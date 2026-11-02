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У крупного российского провайдера масштабный сбой. Под ударом система «Честный знак» и свыше 450 тысяч сайтов

В Рунете сотни сайтов оказались недоступны из-за масштабного ИТ-сбоя у хостинг-провайдера Beget. Проблемы с доступом начались около трех часов ночи 2 ноября 2026 г. Среди недоступных ресурсов - портал администрации Нарьян-Мара, система маркировки «Честный знак». По собственным данным компании, на ее облачных серверах размещено более 450 тыс. сайтов.

ИТ-сбой у облачного провайдера

Международный хостинг-провайдер Beget сообщил о «крупном ИТ-инциденте», который затронул все уровни архитектуры, об этом пресс-служба сообщила в Telegram-канале.

Beget - международный облачный провайдер. Beget входит в топ-3 регистраторов доменных имен в зонах RU, .РФ и .SU, по собственным данным компании. Beget работает на рынке хостинга с 2007 г. По собственным данным компании, в ноябре 2026 г. на ее облачных серверах размещено более 450 тыс. сайтов.

Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров Beget зафиксировал серьезный ИТ-сбой в своей ИТ-инфраструктуре. Сообщение об этом появилось в ночь на 2 ноября 2026 г. Beget, чьими услугами пользуются сотни тысяч сайтов в России, сообщил, что специалисты привлекли все доступные ресурсы для выяснения причин и восстановления нормальной работы.

«На данный момент наша команда ведет восстановительные работы и детальное расследование ИТ-инцидента», - указано в заявлении компании.

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ИТ-сбой у международного провайдера оставил без работы свыше 450 тыс. сайтов

В Beget отметили, что «проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры». Инженеры выполняют ручную настройку ИТ-инфраструктуры в центрах обработки данных (ЦОД).

Детали причин ИТ-сбоя 2 ноября в 12:00 по Москве пока не раскрываются. В комментариях в официальной группе Beget во «ВКонтакте» представители компании заявили, что «понимают, что произошло», и подчеркнули: ИТ-инцидент не связан с физической атакой на дата-центры, о чем информировал CNews.

Масштаб последствий

Согласно переписи хостингов от 8 октября, на ИТ-инфраструктуре компании размещались 334 562 действующих сайта в доменных зонах .RU, .РФ и .SU. На Beget приходилось 14,6% всех работающих сайтов, выявленных исследованием. По этому показателю провайдер опережал REG.RU и Timeweb.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Помимо хостинга, Beget занимается регистрацией и управлением доменными именами. Компания работает с российскими зонами .RU, .РФ и .SU, а также с международными доменами, включая .COM, .NET и .ORG.

По данным StatOnline на 25 октября 2026 г., только в зоне .RU за Beget числилось 552 706 доменов, что составляет 8,87% от общего количества. При этом число зарегистрированных доменов нельзя напрямую отождествлять с количеством сайтов, размещенных на серверах провайдера, и тем более с числом ресурсов, затронутых текущим ИТ-сбоем.

Много пострадавших

По данным сервиса Downdetector, на работу провайдера пожаловались более 7 тыс. пользователей. Сетевые сбои примерно с 3 часов ночи достигают уровня 100%.

В частности, с проблемами столкнулась Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ). Ученые сообщили, что их официальный сайт, где публикуется информация о космической погоде, недоступен из-за технических неполадок у регистратора.

Среди недоступных ресурсов - портал администрации Нарьян-Мара, система маркировки «Честный знак» и еще более 400 сайтов, размещенных на серверах провайдера.

Антон Денисенко

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