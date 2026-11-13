В половине мира перестали работать Microsoft Outlook, Teams и Copilot

12 ноября 2026 г. произошел масштабный ИТ-сбой в работе платформ Microsoft, включая Outlook, из‑за чего многие пользователи столкнулись с проблемами при использовании своих почтовых аккаунтов и другими ошибками в наборе приложений технологического гиганта. Рано утром 13 ноября Microsoft сообщила, что предпринятые для устранения ИТ-сбоя шаги идут не «как ожидалось» и компания работает над поиском альтернативных решений. Опубликованная Downdetector в X карта показала, что сбой затронул пользователей по всей Америке, а также в некоторых частях Европы, Азии и Африки.

Масштабный сбой

ИТ-сбой в течение часа приобрел глобальный характер, выведя из строя ИТ-продукты Microsoft в 74 странах и территориях, сообщил ресурс Downdetector, отслеживающий сбои.

12 ноября 2026 г. произошел серьезный сбой в экосистеме Microsoft: проблемы затронули Outlook и другие ключевые онлайн-сервисы ИТ-компании. Уже к утру 13 ноября стало ясно, что меры по стабилизации работают не так эффективно, как рассчитывали в ИТ-компании. Инженеры Microsoft начала искать обходные решения для устранения неполадок.

По данным сервиса Downdetector, ИТ-сбой быстро приобрел глобальный характер и затронул продукты Microsoft в 74 странах и территориях. Карта, опубликованная Downdetector в X, зафиксировала массовые проблемы у пользователей в США, а также в отдельных регионах Европы, Азии и Африки.

Пик ИТ-инцидентов пришелся на 13:00 по восточному времени (21:00 по Москве): тогда о неполадках с Outlook сообщили около 130 тыс. пользователей. К 18:00 по восточному времени (01:00 GMT) количество жалоб снизилось примерно до 37 тыс.

Изначально Microsoft сообщала о проблемах «в Америке», но позже подтвердила, что ИТ-сбой затронул подключение к сервисам Microsoft 365 вне зависимости от региона.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image ИТ-сбой в онлайн-сервисах Microsoft нарушил работу Outlook, Teams и Copilot в 74 странах

Вскоре телеканал SBS сообщил, что государственные учреждения Австралии также столкнулись с проблемами в работе с пакетом программ Microsoft. ИТ-сбой затронул школы, суды, полицию и контрразведку. Министерство внутренних дел страны считает, что причиной стали проблемы при обновлении программного обеспечения (ПО).

Microsoft 365 - это облачный сервис по подписке от Microsoft, который объединяет офисные приложения, инструменты для совместной работы и средства защиты данных. Раньше он назывался Office 365, но в 2020 г. получил новое имя - чтобы лучше отражать расширенный набор возможностей, информировал CNews. Поэтому масштаб последствий в ноябре 2026 г. оказался таким значительным.

Ограничение масштабирования

В компании пояснили, что часть ИТ-инфраструктуры испытывает повышенную нагрузку в нескольких регионах, что провоцирует ошибки подключения.

В официальном сообщении в X Microsoft заявила, что приостановила все текущие развертывания, перераспределяет трафик с перегруженных сегментов и перезапускает затронутые серверы, чтобы минимизировать последствия ИТ-сбоя и восстановить стабильную работу онлайн-сервисов.

Потеря клиентов

В августе 2026 г. CNews писал, что Microsoft резко повысила плату за лицензии операционной системы (ОС) Windows 11 для производителей персональных компьютеров (ПК), что усилило давление на и без того стремительно растущие цены на компьютеры. Это единственная пользовательская ОС, которую Microsoft поддерживает, и для которой производители «железа» пишут драйверы.

Все последние действия Microsoft, включая выпуск ломающих ОС обновлений, приводят к стремительному падению популярности ее ИТ-решений.

К началу лета 2026 г. доля Windows на мировой арене скатилась до минимальных за многие годы значений. Если в июне 2025 г. у нее было более 70% рынка настольных ОС, то год спустя она едва удерживала 56%. Высвободившиеся проценты перетекли к macOS и Linux.