Медианная стоимость M&A-сделок с российскими ИТ-активами за девять месяцев 2026 г. выросла более чем втрое - до 1,8 млрд руб. Количество сделок сокращается, но они становятся крупнее. Общий объем без учета самых больших покупок почти достиг показателя всего 2025 г. Банки и финансовые группы усиливают активность на рынке (их доля выросла с 9% до 18%), а традиционные ИТ-консолидаторы, наоборот, снижают. Эксперты ожидают, что заметное оживление рынка возможно только во втором полугодии 2027 г.

Рост стоимости M&A-сделок в ИТ

Рынок поглощений в российском ИТ: сделок меньше, но они стали втрое дороже, пишет «Коммерсант».

Медианный объем сделок слияний и поглощений с российскими ИТ-активами за январь-сентябрь 2026 г. составил 1,8 млрд руб. - более чем втрое выше показателя 2025 г., когда он достигал 570 млн руб., это следует из исследования «Акселератора ФРИИ» и IPO Advisory Board, подготовленного при участии АК&М.

Медианную стоимость авторы исследования учитывали без крупнейших сделок (дороже $200 млн). Общий объем сделок без учета таких покупок в январе-сентябре 2026 г. составил 27,4 млрд руб., почти достигнув результата за весь 2025 г. в 27,7 млрд руб. По расчетной оценке аналитиков, по итогам 2026 г. показатель может вырасти примерно на 25%, до 34,7 млрд руб.

Весь российский рынок mergers and acquisitions (M&A) за девять месяцев 2026 г. оценивается в $28,7 млрд (около 2,37 трлн руб.) - на 16,6% больше год к году. По оценке авторов исследования, к концу года объем может достичь примерно $48 млрд (3,96 трлн руб.) против $41,1 млрд (3,39 трлн руб.) в 2025 г.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Медианная стоимость M&A-сделок в ИТ выросла более чем втрое - до 1,8 млрд руб.

M&A - это процесс объединения активов двух компаний. То есть это сделки, в результате которых собственность компаний или их операционных подразделений передается или консолидируется с другой организацией. С точки зрения стратегического управления слияния и поглощения позволяют предприятиям расти или оптимизировать часть бизнеса, изменять его характер и место на рынке.

Крупные сделки и структура покупателей

Всего в январе-сентябре 2026 г. было заключено 14 сделок с российскими ИТ-активами, стоимость которых была раскрыта или оценена АК&М. Их совокупный объем с учетом крупнейших покупок достиг 62,4 млрд руб., более чем вдвое превысив результат за весь 2025 г. - 27,7 млрд руб., писал CNews. Около 56% суммы 2026 г. обеспечило приобретение «Авто.ру» «Т-Технологиями» за 35 млрд руб. В эту выборку не вошла сделка по покупке 41,9% акций группы компаний (ГК) «Элемент» Сбербанком - ее стоимость составила 27 млрд руб., по данным банка.

Одновременно меняется состав покупателей. На шесть крупнейших «консолидаторов» - «Ростелеком», Softline, «Яндекс», VK, Точка-банк и «Астру» - за девять месяцев 2026 г. пришелся 21% сделок против 50% за весь 2025 г. Банки и финансовые группы, напротив, стали чаще интересоваться активами: их доля в ИТ-сделках, по данным АК&М, выросла с 9% до 18%. Покупателями выступили «Точка», «Альфа-банк», «Т-Технологии» и «Займер».

По оценке авторов исследования, в 2027 г. банки и финансовые группы сохранят роль крупных покупателей ИТ-компаний.

Причины и тенденции

Сокращение количества сделок может быть связано с общей экономической ситуацией в России, полагает инвестиционный директор Kama Flow Кирилл Тищенко. Многие игроки откладывают планы по расширению бизнеса, тогда как крупные участники продолжают приобретать активы для решения стратегических задач. Приобретения также позволяют компаниям получать недостающие технологии без длительной самостоятельной ИТ-разработки, подчеркнул он. В качестве примеров Тищенко привел покупку «Базисом» разработчика платформы Proto, что дополнило линейку технологиями мониторинга и аналитики и сократило сроки их внедрения по сравнению с самостоятельной разработкой. «Группа Астра», в свою очередь, приобрела долю в разработчике ИТ-решений с технологией искусственного интеллекта (ИИ) AiB и запустила новое направление «Астра ИИ». Рынок M&A может оживиться во второй половине 2027 г., полагает эксперт. Макроэкономическая ситуация оказывает давление на бизнес, выручка многих компаний смещается на более поздние сроки, поэтому дополнительной ликвидности на приобретение внешних активов у бизнеса недостаточно.

Еще одна тенденция - формирование собственной ИТ-инфраструктуры крупными игроками и экосистемами, прежде всего за счет приобретения дата-центров, отмечает руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Виталий Шапошников. Так, Selectel купил M1Cloud, а Герман Греф допустил возможность приобретения Сбербанком действующих центров обработки данных (ЦОД) на рынке.