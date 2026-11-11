Honor, Samsung, LG в России под угрозой. Продавцы электроники просят отложить техсбор, угрожая срывом поставок

Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК попросила отложить запуск механизма технологического сбора, намеченный на 1 декабря 2026 г. Из-за раннего введения сбора есть риски срыва бизнес-процессов организаций, высокой загрузки производства в IV квартале 2026 г. и срыва поставок. Ассоциация предлагает перенести запуск до завершения нормативной и технической подготовки. Правила расчета и уплаты сбора еще не приняты, взаимодействие государственных информсистем не протестировано, а у бизнеса нет времени на подготовку.

Просьба о переносе сроков

Российские производители электроники просят отсрочить введение технологического сбора (техсбор), пишет «Коммерсант».

Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК направила Правительству России обращение с просьбой перенести старт технологического сбора с 1 декабря 2026 г. Письмо президента ассоциации Александра Онищука было направлено 10 ноября 2026 г. премьер-министру Михаилу Мишустину.

Техсбор - новый обязательный неналоговый платеж в федеральный бюджет, который распространяется на производителей и импортеров электроники, электронной компонентной базы и продукции с ее содержанием. Базовая ставка техсбора за единицу продукции составит: 746 руб. для ноутбуков; 373 руб. для смартфонов; 149 руб. для телефонных аппаратов; 75 руб. для телефонных аппаратов для сотовых сетей; 37 руб. для иных телефонных аппаратов. Плательщиками являются юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся импортом или производством техники. Собранные же средства планируется направлять на поддержку программ развития радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей в России.

Директор дизайн-центра группы компаний (ГК) «Аквариус» Виктория Рассомагина предупреждает о возможных сбоях в бизнес-процессах, повышенной нагрузке на производство в IV квартале 2026 г. и риске срыва поставок.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Производители электроники в России предупредили через РАТЭК о рисках срыва поставок из-за раннего введения техсбора

В документе подчеркивается, что правила расчета и уплаты сбора 11 ноября 2026 г. не утверждены, взаимодействие государственных информационных систем не прошло тестирование, а у бизнеса отсутствует необходимое время на подготовку. Ассоциация настаивает на переносе запуска до завершения всей нормативной и технической подготовки. В качестве подтверждения своей позиции РАТЭК ссылается на заключение Минюста России от 2 ноября 2026 г. по проекту Минпромторга.

Ассоциация РАТЭК, образованная в 2000 г., объединяет крупнейшие компании рынка электроники и бытовой техники. В РАТЭК входят порядка 40 компании, работающих более чем в 400 городах России, в том числе торговые компании (включая федеральные торговые сети: «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», ReStore), производственные компании (включая иностранные представительства Beko, Honor, Huawei, TPV, Delonghi, Panasonic, LG, Samsung и другие), интернет-компании «Яндекс» и сервисные компании.

Позиция отрасли

Александр Онищук отмечает, что производители и импортеры 11 ноября 2026 г. не имеют возможности заранее настроить учетные системы, пересмотреть финансовое планирование, скорректировать договоры поставки и зарезервировать необходимые оборотные средства. Причина - отсутствие утвержденных правил исчисления и уплаты техсбора.

Минюст ранее указывал Минпромторгу на риски слишком раннего введения механизма и необходимость предоставления «разумного срока» для адаптации компаний. Минпромторг, в свою очередь, сообщил, что эксперименты уже проводились и отрасль получила достаточно времени для подготовки.



Хронология событий

Закон о технологическом сборе на импортируемую и производимую электронику был подписан Президентом России Владимиром Путиным 28 ноября 2025 г., информировал CNews.

Первоначально механизм хотели запустить 1 сентября 2026 г., однако в июле срок сдвинули на 1 декабря.

В 2027 г. Правительство России планирует привлечь в бюджет 11,7 млрд руб. от технологического сбора на гаджеты, это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028-2029 гг., который был внесен в Госдуму 30 сентября 2026 г. В 2028 и 2029 гг. поступления в бюджет должны составить по 12,4 млрд руб. ежегодно. В 2026 г., когда сбор начнет действовать, бюджет рассчитывает получить 1,06 млрд руб., писал CNews.

Мнения участников рынка

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев полагает, что более логичным было бы взимать техсбор только с импорта. По его словам, российские производители не до конца понимают целесообразность сбора средств с них для последующей передачи другим отечественным компаниям. В условиях санкций отрасль сильно зависит от существующих импортных цепочек, и любые нарушения в них могут негативно отразиться на многих секторах российского производства.

Вице-президент GS Group Сергей Долгопольский считает, что механизм требует тщательной настройки. В противном случае он может создать избыточную нагрузку на производителей и увеличить разницу в стоимости между российской и импортной продукцией. Оптимальным вариантом, по его оценке, стал бы экспериментальный режим по аналогии с системой маркировки. Это позволило бы заранее отработать ставки, номенклатуру, порядок уплаты и схему возмещения сбора для реестровых производителей.