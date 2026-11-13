Взломан сервер производителя БПЛА для армий Украины и Германии

Неизвестные хакеры атаковали немецкую компанию Quantum Systems, которая выпускает беспилотники для Бундесвера и ВСУ. Злоумышленники разместили троян на сервере обновлений компании, что вызвало обеспокоенность в правоохранительных органах и спецслужбах Германии. В результате немецкая армия, как утверждается, приостановила использование дронов компании-производителя. Эта мера была принята в качестве предосторожности.

Кибератака на стартап

Хакеры атаковали корпоративные сети немецкого производителя беспилотников Quantum Systems, об этом пишет Der Spiegel.

В ноябре 2026 г. компания Quantum Systems, которая обеспечивает беспилотниками вооруженные силы Германии и поставляет свою продукцию для Вооруженных сил Украины (ВСУ), стала объектом целенаправленной кибератаки. У производителя действуют собственные производственные мощности и совместные предприятия на украинской территории.

Quantum Systems - немецкая технологическая компания, которая разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Штаб‑квартира находится в Гильхинге (Бавария), основана в 2015 г. Флорианом Зайбелем (Florian Seibel) - бывшим офицером Бундесвера и пилотом вертолета. Изначально Quantum Systems делала упор на гражданские задачи - в первую очередь на сельское хозяйство и картографирование. В 2026 г. компания активно развивает решения двойного назначения: ее дроны широко применяются для разведки, наблюдения и целеуказания. Quantum Systems привлекла финансирование от крупных инвесторов, включая HV Capital, Airbus Ventures и другие. Компания считается одним из быстрорастущих европейских производителей дронов двойного назначения и участвует в партнерствах по развитию европейской оборонной экосистемы.

Дроны-перехватчики SPYS были разработаны Quantum Systems совместно с украинской оборонной компанией WIY.

Взлом ИТ-инфраструктуры производителя

Согласно сообщениям СМИ, злоумышленники получили доступ к внутренней сети мюнхенской компании. На сервере был размещен вредоносный код, выдаваемый за официальное обновление программного обеспечения (ПО), применяемого для планирования миссий разведывательных аппаратов Quantum Vector.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Хакеры скомпрометировали сервер обновлений одного из быстрорастущих европейских производителей дронов - поставщика дронов Бундесверу и ВСУ

Ложный патч успел попасть на серверы Бундесвера и ряда других заказчиков. Вредоносное ПО выявили в процессе проверки. В связи с этим немецкие вооруженные силы временно остановили эксплуатацию всего парка беспилотников данной марки. Установить организаторов кибератаки 13 ноября пока не удалось.

Позиция производителя

В Quantum Systems признали, что в конце октября 2026 г. компания подверглась «активной кибератаке со стороны враждебных субъектов».

Представитель фирмы подчеркнул, что в 13 ноября 2026 г. в 11:00 по Москве ИТ-угроз при использовании беспилотников не существует.

Крупные поставки для ВСУ

Немецкая оборонная компания намерена до конца 2026 г. поставить Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков модели SPYS, об этом сообщал вице-президента Quantum Systems Маттиаса Лена (Matthias Len).

По словам представителя концерна, в сентябре 2026 г. было подписано соглашение о намерениях, предусматривающее передачу украинской стороне пакета, включающего десятки тысяч таких беспилотников. Речь идет о масштабной поставке, которая должна быть реализована в течение ближайших лет.

По информации Financial Times, западные оборонные компании продолжают наращивать взаимодействие с украинской стороной осенью 2026 г., заключая новые соглашения и расширяя номенклатуру поставляемой продукции. Очередной контракт на поставку десятков тысяч дронов-перехватчиков с Quantum Systems является наглядным подтверждением этой тенденции и свидетельствует о том, что военно-техническая поддержка Украины со стороны Германии и других стран Запада сохраняется на высоком уровне.