели их на подконтрольные счета.

Деятельность группировки «Вася Грек» была известна правоохранительным органам России, США и Европы.

ИТ-инструменты для атак

Для кибератак использовалась разветвленная сеть фишинговых доменов, имитировавших сайты финансовых и бухгалтерских сервисов, а также виртуальные серверы, размещенные за рубежом.

По данным «Лаборатории Касперского», средства скрытого удаленного администрирования приобретались в теневом сегменте интернета. За первые три квартала 2026 г. эксперты зафиксировали свыше 100 попыток атак группы VasyGrek на организации в России, Белоруссии и Казахстане. Ранее основными целями были российские компании, в 2026 г. география расширилась.

Работа по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжается, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Итоги оперативных мероприятий

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности всех участников группы. По местам их фактического проживания и в используемых офисных помещениях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение. ИТ-инфраструктура группировки ликвидирована.

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Следователем Следственного управления при Управлении внутренних дел (СУ УВД) по Центральному административному округу (ЦАО) ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «В» и «Г» части четвертой статьи 158, частью второй статьи 273 и частью первой статьи 173.1 Уголовного кодекса (УК) России.

По информации МВД, 2 ноября 2026 г. предполагаемый организатор находится под домашним арестом, в отношении двоих сообщников избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Антон Денисенко

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