В России прошло испытание «убийцы Starlink» на ледоколе, идущему по Севморпути

Спутниковую связь от разработчика системы «Рассвет» успешно испытали на Северном морском пути. Терминал «1440.Ультра» установили на атомный ледокол «Урал». С его помощью экипаж провел видеоконференцию с ситуационным центром «Атомфлота» в Мурманске и телемедицинскую консультацию с врачами в Москве. Это первые в России тесты низкоорбитальной спутниковой связи собственной инфраструктуры в реальных арктических условиях. В перспективе система должна обеспечить устойчивый широкополосный доступ для судов на всем Северном морском пути, включая районы до Северного полюса.

Испытания спутниковой связи

Впервые на Северном морском пути (Севморпуть) заработала «убийца Starlink», полностью российская низкоорбитальная связь от «Бюро 1440», об этом CNews сообщили представители компании.

В ноябре 2026 г. аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением (ФГБУ) «ГлавСевморпуть», ФГУП «Атомфлот» (структуры государственной корпорации «Росатом») и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России провела тестирование спутниковой связи нового поколения непосредственно в акватории Севморпуть. Впервые соединение обеспечивалось собственной спутниковой и наземной инфраструктурой разработчика.

«Рассвет» является низкоорбитальной спутниковой системой, разработанной российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440». В 2026 г. ее называют «убийцей Starlink». Обе системы представляют из себя низкоорбитальные группировки для глобального интернета, но у российского аналога своя специфика - в ней сделан акцент на лазерную межспутниковую связь и более высокую орбиту, что потенциально позволяет покрывать большую территорию меньшим числом аппаратов.

На борт атомного ледокола «Урал» проекта 22220 установили серийный абонентский терминал «1440.Ультра», писал CNews. Это позволило отработать несколько ключевых сценариев использования связи. Капитан судна Виктор Сурядов в формате видеоконференцсвязи вышел на связь с ситуационным центром ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. Через канал «Бюро 1440» он доложил о выполнении рейсового задания и передал сведения о ледовой обстановке на маршруте.

Пресс-служба «Бюро 1440» В России провели тесты «убийцы Starlink» на ледоколе по Севморпути

Медицинские специалисты Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России с борта ледокола провели телемедицинскую консультацию с коллегами из ФМБЦ имени А.И. Бурназяна в Москве. В ходе сеанса успешно передали данные лучевой диагностики и результаты других исследований одного из членов экипажа.

Заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил CNews, что система подтвердила работоспособность в сложных температурных и эксплуатационных условиях Севморпути. Цель сотрудничества с судоходными компаниями - сформировать непрерывный цифровой контур для судовладельцев и грузоотправителей, обеспечить инфраструктуру для повышения прозрачности логистики и гарантировать стабильную связь экипажам.

Значение для арктического судоходства

Впервые связь с ледоколом в арктических широтах обеспечивалась российскими низкоорбитальными технологиями, включая собственную космическую группировку и наземную инфраструктуру.

Со слов разработчиков, в перспективе глобальное покрытие сети «Бюро 1440» даст возможность предоставлять устойчивую связь и широкополосный интернет судам на всем протяжении Северного морского пути, включая маршруты до Северного полюса, где другие отечественные решения либо недоступны, либо не обеспечивают достаточную пропускную способность.

Оценки участников

Первый заместитель генерального директора - директор по обеспечению судоходства ФГБУ «ГлавСевморпуть» Святослав Степченков подчеркнул CNews, что испытания в арктических широтах позволяют оценить доступность и устойчивость канала, реальную скорость передачи данных и работу оборудования при движении судна. Полученные результаты необходимы для определения условий применения системы на Севморпути, а также для ее использования в интересах безопасности плавания, организации ледокольной проводки и развития цифровых сервисов.

Начальник Центра санитарной авиации и скорой медицинской помощи ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России Наталья Баранова обратила внимание, что для агентства, отвечающего за медицинское обеспечение экипажей на стратегических маршрутах, критически важно, чтобы телемедицинские технологии работали в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Внедрение спутниковой связи нового поколения в 2026 г. создаст основу для широкого применения телемедицины на всем протяжении Севморпути и повысит оперативность оказания медицинской помощи.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов сообщил CNews, что предприятие последовательно развивает цифровую инфраструктуру в Арктике. Надежная связь позволит капитанам в режиме реального времени взаимодействовать с ситуационными центрами, а службам - оперативно реагировать на изменения обстановки. Решения «Бюро 1440» должны лечь в основу единого цифрового контура управления флотом и повысить прозрачность и предсказуемость логистики на всей акватории Севморпути, добавил эксперт.